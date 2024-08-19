https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/yola-cikmadan-once-dikkat-kara-yollarinda-son-durum-1086991971.html

Yola çıkmadan önce dikkat: Kara yollarında son durum

Yola çıkmadan önce dikkat: Kara yollarında son durum

Sputnik Türkiye

Hangi yollar kapalı? Hangi yollarda çalışma var. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün bugünkü yol durumu bülteninde.

2024-08-19T09:37+0300

2024-08-19T09:37+0300

2024-08-19T09:37+0300

türkiye

kara yolları

karayolları genel müdürlüğü

trafik

otoyol

yol çalışması

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Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları (Bolu Dağı geçişi) İstanbul istikametinde yenileme çalışmaları var. Sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilerek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.O-4 TEM Otoyolu 22.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapalıAnadolu Otoyolu'nun Körfez-İzmit Batı kavşakları 73-81. kilometrelerinde 22.00-06.00 saatlerinde, İstanbul-Ankara istikametindeki üstyapı çalışmaları var. O-4 TEM Otoyolu tamamen trafiğe kapatılacağından, ulaşım Körfez Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor.Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 3-7. kilometreleriyle aynı yolun devamı olan O-21/29 yolunun 0-2. kilometrelerinde Pozantı mevkisinde derz çalışması sebebiyle ulaşım Ankara yönünden çift taraflı sağlanıyor.İzmir Çevre Otoyolu’daki çeşitli kesimlerde köprü onarım çalışmalarıİzmir Çevre Otoyolu, Bornova-Karşıyaka 8-16. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde 31 Ağustos'a kadar trafik yoğunluğunun olmadığı saatlerde köprü onarım çalışması yapılıyor.Uşak-Afyonkarahisar yolunun 5-17. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.Samsun-Ankara yolunun Ankara istikametinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.Artvin-Erzurum yolunun bazı kesiminde ulaşım tek şeritArtvin-Erzurum yolunun 0-55. kilometrelerinde bulunan 32 tünel ve güzergahlarında yapılacak olan drenaj sistemleri bakım ve temizlik çalışması sebebiyle 23 Ağustos'a kadar 08.00-17.30 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.Antalya-Burdur Devlet yolunun 6-32. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla sağ yol kapatılarak trafik sol yoldan iki yönlü olarak devam ediyor.Kastamonu-Bartın İl Sınırı-Pınarbaşı-Azdavay yolunun 27-46. kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle yolu kullanacak sürücülerin dikkatli seyretmeleri, trafik işaretlerine ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.Erzurum-Tekman yolunun 41-42. kilometrelerindeki heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/meteoroloji-ve-valiliklerden-saatli-uyari-disari-cikacaklar-dikkat-cehennem-sicaklari-alarmi-1086990513.html

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