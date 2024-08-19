https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/turkiyenin-en-mutlu-10-sehri-belli-oldu--1086995030.html

Türkiye’nin en mutlu 10 şehri belli oldu

Türkiye’nin en mutlu 10 şehri belli oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye’nin en mutlu şehirlerini açıkladı. 19.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-19T10:45+0300

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türkiye

mutluluk

karadeniz

sinop

marmara denizi

istanbul

izmir

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Türkiye'nin en mutlu 10 şehri arasında yüzde 75,91'lik mutluluk oranıyla Doğu Karadeniz'den tek il olarak Bayburt yer alırken, listenin başını yine Orta Karadeniz'den Sinop çekti. Sinop'un mutluluk oranı ise yüzde 77,66 olarak belirlendi. Listenin son sırasında ise yüzde 71,36 mutluluk oranıyla Şırnak aldı.TÜİK verilerine göre mutluluk oranlarıyla dikkat çeken 10 il şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/issizlik-orani-yilin-ikinci-ceyreginde-yuzde-88-oldu-1086993411.html

türkiye

karadeniz

sinop

marmara denizi

istanbul

izmir

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