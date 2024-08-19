https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/sosyal-medyada-yeni-tehlike-uyku-keki-binlerce-sikayet-aldi-1087014537.html
Sosyal medyada yeni tehlike: 'Uyku Keki' binlerce şikayet aldı
Sosyal medyada yeni tehlike: 'Uyku Keki' binlerce şikayet aldı
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada 'Uyku Keki' isimli yiyecek gündem oldu. İçerisinde çikolata olan külahlar sosyal medya tanıtılınca çok sayıda şikayet aldı. Ürünün içerisinde... 19.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-19T16:58+0300
2024-08-19T16:58+0300
2024-08-19T17:01+0300
türkiye
uyku
uyku ilacı
uyku apnesi
uyuşturucu
uyuşturucu ticareti
tarım ve orman bakanlığı
ibrahim yumaklı
yasaklı madde
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İnternet üzerinden satışı yapılan Uyku Keki isimli külah çikolatalar, sosyal medyada gündem yarattı.Uyku Keki isimli üründe uyuşturucu nitelikte bir madde olduğu iddia edildi. Olayın sosyal medyada büyük yankı uyandırması ve firmanın sosyal medya hesaplarını kapatması gündem yarattı.Hesaplarını kapatıp ortadan kayboldularOnline satışı yapılan külah keklerin içerisinde uyuşturucu olabileceği iddiaları tedirgin etti. İnternet üzerinden 1.200 liraya satılan külah çikolata ve sakızları tüketenlerin kendisinden geçtiği, gözlerinde kızarıklıklar oluştuğu, bu ürünleri yiyenlerin uyuşup anında uykuya daldığı iddia edildi. Ürün ile ilgili şikayetler çoğalınca kek, çikolata ve sakızları satan firma hızlı bir şekilde satış sayfalarını ve sosyal medya hesaplarını kapatarak kayıplara karıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı'na uyarıda bulunanlar, ürünlerin bir an önce incelenmesini, külah keklerin içinde uyuşturucu içeren bir madde varsa, satıcıların yakalanmasını istiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/putin-imzaladi-rusyada-medya-ve-internet-araciligiyla-uyusturucu-propagandasi-yasaklandi-1086643279.html
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uyku keki, uyuşturucu satışı, yasaklı madde, kokain, eroin, uyuşturucu, mantar kek, sanal satış, uyuşturucu bırakma hattı, uyuşturucuya hayır
uyku keki, uyuşturucu satışı, yasaklı madde, kokain, eroin, uyuşturucu, mantar kek, sanal satış, uyuşturucu bırakma hattı, uyuşturucuya hayır
Sosyal medyada yeni tehlike: 'Uyku Keki' binlerce şikayet aldı
16:58 19.08.2024 (güncellendi: 17:01 19.08.2024)
Sosyal medyada 'Uyku Keki' isimli yiyecek gündem oldu. İçerisinde çikolata olan külahlar sosyal medya tanıtılınca çok sayıda şikayet aldı. Ürünün içerisinde yasaklı madde olduğu ve kullananların uyuşukluk yaşadığı iddia edildi. Ürünün satışı yapılan site şikayetlerin ardından sosyal medya hesaplarını kapattı.
İnternet üzerinden satışı yapılan Uyku Keki isimli külah çikolatalar, sosyal medyada gündem yarattı.
Uyku Keki isimli üründe uyuşturucu nitelikte bir madde olduğu iddia edildi. Olayın sosyal medyada büyük yankı uyandırması ve firmanın sosyal medya hesaplarını kapatması gündem yarattı.
Hesaplarını kapatıp ortadan kayboldular
Online satışı yapılan külah keklerin içerisinde uyuşturucu olabileceği iddiaları tedirgin etti. İnternet üzerinden 1.200 liraya satılan külah çikolata ve sakızları tüketenlerin kendisinden geçtiği, gözlerinde kızarıklıklar oluştuğu, bu ürünleri yiyenlerin uyuşup anında uykuya daldığı iddia edildi. Ürün ile ilgili şikayetler çoğalınca kek, çikolata ve sakızları satan firma hızlı bir şekilde satış sayfalarını ve sosyal medya hesaplarını kapatarak kayıplara karıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı'na uyarıda bulunanlar, ürünlerin bir an önce incelenmesini, külah keklerin içinde uyuşturucu içeren bir madde varsa, satıcıların yakalanmasını istiyor.