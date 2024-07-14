https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/rus-vekil-seremet-trump-icin-kennedynin-kaderi-hazirlaniyordu-1085850242.html

Rus vekil Şeremet: Trump için Kennedy’nin kaderi hazırlanıyordu

Rus vekil Şeremet: Trump için Kennedy’nin kaderi hazırlanıyordu

Sputnik Türkiye

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Güvenlik Komitesi üyesi Mihail Şeremet, Trump için 35. ABD Başkanı John F. Kennedy'nin kaderinin hazırlandığını... 14.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-14T14:52+0300

2024-07-14T14:52+0300

2024-07-14T14:52+0300

dünya

abd

abd başkanlık seçimleri

donald trump

joe biden

suikast girişimi

rusya

mihail şeremet

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Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski başkanı Donald Trump'ın Pensilvanya'da bir mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramasını Sputnik’e değerlendiren Şeremet, “Trump için kampanya sırasında alenen suikasta uğrayan John F. Kennedy'nin kaderi hazırlanıyordu” ifadelerini kullanırken, Trump’ın da tıpkı Kennedy gibi barışın sonsuza kadar güvence altına alınmasından yana olduğunu, ancak görünüşe göre bu durumun özellikle de mevcut ABD Başkanı Biden rejiminin arkasındaki savunma şirketlerinin hiç hoşuna gitmediğini söyledi.Şeremet, Trump'ın hayatına kasteden girişimin arkasında Biden'ın çevresi olabileceğini dışlamazken, değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü:Rus vekil, Trump’ın artık daha dikkatli olması gerektiğine vurgu yaparken, seçim kampanyası sırasında azami güvenlik önlemleri alınması gerektiğini de sözlerine ekledi.ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın (DHS) geçtiğimiz haftalarda eski ABD Başkanı Donald Trump'ın güvenliğini artırmak için Gizli Servisten ek talepte bulunan Trump ekibine ret yanıtı verdiği anlaşılmıştı.The Federalist dergisi tarafından ismi açıklanmayan bir Trump güvenlik yetkilisine dayandırılarak verilen haberde, Trump'ın güvenlik biriminin haftalardır savunmasını güçlendirmek ve kabiliyetlerini geliştirmek istediği, ancak ABD Başkanı Joe Biden'a bağlı İç Güvenlik Bakanlığının bu talepleri defalarca reddettiği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/slovakya-basbakani-fico-trumpin-siyasi-rakipleri-onu-devre-disi-birakmaya-calisiyor-1085849238.html

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abd, abd başkanlık seçimleri, donald trump, joe biden, suikast girişimi, rusya, mihail şeremet