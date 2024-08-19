https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/ukrayna-bilgi-ve-psikolojik-operasyonlar-merkezi-esirlerle-mizansen-cekimler-icin-yabanci-medyayi-1086993815.html
‘Ukrayna Bilgi ve Psikolojik Operasyonlar Merkezi esirlerle mizansen çekimler için yabancı medyayı çağırdı’
‘Ukrayna Bilgi ve Psikolojik Operasyonlar Merkezi esirlerle mizansen çekimler için yabancı medyayı çağırdı’
Sputnik Türkiye
Ukrayna Bilgi ve Psikolojik Operasyonlar Merkezi’nin (CIPSO) çalışanlarının, Rus askerleri Kursk bölgesinde kendi sivil halkını bombalamakla suçlamak amacıyla... 19.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-19T10:29+0300
2024-08-19T10:29+0300
2024-08-19T10:29+0300
ukrayna krizi
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Konu ile ilgili bilgi sahibi olan bir kaynağın Sputnik’e aktardığı bilgiye göre, CIPSO çalışanları, Rus askerleri Kursk bölgesinde kendi sivil halkını bombalamakla suçlamak amacıyla Sumi Bölge Hastanesi’nde Rus savaş esirleri ile mizansen çekimler için yabancı gazetecileri çağırdı.Kaynak, “Cumartesi günü Rus askeri ve sivil esirler Sumi Bölge Hastanesi’ne getirildi. Bu kişiler mizansen çekimler yapmak amacıyla yataklara yerleştirildi ve yabancı gazetecilerin kameraları karşısında yardım edildi. Daha sonra esirler, Rus askerlerine Sudja bölgesindeki köylere ve Sumi Bölge Hastanesi’ne ateş açılmaması çağrısında bulundu” diye anlattı.Esirlerin ‘özgürleştirildikleri’ için şükranlarını ifade etmeleri istendiğine dikkat çeken kaynak, çekimlere katılan esirlerin bir kısmının daha sonra hastaneden çıkarıldığı bilgisini verdi.Hastanede aslında çok sayıda yaralı Ukraynalı askerin bulunduğunu anlatan kaynak, “Buradaki (Sumi bölgesindeki) bölge sağlık sistemi artık insanları dışarı taşımıyor, çok sayıda yaralı var” ifadelerini kullandı.Kaynak ayrıca mizansen çekimlerin amacının, Rus ordusunu kendi halkını vurmakla suçlamak ve Batılı izleyici kitlesine, Kursk sınır bölgesi sakinlerinin yardımları için Ukrayna ordusuna güya minnettar olduklarını göstermek olduğunun altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/ukrayna-yonetimi-nukleer-provokasyon-hazirliyor-1086942377.html
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ukrayna, rus, rus, esir, mizansen, çekim, sumi bölgesi, gazeteci, yabancı
ukrayna, rus, rus, esir, mizansen, çekim, sumi bölgesi, gazeteci, yabancı
‘Ukrayna Bilgi ve Psikolojik Operasyonlar Merkezi esirlerle mizansen çekimler için yabancı medyayı çağırdı’
Ukrayna Bilgi ve Psikolojik Operasyonlar Merkezi’nin (CIPSO) çalışanlarının, Rus askerleri Kursk bölgesinde kendi sivil halkını bombalamakla suçlamak amacıyla Sumi Bölge Hastanesi’nde Rus savaş esirleri ile mizansen çekimler için yabancı gazetecileri çağırdığı belirtildi.
Konu ile ilgili bilgi sahibi olan bir kaynağın Sputnik’e aktardığı bilgiye göre, CIPSO çalışanları, Rus askerleri Kursk bölgesinde kendi sivil halkını bombalamakla suçlamak amacıyla Sumi Bölge Hastanesi’nde Rus savaş esirleri ile mizansen çekimler için yabancı gazetecileri çağırdı.
Kaynak, “Cumartesi günü Rus askeri ve sivil esirler Sumi Bölge Hastanesi’ne getirildi. Bu kişiler mizansen çekimler yapmak amacıyla yataklara yerleştirildi ve yabancı gazetecilerin kameraları karşısında yardım edildi. Daha sonra esirler, Rus askerlerine Sudja bölgesindeki köylere ve Sumi Bölge Hastanesi’ne ateş açılmaması çağrısında bulundu” diye anlattı.
Esirlerin ‘özgürleştirildikleri’ için şükranlarını ifade etmeleri istendiğine dikkat çeken kaynak, çekimlere katılan esirlerin bir kısmının daha sonra hastaneden çıkarıldığı bilgisini verdi.
Hastanede aslında çok sayıda yaralı Ukraynalı askerin bulunduğunu anlatan kaynak, “Buradaki (Sumi bölgesindeki) bölge sağlık sistemi artık insanları dışarı taşımıyor, çok sayıda yaralı var” ifadelerini kullandı.
Kaynak ayrıca mizansen çekimlerin amacının, Rus ordusunu kendi halkını vurmakla suçlamak ve Batılı izleyici kitlesine, Kursk sınır bölgesi sakinlerinin yardımları için Ukrayna ordusuna güya minnettar olduklarını göstermek olduğunun altını çizdi.