https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/turkiyenin-en-mutlu-10-sehri-belli-oldu--1086995030.html
Türkiye’nin en mutlu 10 şehri belli oldu
Türkiye’nin en mutlu 10 şehri belli oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye’nin en mutlu şehirlerini açıkladı. 19.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-19T10:45+0300
2024-08-19T10:45+0300
2024-08-19T10:47+0300
türkiye
mutluluk
karadeniz
sinop
marmara denizi
istanbul
izmir
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Türkiye'nin en mutlu 10 şehri arasında yüzde 75,91'lik mutluluk oranıyla Doğu Karadeniz'den tek il olarak Bayburt yer alırken, listenin başını yine Orta Karadeniz'den Sinop çekti. Sinop'un mutluluk oranı ise yüzde 77,66 olarak belirlendi. Listenin son sırasında ise yüzde 71,36 mutluluk oranıyla Şırnak aldı.TÜİK verilerine göre mutluluk oranlarıyla dikkat çeken 10 il şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/issizlik-orani-yilin-ikinci-ceyreginde-yuzde-88-oldu-1086993411.html
türkiye
karadeniz
sinop
marmara denizi
istanbul
izmir
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türkiye'nin en mutlu şehri, türkiye'nin en mutlu şehirleri liste, türkiye'nin en mutlu şehri sinop, türkiye'nin en mutlu şehirleri 2024, türkiye en mutlu iller
türkiye'nin en mutlu şehri, türkiye'nin en mutlu şehirleri liste, türkiye'nin en mutlu şehri sinop, türkiye'nin en mutlu şehirleri 2024, türkiye en mutlu iller
Türkiye’nin en mutlu 10 şehri belli oldu
10:45 19.08.2024 (güncellendi: 10:47 19.08.2024)
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye’nin en mutlu şehirlerini açıkladı.
Türkiye'nin en mutlu 10 şehri arasında yüzde 75,91'lik mutluluk oranıyla Doğu Karadeniz'den tek il olarak Bayburt yer alırken, listenin başını yine Orta Karadeniz'den Sinop çekti.
Sinop'un mutluluk oranı ise yüzde 77,66 olarak belirlendi. Listenin son sırasında ise yüzde 71,36 mutluluk oranıyla Şırnak aldı.
TÜİK verilerine göre mutluluk oranlarıyla dikkat çeken 10 il şöyle:
1.
Sinop - yüzde 77.66 mutluluk oranı
2.
Afyonkarahisar - yüzde 76.43 mutluluk oranı
3.
Bayburt - yüzde 75.91 mutluluk oranı
4.
Kırıkkale - yüzde 75.48 mutluluk oranı
5.
Kütahya - yüzde 73.76 mutluluk oranı
6.
Çankırı - yüzde 73.5 mutluluk oranı
7.
Düzce - yüzde 72.77 mutluluk oranı
8.
Uşak - yüzde 72.34 mutluluk oranı
9.
Siirt - yüzde 71.65 mutluluk oranı
10.
Şırnak - yüzde 71.36 mutluluk oranı