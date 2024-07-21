https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/sanliurfada-4-yasindaki-cocuga-yorgun-mermi-isabet-etti--1086078316.html
Şanlıurfa’da 4 yaşındaki çocuğa yorgun mermi isabet etti
Şanlıurfa’da 4 yaşındaki çocuğa yorgun mermi isabet etti
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa'da yorgun mermi isabet eden 4 yaşındaki çocuk yaralandı. 21.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-21T15:46+0300
2024-07-21T15:46+0300
2024-07-21T15:46+0300
türkiye
yorgun mermi
silah
şanlıurfa
şanlıurfa valiliği
şanlıurfa büyükşehir belediyesi
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Edinilen bilgiye göre olay, otomobilde babasını bekleyen ismi açıklanmayan 4 yaşındaki çocuk, yorgun mermi isabet etmesi sonucu başından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230725/yorgun-mermi-cay-bahcesinde-oynayan-cocuga-isabet-etti-1073952829.html
türkiye
yorgun mermi
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yorgun mermi, silah, şanlıurfa, şanlıurfa valiliği, şanlıurfa büyükşehir belediyesi
yorgun mermi, silah, şanlıurfa, şanlıurfa valiliği, şanlıurfa büyükşehir belediyesi
Şanlıurfa’da 4 yaşındaki çocuğa yorgun mermi isabet etti
Şanlıurfa'da yorgun mermi isabet eden 4 yaşındaki çocuk yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, otomobilde babasını bekleyen ismi açıklanmayan 4 yaşındaki çocuk, yorgun mermi isabet etmesi sonucu başından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.