https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/sosyal-medyada-yeni-tehlike-uyku-keki-binlerce-sikayet-aldi-1087014537.html

Sosyal medyada yeni tehlike: 'Uyku Keki' binlerce şikayet aldı

Sosyal medyada yeni tehlike: 'Uyku Keki' binlerce şikayet aldı

Sputnik Türkiye

Sosyal medyada 'Uyku Keki' isimli yiyecek gündem oldu. İçerisinde çikolata olan külahlar sosyal medya tanıtılınca çok sayıda şikayet aldı. Ürünün içerisinde... 19.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-19T16:58+0300

2024-08-19T16:58+0300

2024-08-19T17:01+0300

türkiye

uyku

uyku ilacı

uyku apnesi

uyuşturucu

uyuşturucu ticareti

tarım ve orman bakanlığı

ibrahim yumaklı

yasaklı madde

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İnternet üzerinden satışı yapılan Uyku Keki isimli külah çikolatalar, sosyal medyada gündem yarattı.Uyku Keki isimli üründe uyuşturucu nitelikte bir madde olduğu iddia edildi. Olayın sosyal medyada büyük yankı uyandırması ve firmanın sosyal medya hesaplarını kapatması gündem yarattı.Hesaplarını kapatıp ortadan kayboldularOnline satışı yapılan külah keklerin içerisinde uyuşturucu olabileceği iddiaları tedirgin etti. İnternet üzerinden 1.200 liraya satılan külah çikolata ve sakızları tüketenlerin kendisinden geçtiği, gözlerinde kızarıklıklar oluştuğu, bu ürünleri yiyenlerin uyuşup anında uykuya daldığı iddia edildi. Ürün ile ilgili şikayetler çoğalınca kek, çikolata ve sakızları satan firma hızlı bir şekilde satış sayfalarını ve sosyal medya hesaplarını kapatarak kayıplara karıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı'na uyarıda bulunanlar, ürünlerin bir an önce incelenmesini, külah keklerin içinde uyuşturucu içeren bir madde varsa, satıcıların yakalanmasını istiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/putin-imzaladi-rusyada-medya-ve-internet-araciligiyla-uyusturucu-propagandasi-yasaklandi-1086643279.html

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