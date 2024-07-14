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Rus vekil Şeremet: Trump için Kennedy’nin kaderi hazırlanıyordu
Rus vekil Şeremet: Trump için Kennedy’nin kaderi hazırlanıyordu
Sputnik Türkiye
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Güvenlik Komitesi üyesi Mihail Şeremet, Trump için 35. ABD Başkanı John F. Kennedy'nin kaderinin hazırlandığını... 14.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-14T14:52+0300
2024-07-14T14:52+0300
dünya
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suikast girişimi
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mihail şeremet
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Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski başkanı Donald Trump'ın Pensilvanya'da bir mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramasını Sputnik’e değerlendiren Şeremet, “Trump için kampanya sırasında alenen suikasta uğrayan John F. Kennedy'nin kaderi hazırlanıyordu” ifadelerini kullanırken, Trump’ın da tıpkı Kennedy gibi barışın sonsuza kadar güvence altına alınmasından yana olduğunu, ancak görünüşe göre bu durumun özellikle de mevcut ABD Başkanı Biden rejiminin arkasındaki savunma şirketlerinin hiç hoşuna gitmediğini söyledi.Şeremet, Trump'ın hayatına kasteden girişimin arkasında Biden'ın çevresi olabileceğini dışlamazken, değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü:Rus vekil, Trump’ın artık daha dikkatli olması gerektiğine vurgu yaparken, seçim kampanyası sırasında azami güvenlik önlemleri alınması gerektiğini de sözlerine ekledi.ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın (DHS) geçtiğimiz haftalarda eski ABD Başkanı Donald Trump'ın güvenliğini artırmak için Gizli Servisten ek talepte bulunan Trump ekibine ret yanıtı verdiği anlaşılmıştı.The Federalist dergisi tarafından ismi açıklanmayan bir Trump güvenlik yetkilisine dayandırılarak verilen haberde, Trump'ın güvenlik biriminin haftalardır savunmasını güçlendirmek ve kabiliyetlerini geliştirmek istediği, ancak ABD Başkanı Joe Biden'a bağlı İç Güvenlik Bakanlığının bu talepleri defalarca reddettiği kaydedildi.
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abd, abd başkanlık seçimleri, donald trump, joe biden, suikast girişimi, rusya, mihail şeremet
abd, abd başkanlık seçimleri, donald trump, joe biden, suikast girişimi, rusya, mihail şeremet

Rus vekil Şeremet: Trump için Kennedy’nin kaderi hazırlanıyordu

14:52 14.07.2024
© AFP 2023 / CHANDAN KHANNATrump
Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2024
© AFP 2023 / CHANDAN KHANNA
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Güvenlik Komitesi üyesi Mihail Şeremet, Trump için 35. ABD Başkanı John F. Kennedy'nin kaderinin hazırlandığını kaydederken, barış sinyallerinin mevcut ABD Başkanı Biden’ın arkasında duran savunma şirketlerinin hoşuna gitmediğini vurguladı.
Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski başkanı Donald Trump'ın Pensilvanya'da bir mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramasını Sputnik’e değerlendiren Şeremet, “Trump için kampanya sırasında alenen suikasta uğrayan John F. Kennedy'nin kaderi hazırlanıyordu” ifadelerini kullanırken, Trump’ın da tıpkı Kennedy gibi barışın sonsuza kadar güvence altına alınmasından yana olduğunu, ancak görünüşe göre bu durumun özellikle de mevcut ABD Başkanı Biden rejiminin arkasındaki savunma şirketlerinin hiç hoşuna gitmediğini söyledi.
Şeremet, Trump'ın hayatına kasteden girişimin arkasında Biden'ın çevresi olabileceğini dışlamazken, değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü:
Yolsuzluğa batmış skandalcı Demokratların adil bir şekilde kaybetmekten aciz oldukları ve kendilerini durdurabilecek bir rakibe karşı 'John F. Kennedy' senaryosunu gerçekleştirerek kapıyı gürültüyle çarpabilecekleri bir sır değil. Ellerini sıradan Amerikalıların ve dünyanın dört bir yanındaki diğer masum insanların kanına bulayan Biden ve çevresi gibi kirli politikacılar için hiçbir yasa ve kural yoktur, kolayca yeni suçlar işlemeye devam edeceklerdir.
Rus vekil, Trump’ın artık daha dikkatli olması gerektiğine vurgu yaparken, seçim kampanyası sırasında azami güvenlik önlemleri alınması gerektiğini de sözlerine ekledi.
ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın (DHS) geçtiğimiz haftalarda eski ABD Başkanı Donald Trump'ın güvenliğini artırmak için Gizli Servisten ek talepte bulunan Trump ekibine ret yanıtı verdiği anlaşılmıştı.
The Federalist dergisi tarafından ismi açıklanmayan bir Trump güvenlik yetkilisine dayandırılarak verilen haberde, Trump'ın güvenlik biriminin haftalardır savunmasını güçlendirmek ve kabiliyetlerini geliştirmek istediği, ancak ABD Başkanı Joe Biden'a bağlı İç Güvenlik Bakanlığının bu talepleri defalarca reddettiği kaydedildi.
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