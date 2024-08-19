https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/rusya-savunma-bakanligi-donetskte-bir-koy-daha-kontrol-altina-alindi-1087005422.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk’te bir köy daha kontrol altına alındı
Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk’te bir köy daha kontrol altına alındı
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekatta bir yerleşim birimini daha ele geçirdi. 19.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-19T13:48+0300
2024-08-19T13:48+0300
2024-08-19T13:52+0300
ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasında, “Tsentr (Merkez) Askeri Grubu, aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Dzerjinskiy ilçesinin Artyomovo yerleşim birimini kontrol altına aldı. Düşmanın 495 askeri etkisiz hale getirilirken iki tank ve bir zırhlı savaş aracı imha edildi” ifadesine yer verildi.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirdi ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Vıyemka demiryolu istasyonunu ele geçirdi. Düşman güçler 570 asker kaybetti.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametlerindeki düşman güçleri bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 170 kadar asker, bir tank ve dört zırhlı savaş aracı oldu.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu daha avantajlı konumlara geçti. İki karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusu 535 asker, iki tank ve on zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu düşman birlikleri bozguna uğrattı. Grubun sorumluluk alanında son bir günde 90 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.‘Dnepr’ Askeri Grubu’nun gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu Ukrayna ordusunun kaybı 75 asker oldu.Rus hava savunma güçleri 26 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 49 insansız hava aracını imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/rus-ordusu-kievde-yabanci-militanlarin-bulundugu-yeri-vurdu-1086990351.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, ukrayna ordusu, himars, insansız hava aracı, özel askeri harekat
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, ukrayna ordusu, himars, insansız hava aracı, özel askeri harekat
Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk’te bir köy daha kontrol altına alındı
13:48 19.08.2024 (güncellendi: 13:52 19.08.2024)
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekatta bir yerleşim birimini daha ele geçirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasında, “Tsentr (Merkez) Askeri Grubu, aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Dzerjinskiy ilçesinin Artyomovo yerleşim birimini kontrol altına aldı. Düşmanın 495 askeri etkisiz hale getirilirken iki tank ve bir zırhlı savaş aracı imha edildi” ifadesine yer verildi.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirdi ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Vıyemka demiryolu istasyonunu ele geçirdi. Düşman güçler 570 asker kaybetti.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametlerindeki düşman güçleri bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 170 kadar asker, bir tank ve dört zırhlı savaş aracı oldu.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu daha avantajlı konumlara geçti. İki karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusu 535 asker, iki tank ve on zırhlı savaş aracı kaybetti.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu düşman birlikleri bozguna uğrattı. Grubun sorumluluk alanında son bir günde 90 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.
‘Dnepr’ Askeri Grubu’nun gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu Ukrayna ordusunun kaybı 75 asker oldu.
Rus hava savunma güçleri 26 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 49 insansız hava aracını imha etti.