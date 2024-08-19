https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/ukrayna-bilgi-ve-psikolojik-operasyonlar-merkezi-esirlerle-mizansen-cekimler-icin-yabanci-medyayi-1086993815.html

‘Ukrayna Bilgi ve Psikolojik Operasyonlar Merkezi esirlerle mizansen çekimler için yabancı medyayı çağırdı’

‘Ukrayna Bilgi ve Psikolojik Operasyonlar Merkezi esirlerle mizansen çekimler için yabancı medyayı çağırdı’

Sputnik Türkiye

Ukrayna Bilgi ve Psikolojik Operasyonlar Merkezi’nin (CIPSO) çalışanlarının, Rus askerleri Kursk bölgesinde kendi sivil halkını bombalamakla suçlamak amacıyla... 19.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-19T10:29+0300

2024-08-19T10:29+0300

2024-08-19T10:29+0300

ukrayna krizi

ukrayna

rus

rus

esir

mizansen

çekim

sumi bölgesi

gazeteci

yabancı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/13/1086993268_0:56:1179:719_1920x0_80_0_0_37fbb236f6f814646b7a5ce11dbef0f5.png

Konu ile ilgili bilgi sahibi olan bir kaynağın Sputnik’e aktardığı bilgiye göre, CIPSO çalışanları, Rus askerleri Kursk bölgesinde kendi sivil halkını bombalamakla suçlamak amacıyla Sumi Bölge Hastanesi’nde Rus savaş esirleri ile mizansen çekimler için yabancı gazetecileri çağırdı.Kaynak, “Cumartesi günü Rus askeri ve sivil esirler Sumi Bölge Hastanesi’ne getirildi. Bu kişiler mizansen çekimler yapmak amacıyla yataklara yerleştirildi ve yabancı gazetecilerin kameraları karşısında yardım edildi. Daha sonra esirler, Rus askerlerine Sudja bölgesindeki köylere ve Sumi Bölge Hastanesi’ne ateş açılmaması çağrısında bulundu” diye anlattı.Esirlerin ‘özgürleştirildikleri’ için şükranlarını ifade etmeleri istendiğine dikkat çeken kaynak, çekimlere katılan esirlerin bir kısmının daha sonra hastaneden çıkarıldığı bilgisini verdi.Hastanede aslında çok sayıda yaralı Ukraynalı askerin bulunduğunu anlatan kaynak, “Buradaki (Sumi bölgesindeki) bölge sağlık sistemi artık insanları dışarı taşımıyor, çok sayıda yaralı var” ifadelerini kullandı.Kaynak ayrıca mizansen çekimlerin amacının, Rus ordusunu kendi halkını vurmakla suçlamak ve Batılı izleyici kitlesine, Kursk sınır bölgesi sakinlerinin yardımları için Ukrayna ordusuna güya minnettar olduklarını göstermek olduğunun altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/ukrayna-yonetimi-nukleer-provokasyon-hazirliyor-1086942377.html

ukrayna

sumi bölgesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, rus, rus, esir, mizansen, çekim, sumi bölgesi, gazeteci, yabancı