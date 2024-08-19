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Meteoroloji ve valiliklerden saatli uyarı, dışarı çıkacaklar dikkat: 'Cehennem sıcakları' alarmı verildi
Meteoroloji ve valiliklerden saatli uyarı, dışarı çıkacaklar dikkat: 'Cehennem sıcakları' alarmı verildi
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 19 Ağustos 2024 Pazartesi günü için hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, yurt genelinde hava sıcaklıklarının hafta... 19.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-19T07:59+0300
2024-08-19T08:04+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 19 Ağustos 2024 Pazartesi gününe ilişkin ilişkin yeni hava durumu raporunu yayımladı. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel sağanak yağışların etkili olacağı tahmin edilirken, Türkiye'nin geri kalanında yüksek sıcaklıklar hakim olacak. Meteoroloji, Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava beklerken, öğleden sonra Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülebileceğini bildirdi.Sıcaklıklar hangi bölgelerde artacak?Kıyı bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde, Marmara'nın güneyi, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde ise 4 ila 8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.Rüzgar nasıl olacak?Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ve güneydoğu bölgelerinde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor. MGM, sıcak hava dalgası konusunda vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.Bugün hava nasıl olacak?MARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 36°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 32°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 34°CAz bulutlu ve açıkKOCAELİ °C, 35°CAz bulutlu ve açıkEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 35°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 32°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 39°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 36°CAz bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutluANTALYA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 35°CParçalı ve az bulutluISPARTA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkÇANKIRI °C, 38°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 36°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 33°CAz bulutlu ve açıkDÜZCE °C, 34°CAz bulutlu ve açıkSİNOP °C, 31°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK °C, 26°CAz bulutlu ve açıkORTA ve DOĞU KARADENİZAz bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 39°CAz bulutlu ve açıkARTVİN °C, 35°CParçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 31°CAz bulutluTRABZON °C, 29°CAz bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 30°CParçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 30°CParçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 39°CAz bulutluVAN °C, 30°CParçalı bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 40°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 39°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 39°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 41°CAz bulutluDENİZLERDE HAVAFırtına beklenmiyor.KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.MARMARAHava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.EGEHava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.AKDENİZHava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.VAN GÖLÜHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.
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19 ağustos hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu
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Meteoroloji ve valiliklerden saatli uyarı, dışarı çıkacaklar dikkat: 'Cehennem sıcakları' alarmı verildi

07:59 19.08.2024 (güncellendi: 08:04 19.08.2024)
© AA / İbrahim YozoğluSıcak hava
Sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2024
© AA / İbrahim Yozoğlu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 19 Ağustos 2024 Pazartesi günü için hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, yurt genelinde hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Özellikle iç kesimlerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı öngörülüyor. Peki, bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 19 Ağustos 2024 Pazartesi gününe ilişkin ilişkin yeni hava durumu raporunu yayımladı. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel sağanak yağışların etkili olacağı tahmin edilirken, Türkiye'nin geri kalanında yüksek sıcaklıklar hakim olacak. Meteoroloji, Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava beklerken, öğleden sonra Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülebileceğini bildirdi.

Sıcaklıklar hangi bölgelerde artacak?

Kıyı bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde, Marmara'nın güneyi, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde ise 4 ila 8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar nasıl olacak?

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ve güneydoğu bölgelerinde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor. MGM, sıcak hava dalgası konusunda vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ARTVİN °C, 35°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 31°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 29°C

Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 30°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 39°C

Az bulutlu

VAN °C, 30°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.
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