https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/issizlik-orani-yilin-ikinci-ceyreginde-yuzde-88-oldu-1086993411.html

İşsizlik oranı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 8.8 oldu

İşsizlik oranı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 8.8 oldu

Sputnik Türkiye

İşsiz sayısı 2024 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 23 bin kişi artarak 3 milyon 156 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek... 19.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-19T10:14+0300

2024-08-19T10:14+0300

2024-08-19T10:19+0300

türkiye

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işsizlik maaşı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı ikinci çeyrek (Nisan-Haziran) İşgücü İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 23 bin kişi artarak 3 milyon 156 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 8.8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7.3, kadınlarda yüzde 11.7 olarak tahmin edildi.Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 49.6 olduİstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 205 bin kişi artarak 32 milyon 661 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık artış ile yüzde 49,6 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 67.0 iken kadınlarda yüzde 32.5 olarak gerçekleşti.İşgücü 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 228 bin kişi artarak 35 milyon 817 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.3 puanlık artış ile yüzde 54.4 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72.3, kadınlarda ise yüzde 36.8 oldu.Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 16,3 oldu15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0.4 puanlık artış ile yüzde 16,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 13.7, kadınlarda ise yüzde 21.5 olarak tahmin edildi.Mevsim etkisinden arındırılmış istihdamın yüzde 58,1'i hizmet sektöründe yer aldıMevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 56 bin kişi, inşaat sektöründe 43 bin kişi, hizmet sektöründe 157 bin kişi artarken sanayi sektöründe 50 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 14,7'si tarım, yüzde 20,5'i sanayi, yüzde 6,7'si inşaat, yüzde 58,1'i ise hizmet sektöründe yer aldı.İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,4 saat artarak 44,0 saat olarak gerçekleşti.Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı yüzde 27,3 olduZamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 2,2 puanlık artış ile yüzde 27,3 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,2 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,0 olarak tahmin edildi.

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