https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/rus-diplomat-ulyanov-uaea-rusyanin-zaporojye-ngsdeki-yanginda-dahli-olmadigini-dogruladi-1087000080.html

Rus diplomat Ulyanov: UAEA, Rusya’nın Zaporojye NGS’deki yangında dahli olmadığını doğruladı

Rus diplomat Ulyanov: UAEA, Rusya’nın Zaporojye NGS’deki yangında dahli olmadığını doğruladı

Sputnik Türkiye

Rus karşıtı kaynakların, Rusya’yı Zaporojye nükleer güç santralinde (NGS) yangın çıkarmakla suçlamaya devam ettiğini söyleyen Rus diplomat Ulyanov... 19.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-19T12:29+0300

2024-08-19T12:29+0300

2024-08-19T12:33+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mihail ulyanov

zaporojye nükleer güç santrali

uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)

uaea

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saldırı

rosatom

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Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Telegram paylaşımında, “Rusya karşıtı kaynaklar, Zaporojye NGS’nin soğutma kulesindeki yangının ‘orada araba lastiği yakan’ Rus tarafının çıkardığını iddia etmeye devam ediyor” diye yazdı.“Bu tür iddialar gülünç” diye kaydeden Rus diplomat, “Tesisi derhal ziyaret eden UAEA uzmanları bu yalan bilgiyi resmi olarak çürüttü” diye yazdı.Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom), 11 Ağustos’ta Zaporojye nükleer güç santralinin (NGS) soğutma kulesinin, Ukrayna ordusunun insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırının ardından çıkan yangında ağır hasar gördüğünü bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/uaea-genel-direktoru-zaporojye-santralinin-guvenligi-icin-uyardi-1086972830.html

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Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mihail ulyanov, zaporojye nükleer güç santrali, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), uaea, yangın, saldırı, rosatom, insansız hava aracı (iha), iha