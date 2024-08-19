https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/rus-birlikleri-new-york-koyunu-ele-gecirdi-1087025574.html

Rus birlikleri ‘New York’ köyünü ele geçirdi

Rus birlikleri ‘New York’ köyünü ele geçirdi

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunu Kursk sınırlarından püskürtmeye devam eden Rus ordusu, Donetsk’te de ilerleyişini sürdürürken, New York köyünü ele geçirerek kontrol altına... 19.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-19T21:33+0300

2024-08-19T21:33+0300

2024-08-19T21:33+0300

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Sputnik’e konuşan Rusya Kamu Odası’na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov, New York adlı Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne bağlı yerleşim biriminin Rus birlikleri tarafından kurtarıldığını duyururken, Ukraynalı militanların geri çekildiğini, bölgedeki temizlik operasyonunun devam ettiğini söyledi.Rogov, açıklamasını devamında, “İlerleyişin sürdüğü Donetsk’teki New York yerleşim biriminin kurtarılmasıyla ilgili olarak ordumuzdan operasyonel bilgi aldık. Bölgedeki birliklerimiz düşmanı etkisiz hale getirdi. Şu anda temizlik operasyonu devam ediyor” ifadelerini kullandı.“New York üzerinde Rus bayrağı çekildi” diyen Rogov, Rus topraklarının giderek daha fazla Ukraynalı Nazi unsurlarından kurtarıldığını sözlerine ekledi.Rus ordusunun Donetsk cephesindeki ilerleyişi emin adımlarla sürerken, gün içerisinde Rus ordusunun Donetsk bölgesinde Artyomovo yerleşim birimini ele geçirdiği de bildirilmişti.Rus ordusunun Ukrayna'daki çatışmalara devam ettiği belirtilen Savunma Bakanlığı açıklamasında, "Merkez Askeri Grubuna bağlı birlikler aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Artyomovo yerleşim birimini kurtardı" ifadelerine yer verilmişti.Bir günde cephanelik ve depolar ile askeri teçhizat ve Ukrayna askeri birliklerinin bulunduğu 147 bölgenin insansız hava araçları (İHA), top ve roket atışları ile bombalandığı bilgisi paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Kursk bölgesindeki çatışmalara dair bilgi verilerek "Ukrayna ordusunun son 24 saatte 330'dan fazla askerini ve 27 zırhlı aracını kaybettiği" belirtildi.Açıklamada, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'tan bugüne kadar Kursk yönünde "3 bin 800 kadar askerini ve 54 tank, 26 piyade muharebe aracı, 48 zırhlı personel taşıyıcı, 281 zırhlı aracını kaybettiği" ifadeleri yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/rus-ordusu-kievde-yabanci-militanlarin-bulundugu-yeri-vurdu-1086990351.html

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