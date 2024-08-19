https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/rusya-polonya-ukraynada-rus-fuzeleri-vurmaya-calisirsa-uygun-karsilik-verilecek-1086998765.html
Rusya: Polonya, Ukrayna’da Rus füzeleri vurmaya çalışırsa uygun karşılık verilecek
Rusya: Polonya, Ukrayna’da Rus füzeleri vurmaya çalışırsa uygun karşılık verilecek
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Polonya’nın Ukrayna’da Rus füzeleri engellemeye çalışması durumunda Rusya’nın somut ve uygun karşılık vereceğini beirtti. 19.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-19T11:55+0300
2024-08-19T11:55+0300
2024-08-19T11:59+0300
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Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, ülkesinin Ukrayna’da Rus füzeleri vurma olasılığını değerlendirdiğini açıkladı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Üçüncü Avrupa Departmanı Direktörü Oleg Tyapkin, Sputnik’e demecinde, bu konuda hiçbir ülkeyle görüşmelerin yapılmadığını söyledi.Varşova’nın, Moskova’nın bu konudaki görüşünü bildiğini kaydeden Tyapkin, Rus ordusunun “askeri tehditleri ortadan kaldırma” amacıyla füzeleri meşru olarak fırlattığını kaydederek şunu dedi:Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Polonya Başbakanı Donald Tusk, Temmuz ayında savunma ve güvenlik işbirliğiyle ilgili anlaşmayı imzaladı. Zelenskiy, bu anlaşmanın Ukrayna’da Rus füzelerinin vurulmasını da öngördüğünü iddia etti. Ancak Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Varşova'nın bu tür kararları tek başına alamayacağını söyledi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, çatışmaya müdahale etmeyeceklerini açıkladı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Zielenskiy'in Ukrayna’da Rus füzelerinin vurulması talebini reddetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/rus-ordusu-kievde-yabanci-militanlarin-bulundugu-yeri-vurdu-1086990351.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, polonya, ukrayna, füze, uzun menzilli füze, radoslaw sikorski, vladimir zelenskiy, donald tusk, nato, jens stoltenberg, almanya, olaf scholz
Rusya: Polonya, Ukrayna’da Rus füzeleri vurmaya çalışırsa uygun karşılık verilecek
11:55 19.08.2024 (güncellendi: 11:59 19.08.2024)
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Polonya’nın Ukrayna’da Rus füzeleri engellemeye çalışması durumunda Rusya’nın somut ve uygun karşılık vereceğini beirtti.
Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, ülkesinin Ukrayna’da Rus füzeleri vurma olasılığını değerlendirdiğini açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Üçüncü Avrupa Departmanı Direktörü Oleg Tyapkin, Sputnik’e demecinde, bu konuda hiçbir ülkeyle görüşmelerin yapılmadığını söyledi.
Varşova’nın, Moskova’nın bu konudaki görüşünü bildiğini kaydeden Tyapkin, Rus ordusunun “askeri tehditleri ortadan kaldırma” amacıyla füzeleri meşru olarak fırlattığını kaydederek şunu dedi:
Varşova, maceracı dürtüsüne yenik düşer de uzun menzilli silahları engelleme girişimlerinde bulunmaya karar verirse verilecek karşılık uygun ve oldukça somut olacak.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Polonya Başbakanı Donald Tusk, Temmuz ayında savunma ve güvenlik işbirliğiyle ilgili anlaşmayı imzaladı. Zelenskiy, bu anlaşmanın Ukrayna’da Rus füzelerinin vurulmasını da öngördüğünü iddia etti. Ancak Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Varşova'nın bu tür kararları tek başına alamayacağını söyledi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, çatışmaya müdahale etmeyeceklerini açıkladı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Zielenskiy'in Ukrayna’da Rus füzelerinin vurulması talebini reddetti.