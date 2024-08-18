https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/devlet-arsivleri-baskanligi-verilerini-paylasti-en-cok-aranan-romanya-ve-bulgaristan-turkleri-oldu-1086987508.html

Devlet Arşivleri Başkanlığı verilerini paylaştı: En çok aranan Romanya ve Bulgaristan Türkleri oldu

Devlet Arşivleri Başkanlığı verilerini paylaştı: En çok aranan Romanya ve Bulgaristan Türkleri oldu

Sputnik Türkiye

Devlet Arşivleri Başkanlığı'nın çevrim içi belge tarama sistemini yılın ilk yarısında ziyaret eden 386 bin kişi, 5 milyon 626 bin belgeyi inceledi. En çok... 18.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-18T23:26+0300

2024-08-18T23:26+0300

2024-08-18T23:26+0300

türkiye

arşiv

belge

diplomatik belge

bulgaristan

romanya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/1c/1067610364_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_564a81e09f1631e1aed2e3014e2bb893.jpg

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı istatistik verilerini paylaştı. En çok aranan belgeler Romanya ve Bulgaristan'dan gelen Türkler oldu.Devlet Arşivleri Başkanlığı tarafından dijital sisteme aktarılan belgeleri araştırmacılar 2013'te hayata geçirilen belge tarama sistemi üzerinden görüp, talep edebiliyor.2024 yılına kadar toplam 3 milyon 720 bin 63 araştırmacı, 18 milyon 467 bin 430 arama gerçekleştirdi. Sistemde incelenen toplam görüntü sayısı 41 milyon 225 bin 164'e ulaşırken, araştırmacılar bu süreçte 3 milyon 380 bin 317 belgeyi de satın aldı.1 Ocak-31 Temmuz 2024 tarihlerinde sisteme 386 bin 34 araştırmacı giriş yaparak, 1 milyon 594 bin 972 belgeyi aradı.Araştırmacılar, sistemde 5 milyon 626 bin 81 görüntüyü inceledi ve 335 bin 355 belgeyi temin etti.Sistemi en çok öğrenciler kullandıYılın ilk yarısında sistemi en çok kullananlar, yüzde 39.8'le öğrenciler oldu. Bunu yüzde 14.5 ile kamu görevlileri, yüzde 9.9 ile öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri, yüzde 9.1 serbest meslek mensupları takip etti.Araştırmacılar tarafından en çok talep gören fonlar arasında ise Dışişleri Bakanlığı Muhtelit Mübadele Komisyonu Tasfiye Talepnameleri ve Başbakanlık Kararlar Daire Başkanlığı gibi fonlar öne çıktı.Göçmenlerin belgelerine yoğun talepArşiv kayıtlarını inceleyen araştırmacılar Romanya ve Bulgaristan'dan gelen Türklerin yerleştirilme süreçlerine ilişkin belgelere ilgi gösterdi.Bu kapsamda Romanya'dan gelen göçmenlerin nerelere sevk ve iskan edildiklerini gösterir göçmen sevk kağıtları, 1935-1937 döneminde Bulgaristan'dan gelerek Çorlu, Muğla, Aksaray ve Lüleburgaz'a ait köylerde iskan edilen muhacirlerin isimleri, verilen arazi miktarını gösterir cetveller ile çeşitli illere ait defter kayıtları en çok görüntülenen dokümanlar arasında yer aldı.805 bin belge restore edildiCumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri, belge niteliği kazanmış her evrakı, gelecek nesillere kazandırıp "hafızanın muhafızı" olma sorumluluğuyla restorasyon çalışmalarını da titizlikle yürütüyor.Bu kapsamda yılın ilk yarısında 805 bin 821 sayfa belge restore edildi. Restorasyon işlemleri, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarca belirlenmiş etik kurallar gözetilerek oluşturulan, konunun uzmanlarınca yapılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/parolalar-calindi-e-devlet-ve-banka-sifreleri-icin-kritik-uyari-geldi-hemen-degistirin-1085786580.html

türkiye

bulgaristan

romanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

devlet arşivleri başkanlığı, romanya vatandaşlığı, bulgaristan vatandaşlığı, tarihi belgeler, e devlet soy ağacı, romanya türkleri, bulgaristan türkleri,