https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/umraniye-belediye-baskan-yardimcisi-tuncer-vefat-etti-1086988955.html

Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Tuncer vefat etti

Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Tuncer vefat etti

Sputnik Türkiye

Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan... 19.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-19T00:28+0300

2024-08-19T00:28+0300

2024-08-19T00:28+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ak parti

vefat

istanbul büyükşehir belediyesi

ümraniye

ümraniye belediyesi

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Uzun süredir rahatsızlığı bulunan Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Tuncer, bugün evinde vefat etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taziye mesajı paylaştığı Tuncer, yarın öğle namazını müteakip Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği Kabristanı'nda toprağa verilecek.Yavuz Selim Tuncer kimdir?AK Parti Esenler kurucu ilçe başkanı olan Yavuz Selim Tuncer 1969'da İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Malatya Pötürgeli olan Tuncer, iktisat lisansı ve siyaset bilimi yüksek lisansı eğitimi aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Genel Sekreterliği, Kiptaş Genel Müdür Müşavirliği görevlerinde bulunan Tuncer, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Ümraniye ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyesi olarak seçildi. Aynı yıl Ümraniye Belediye Başkan Yardımcılığına getirilen Tuncer, vefatına kadar bu görevi sürdürdü. Şenay Tuncer'le evli olan Tuncer'in 3 çocuğu var.

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yavuz selim tuncer kimdir? ümraniye belediye başkan yardımcısı, ümraniye, istanbul büyükşehir belediye meclis üyesi, recep tayyip erdoğan taziye,