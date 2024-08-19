https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/ucus-sirasinda-pilot-bayildi-ucak-acil-inis-yapti-1087007994.html
Uçuş sırasında pilot bayıldı, uçak acil iniş yaptı
Uçuş sırasında pilot bayıldı, uçak acil iniş yaptı
Sputnik Türkiye
Varşova-Larnaka seferini yapan yolcu uçağında, pilotlardan biri bayılınca uçak acil iniş yaptı. 19.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-19T14:36+0300
2024-08-19T14:36+0300
2024-08-19T14:36+0300
dünya
polonya
varşova
uçak
pilot
acil iniş
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Polonya'nın başkenti Varşova'dan Güney Kıbrıs'ın Larnaka şehrine gitmek üzere Varşova Chopin Havalimanı'ndan havalanan Airbus A321 tipi uçakta pilot baygınlık geçirdi. Wizzair firmasına bağlı 225 yolcunun bulunduğu uçağın pilotunun bayılmasının ardından diğer pilot durumu derhal kuleye bildirirken, uçağın acil olarak Varşova'ya dönmesine karar verildi. Pilot hastaneye kaldırıldıYerel saatle 07.00 sıralarında Varşova Chopin Havalimanı'na sorunsuz şekilde iniş gerçekleştiren yolcu uçağının bayılan pilotu sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Bir başka uçakla Larnaka'ya gönderilecek olan yolcuların bekleyişi ise sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/bes-yasindaki-cocuk-epilepsi-nobeti-gecirince-ucak-acil-inis-yapti-1086929730.html
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polonya, varşova, uçak, pilot, acil iniş
polonya, varşova, uçak, pilot, acil iniş
Uçuş sırasında pilot bayıldı, uçak acil iniş yaptı
Varşova-Larnaka seferini yapan yolcu uçağında, pilotlardan biri bayılınca uçak acil iniş yaptı.
Polonya'nın başkenti Varşova'dan Güney Kıbrıs'ın Larnaka şehrine gitmek üzere Varşova Chopin Havalimanı'ndan havalanan Airbus A321 tipi uçakta pilot baygınlık geçirdi.
Wizzair firmasına bağlı 225 yolcunun bulunduğu uçağın pilotunun bayılmasının ardından diğer pilot durumu derhal kuleye bildirirken, uçağın acil olarak Varşova'ya dönmesine karar verildi.
Pilot hastaneye kaldırıldı
Yerel saatle 07.00 sıralarında Varşova Chopin Havalimanı'na sorunsuz şekilde iniş gerçekleştiren yolcu uçağının bayılan pilotu sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Bir başka uçakla Larnaka'ya gönderilecek olan yolcuların bekleyişi ise sürüyor.