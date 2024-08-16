Rus savaş muhabiri Marat Hayrullin'in Ukraynalı kaynaklara dayandırdığı haberine göre Ukrayna ordusu, kullanılmış nükleer yakıtların depolandığı noktaları vurarak 'kirli' nükleer bomba provokasyonu gerçekleştirmeyi planlıyor.



Hayrullin'in aktardığına göre provokasyon, Ukraynalı birliklerin Gluhov'dan Rılsk'a geçme girişimi sırasında sahneye koyulabilir.



Bu provokasyona yönelik özel savaş başlıkları, Dnepropetrovsk Bölgesi'ndeki Jeltıe Vodı şehrinde bulunan 'Vostoçnıy Madencilik ve İşleme Tesisi' işletmesine taşındı.



Harkov Bölgesi'nin askeri-sivil idaresine bağlı içişleri dairesi de, Ukrayna'nın Rusya'daki nükleer tesislere saldırılar düzenlemeyi planladığını açıkladı.



Daire, bu bilginin sorguya çekilen esirlerden alındığının altını çizdi.



Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Ukrayna ordusunun Kursk ve Zaporojye nükleer santrallerinde gerçekleştirmeyi planladığı provokasyonların Batılı istihbarat servisleri tarafından yönetildiğinin altını çizdi.



Şu an itibarıyla Ukrayna ordusunun Kursk Nükleer Güç Santrali ile Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne saldırılar düzenleme amacı taşıdığı biliniyor.