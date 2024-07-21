https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/sanliurfada-4-yasindaki-cocuga-yorgun-mermi-isabet-etti--1086078316.html

Şanlıurfa’da 4 yaşındaki çocuğa yorgun mermi isabet etti

Şanlıurfa’da 4 yaşındaki çocuğa yorgun mermi isabet etti

Sputnik Türkiye

Şanlıurfa'da yorgun mermi isabet eden 4 yaşındaki çocuk yaralandı. 21.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-21T15:46+0300

2024-07-21T15:46+0300

2024-07-21T15:46+0300

türkiye

yorgun mermi

silah

şanlıurfa

şanlıurfa valiliği

şanlıurfa büyükşehir belediyesi

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Edinilen bilgiye göre olay, otomobilde babasını bekleyen ismi açıklanmayan 4 yaşındaki çocuk, yorgun mermi isabet etmesi sonucu başından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230725/yorgun-mermi-cay-bahcesinde-oynayan-cocuga-isabet-etti-1073952829.html

türkiye

yorgun mermi

şanlıurfa

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Sputnik Türkiye

yorgun mermi, silah, şanlıurfa, şanlıurfa valiliği, şanlıurfa büyükşehir belediyesi