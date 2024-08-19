https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/tel-avivde-patlama-1-olu-1086988827.html

Tel Aviv'de patlama: 1 ölü

Tel Aviv'de patlama: 1 ölü

Sputnik Türkiye

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de meydana gelen patlamada ‘patlayıcı düzenek’ taşıdığı anlaşılan 50'li yaşlarında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin... 19.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-19T00:24+0300

2024-08-19T00:24+0300

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İsrail polis sözcülüğünden yapılan açıklamada, Tel Aviv'in Lahi Caddesi'nde patlayıcı düzenekle bir patlamanın meydana geldiği, kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişinin hayatını kaybettiği ve şarapnelle yaralanan bir kişinin de hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.Walla internet sitesinin haberine göre, Tel Aviv Emniyet Müdürü Peretz Amar, patlamada hayatını kaybeden kişinin "sıradan bir kişi olmadığını, patlayıcı düzenek taşıdığını, olayın niteliğini anlamak için soruşturma yürüttüklerini" belirtti.Emniyet Müdürü, bir kamyonun yanında patlamayla hayatını kaybeden ve "bomba düzeneğini taşıdığı" düşünülen 50 yaşlarındaki kişinin kimliğinin soruşturmayı aydınlatacağını değerlendirdiklerini ifade etti.İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, olayda saldırı girişimi ihtimalini değerlendirmek üzere İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in soruşturmaya katıldığı kaydedildi.

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