https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/rus-diplomat-ulyanov-uaea-rusyanin-zaporojye-ngsdeki-yanginda-dahli-olmadigini-dogruladi-1087000080.html
Rus diplomat Ulyanov: UAEA, Rusya’nın Zaporojye NGS’deki yangında dahli olmadığını doğruladı
Rus diplomat Ulyanov: UAEA, Rusya’nın Zaporojye NGS’deki yangında dahli olmadığını doğruladı
Sputnik Türkiye
Rus karşıtı kaynakların, Rusya’yı Zaporojye nükleer güç santralinde (NGS) yangın çıkarmakla suçlamaya devam ettiğini söyleyen Rus diplomat Ulyanov... 19.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-19T12:29+0300
2024-08-19T12:29+0300
2024-08-19T12:33+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mihail ulyanov
zaporojye nükleer güç santrali
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
uaea
yangın
saldırı
rosatom
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Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Telegram paylaşımında, “Rusya karşıtı kaynaklar, Zaporojye NGS’nin soğutma kulesindeki yangının ‘orada araba lastiği yakan’ Rus tarafının çıkardığını iddia etmeye devam ediyor” diye yazdı.“Bu tür iddialar gülünç” diye kaydeden Rus diplomat, “Tesisi derhal ziyaret eden UAEA uzmanları bu yalan bilgiyi resmi olarak çürüttü” diye yazdı.Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom), 11 Ağustos’ta Zaporojye nükleer güç santralinin (NGS) soğutma kulesinin, Ukrayna ordusunun insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırının ardından çıkan yangında ağır hasar gördüğünü bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/uaea-genel-direktoru-zaporojye-santralinin-guvenligi-icin-uyardi-1086972830.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mihail ulyanov, zaporojye nükleer güç santrali, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), uaea, yangın, saldırı, rosatom, insansız hava aracı (iha), iha
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mihail ulyanov, zaporojye nükleer güç santrali, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), uaea, yangın, saldırı, rosatom, insansız hava aracı (iha), iha
Rus diplomat Ulyanov: UAEA, Rusya’nın Zaporojye NGS’deki yangında dahli olmadığını doğruladı
12:29 19.08.2024 (güncellendi: 12:33 19.08.2024)
Rus karşıtı kaynakların, Rusya’yı Zaporojye nükleer güç santralinde (NGS) yangın çıkarmakla suçlamaya devam ettiğini söyleyen Rus diplomat Ulyanov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) Rusya’nın Zaporojye NGS’de yangın çıkardığı yönündeki yalan haberleri yalanladığını belirtti.
Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Telegram paylaşımında, “Rusya karşıtı kaynaklar, Zaporojye NGS’nin soğutma kulesindeki yangının ‘orada araba lastiği yakan’ Rus tarafının çıkardığını iddia etmeye devam ediyor” diye yazdı.
“Bu tür iddialar gülünç” diye kaydeden Rus diplomat, “Tesisi derhal ziyaret eden UAEA uzmanları bu yalan bilgiyi resmi olarak çürüttü” diye yazdı.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom), 11 Ağustos’ta Zaporojye nükleer güç santralinin (NGS) soğutma kulesinin, Ukrayna ordusunun insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırının ardından çıkan yangında ağır hasar gördüğünü bildirmişti.