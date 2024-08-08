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Putin imzaladı: Rusya'da medya ve internet aracılığıyla uyuşturucu propagandası yasaklandı
Putin imzaladı: Rusya'da medya ve internet aracılığıyla uyuşturucu propagandası yasaklandı
Sputnik Türkiye
Rusya'da uyuşturucu maddelerin geliştirilme, üretilme ve kullanılma yolları, yöntemleri ve satın alınması hakkında bilgi yayılması yasaklandı. 08.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-08T17:08+0300
2024-08-08T17:10+0300
dünya
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vladimir putin
uyuşturucu
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, medya ve internette uyuşturucu propagandasının yanı sıra edebi eserler ve yayınlar ile sinemada bunlardan bahsetme koşullarını yasaklayan bir yasa imzaladı. Söz konusu yasa, kitle iletişim araçlarında ve internette narkotik ilaçların, psikotropik maddelerin ve benzerlerinin, uyuşturucu içeren bitkilerin propagandasının yasaklanmasını öngörüyor. Bu yasa ile birlikte uyuşturucu maddelerin elde edilmesinin yanı sıra geliştirme, üretim ve kullanım yolları, yöntemleri hakkında bilgi yaymak yasaklandı. Söz konusu yasa ayrıca 'uyuşturucu karşıtı propaganda' kavramına da açıklık getiriyor.Yasa aynı zamanda bu normların, söz konusu bilgilerin türün gerekçelendirdiği sanatsal konseptin bir parçasını oluşturması halinde, edebiyat ve sanat eserleri için geçerli olmayacağını vurguluyor. Yasada aynı zamanda, uyuşturucu kullanımının kabul edilebilirliği, çekiciliği veya gerekliliği, kullanımının herhangi bir avantajı ve uyuşturucu ile ilgili diğer yasadışı eylemlerin 'haklı gösterilerek veya genel kabul görmüş davranış normları olarak sunularak' işlenmesi hakkında bilgi içermemesi gerektiği vurgulandı.Propaganda hususunun, uyuşturucu maddelerin tıbbi amaçlarla kullanımına ilişkin bilgiler içeren uzmanlaşmış tıbbi ve farmasötik yayınlar için geçerli olmayacağı ifade edilirken aynı zamanda, uyuşturucularla ilgili bilgiler sadece bilimsel ve eğitsel faaliyetler için gerekli olduğu ölçüde ve amaçlar doğrultusunda yer alması gerektiği yasada yer aldı.Dolaşımda olan ve uyuşturucu maddelere atıfta bulunan edebiyat ve sanat eserlerine, yasadışı kullanımın sağlığa zararları, dolaşımlarının yasal olarak yasaklanması ve belirlenen sorumluluk hakkında bilgi içeren etiketleme eşlik etmesi gerektiği hükmüne yer verilen yasada, yalnızca 1 Ağustos 1990 tarihinden önce kamuya açılmış eserlerin istisna tutulacağı bilgisi yer aldı.Söz konusu yasa 1 Eylül 2025 tarihinde yürürlüğe gireceği ifade edildi.Tekrarlanan uyuşturucu propagandası için hapis cezasıRusya Devlet Başkanı Putin, internet mecralarında tekrarlanan uyuşturucu propagandasının cezasının ağırlaştırılmasına ilişkin federal yasayı da imzaladı.Bu yasaya göre suçlu iki yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.Belgeye göre, internet mecralarında tekrarlanan uyuşturucu propagandası, ihlalin yılda iki kez olması halinde, 100 ila 300 bin ruble para cezası veya bir ila iki yıl süreyle hükümlü kişinin maaşları veya diğer gelirleri tutarında yahut iki yıla kadar belirli pozisyonlarda bulunma veya belirli faaliyetlerde bulunma hakkından mahrum bırakılarak veya mahrum bırakılmadan 180 ila 240 saat süreyle zorunlu çalışma ile cezalandırılacak.Belirli görevlerde bulunma hakkından mahrumiyetle birlikte iki yıla kadar ıslah edici çalışma cezasının da verilebileceği belirtilen yasada ayrıca, yeni mevzuat uyarınca, bu suçlar, belirli görevlerde bulunma hakkından yoksun bırakılmak suretiyle iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilir.
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rusya, vladimir putin, uyuşturucu, edebiyat, sanat, medya
rusya, vladimir putin, uyuşturucu, edebiyat, sanat, medya

Putin imzaladı: Rusya'da medya ve internet aracılığıyla uyuşturucu propagandası yasaklandı

17:08 08.08.2024 (güncellendi: 17:10 08.08.2024)
Vladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2024
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Rusya'da uyuşturucu maddelerin geliştirilme, üretilme ve kullanılma yolları, yöntemleri ve satın alınması hakkında bilgi yayılması yasaklandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, medya ve internette uyuşturucu propagandasının yanı sıra edebi eserler ve yayınlar ile sinemada bunlardan bahsetme koşullarını yasaklayan bir yasa imzaladı.
Söz konusu yasa, kitle iletişim araçlarında ve internette narkotik ilaçların, psikotropik maddelerin ve benzerlerinin, uyuşturucu içeren bitkilerin propagandasının yasaklanmasını öngörüyor. Bu yasa ile birlikte uyuşturucu maddelerin elde edilmesinin yanı sıra geliştirme, üretim ve kullanım yolları, yöntemleri hakkında bilgi yaymak yasaklandı.
Söz konusu yasa ayrıca 'uyuşturucu karşıtı propaganda' kavramına da açıklık getiriyor.
Yasa aynı zamanda bu normların, söz konusu bilgilerin türün gerekçelendirdiği sanatsal konseptin bir parçasını oluşturması halinde, edebiyat ve sanat eserleri için geçerli olmayacağını vurguluyor. Yasada aynı zamanda, uyuşturucu kullanımının kabul edilebilirliği, çekiciliği veya gerekliliği, kullanımının herhangi bir avantajı ve uyuşturucu ile ilgili diğer yasadışı eylemlerin 'haklı gösterilerek veya genel kabul görmüş davranış normları olarak sunularak' işlenmesi hakkında bilgi içermemesi gerektiği vurgulandı.
Propaganda hususunun, uyuşturucu maddelerin tıbbi amaçlarla kullanımına ilişkin bilgiler içeren uzmanlaşmış tıbbi ve farmasötik yayınlar için geçerli olmayacağı ifade edilirken aynı zamanda, uyuşturucularla ilgili bilgiler sadece bilimsel ve eğitsel faaliyetler için gerekli olduğu ölçüde ve amaçlar doğrultusunda yer alması gerektiği yasada yer aldı.
Dolaşımda olan ve uyuşturucu maddelere atıfta bulunan edebiyat ve sanat eserlerine, yasadışı kullanımın sağlığa zararları, dolaşımlarının yasal olarak yasaklanması ve belirlenen sorumluluk hakkında bilgi içeren etiketleme eşlik etmesi gerektiği hükmüne yer verilen yasada, yalnızca 1 Ağustos 1990 tarihinden önce kamuya açılmış eserlerin istisna tutulacağı bilgisi yer aldı.
Söz konusu yasa 1 Eylül 2025 tarihinde yürürlüğe gireceği ifade edildi.

Tekrarlanan uyuşturucu propagandası için hapis cezası

Rusya Devlet Başkanı Putin, internet mecralarında tekrarlanan uyuşturucu propagandasının cezasının ağırlaştırılmasına ilişkin federal yasayı da imzaladı.
Bu yasaya göre suçlu iki yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.
Belgeye göre, internet mecralarında tekrarlanan uyuşturucu propagandası, ihlalin yılda iki kez olması halinde, 100 ila 300 bin ruble para cezası veya bir ila iki yıl süreyle hükümlü kişinin maaşları veya diğer gelirleri tutarında yahut iki yıla kadar belirli pozisyonlarda bulunma veya belirli faaliyetlerde bulunma hakkından mahrum bırakılarak veya mahrum bırakılmadan 180 ila 240 saat süreyle zorunlu çalışma ile cezalandırılacak.
Belirli görevlerde bulunma hakkından mahrumiyetle birlikte iki yıla kadar ıslah edici çalışma cezasının da verilebileceği belirtilen yasada ayrıca, yeni mevzuat uyarınca, bu suçlar, belirli görevlerde bulunma hakkından yoksun bırakılmak suretiyle iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilir.
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