https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/netanyahu-kuduste-abd-disisleri-bakani-blinken-ile-gorusecek-1086983743.html

Netanyahu, Kudüs'te ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüşecek

Netanyahu, Kudüs'te ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüşecek

Sputnik Türkiye

İsrail Hükümeti Basın Ofisi (GPO), Başbakan Benyamin Netanyahu'nun Pazartesi günü Kudüs'te Tel Aviv yönetimine ateşkesi kabul etmesi için ‘baskı yapması’... 18.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-18T19:39+0300

2024-08-18T19:39+0300

2024-08-18T19:45+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

benyamin netanyahu

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ortadoğu

gazze

gazze şeridi

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antony blinken

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Hükümetin resmi Telegram kanalından yapılan açıklamada, “ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşme saat 11.00'de Kudüs'teki Başbakanlık ofisinde gerçekleşecek” ifadelerine yer verilirken, daha önce ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Blinken'ın 17 Ağustos'ta İsrail'e giderek Gazze'de ateşkes görüşmeleriyle ilgili son durumu ve bundan sonraki diplomatik adımları ele alacağı bildirilmişti.İsrail basınında yer alan haberlerde, Blinken'ın 18 Ağustos'ta İsrail'e gelmesi, 19 Ağustos Pazartesi günü de Başbakan Netanyahu ile görüşmesinin beklendiği belirtilmişti.ABD Dışişleri Bakanı'nın ziyaretinde, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası ve ateşkes müzakereleri, İran ile yaşanan gerilimin masaya yatırılması öngörülüyor.Netanyahu'ya ateşkesi kabul etmesi için baskı yapması da beklenen Blinken'ın, İsrail'in yanı sıra Katar ve Mısır'ı da ziyaret edebileceği kaydediliyor.İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla Katar'ın başkenti Doha'da müzakereler yapılmıştı."İyi geçtiği" açıklanan Doha'daki müzakerelere, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Bill Burns, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Mossad Direktörü David Barnea'nın başkanlığındaki heyetler katılmıştı.Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için Hamas'la ‘çok komplike’ müzakereler yürüttüklerini belirtmişti.Kahire'ye giden İsrailli müzakere heyetiyle yaptığı görüşmenin akabinde hükümetin haftalık toplantısına katılan Netanyahu, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in ister saldırı isterse savunma olsun her türlü tehditle yüzleşmeye hazır olduğunu dile getirdi."Nefsi müdafaaya ve herhangi bir cepheden bize saldırmaya cüret edecek herhangi bir düşmana ağır bedel ödetmeye kararlıyız" diyen Netanyahu, şöyle devam etti:Esir takası için daha önce dile getirdikleri şartlarda (Philadelphia Koridoru ve Refah Sınır Kapısı'nda kontrolün elde tutulması ve Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları üyelerinin Gazze'nin kuzeyine geçişine izin verilmemesi) kararlı olduklarını kaydeden Netanyahu, Hamas'ın bu şartları reddettiğini ve Doha'daki müzakerelere heyet bile göndermediğini aktardı.Netanyahu, baskı uygulanması gerekenin İsrail hükümeti değil Hamas ve onun Siyasi Büro Başkanı Yahya es-Sinvar olduğunu dile getirdi.Doha'daki esir takası ve ateşkes müzakereleriİsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla Katar'ın başkenti Doha'da 15-16 Ağustos'ta müzakereler yapılmıştı.ABD, Mısır ve Katar, Doha'daki ateşkes müzakereleriyle ilgili ortak bir açıklama yapmış ve müzakerelerin ciddi ve yapıcı biçimde olumlu bir ortamda yapıldığını ve görüşmelerin gelecek hafta Kahire'de devam etmesi kararı alındığını duyurmuştu.Müzakerelere, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü Bill Burns, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Mossad Direktörü David Barnea'nın başkanlığındaki heyetler katılmıştı.Hamas ABD Başkanı Biden'ın 2 Temmuz'da açıkladığı öneride uzlaşılan konuların, Doha'daki müzakerelerden çıkan sonuçta bulunmadığını kaydetmişti.Filistinli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Doha'daki görüşmeden çıkan sonuçta Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru ve Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphia Koridoru'na ilişkin maddeler bulunmuyor.Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri de ABD'nin hayali bir olumlu atmosfer oluşturmaya çalıştığını ifade ederek, Gazze'deki saldırıları durdurma yönünde bir niyetinin olmadığını ve zaman kazanmaya çalıştığını söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/iran-abd-katardaki-ateskes-gorusmelerinde-arabulucu-degil-israilin-suc-ortagidir-1086943888.html

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israil, israil-filistin, benyamin netanyahu, kudüs, ortadoğu, gazze, gazze şeridi, ateşkes, antony blinken, abd dışişleri bakanlığı