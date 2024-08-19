https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/ucus-sirasinda-pilot-bayildi-ucak-acil-inis-yapti-1087007994.html

Uçuş sırasında pilot bayıldı, uçak acil iniş yaptı

Uçuş sırasında pilot bayıldı, uçak acil iniş yaptı

Sputnik Türkiye

Varşova-Larnaka seferini yapan yolcu uçağında, pilotlardan biri bayılınca uçak acil iniş yaptı. 19.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-19T14:36+0300

2024-08-19T14:36+0300

2024-08-19T14:36+0300

dünya

polonya

varşova

uçak

pilot

acil iniş

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Polonya'nın başkenti Varşova'dan Güney Kıbrıs'ın Larnaka şehrine gitmek üzere Varşova Chopin Havalimanı'ndan havalanan Airbus A321 tipi uçakta pilot baygınlık geçirdi. Wizzair firmasına bağlı 225 yolcunun bulunduğu uçağın pilotunun bayılmasının ardından diğer pilot durumu derhal kuleye bildirirken, uçağın acil olarak Varşova'ya dönmesine karar verildi. Pilot hastaneye kaldırıldıYerel saatle 07.00 sıralarında Varşova Chopin Havalimanı'na sorunsuz şekilde iniş gerçekleştiren yolcu uçağının bayılan pilotu sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Bir başka uçakla Larnaka'ya gönderilecek olan yolcuların bekleyişi ise sürüyor.

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polonya, varşova, uçak, pilot, acil iniş