https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/rusya-polonya-ukraynada-rus-fuzeleri-vurmaya-calisirsa-uygun-karsilik-verilecek-1086998765.html

Rusya: Polonya, Ukrayna’da Rus füzeleri vurmaya çalışırsa uygun karşılık verilecek

Rusya: Polonya, Ukrayna’da Rus füzeleri vurmaya çalışırsa uygun karşılık verilecek

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Polonya’nın Ukrayna’da Rus füzeleri engellemeye çalışması durumunda Rusya’nın somut ve uygun karşılık vereceğini beirtti. 19.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-19T11:55+0300

2024-08-19T11:55+0300

2024-08-19T11:59+0300

ukrayna krizi

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rusya dışişleri bakanlığı

polonya

ukrayna

füze

uzun menzilli füze

radoslaw sikorski

vladimir zelenskiy

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Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, ülkesinin Ukrayna’da Rus füzeleri vurma olasılığını değerlendirdiğini açıkladı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Üçüncü Avrupa Departmanı Direktörü Oleg Tyapkin, Sputnik’e demecinde, bu konuda hiçbir ülkeyle görüşmelerin yapılmadığını söyledi.Varşova’nın, Moskova’nın bu konudaki görüşünü bildiğini kaydeden Tyapkin, Rus ordusunun “askeri tehditleri ortadan kaldırma” amacıyla füzeleri meşru olarak fırlattığını kaydederek şunu dedi:Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Polonya Başbakanı Donald Tusk, Temmuz ayında savunma ve güvenlik işbirliğiyle ilgili anlaşmayı imzaladı. Zelenskiy, bu anlaşmanın Ukrayna’da Rus füzelerinin vurulmasını da öngördüğünü iddia etti. Ancak Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Varşova'nın bu tür kararları tek başına alamayacağını söyledi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, çatışmaya müdahale etmeyeceklerini açıkladı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Zielenskiy'in Ukrayna’da Rus füzelerinin vurulması talebini reddetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/rus-ordusu-kievde-yabanci-militanlarin-bulundugu-yeri-vurdu-1086990351.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, polonya, ukrayna, füze, uzun menzilli füze, radoslaw sikorski, vladimir zelenskiy, donald tusk, nato, jens stoltenberg, almanya, olaf scholz