https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/rusya-devlet-baskani-putin-azerbaycanda-1086984488.html

Rusya Devlet Başkanı Putin Azerbaycan’da

Rusya Devlet Başkanı Putin Azerbaycan’da

Sputnik Türkiye

Resmi ziyaret kapsamında başkent Bakü’ye giden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yapacağı görüşmelerde ikili... 18.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-18T20:34+0300

2024-08-18T20:34+0300

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İki günlük Azerbaycan ziyareti kapsamında başkent Bakü’ye ulaşan Rusya Devlet Başkanı Putin’in programındaki başlıca resmi ve çalışma etkinlikleri yarın (19 Ağustos) gerçekleştirilecek.Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre, Putin'in Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mehriban Aliyeva ile gayrı resmi akşam yemeğine katıldığı aktarıldı.Rus liderin, gün içerisinde ülkenin ulusal lideri Haydar Aliyev'in mezarına ve Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk koymayı beklenirken, bu etkinlikleri, Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında Zagulba konutunda yapılacak resmi görüşme töreni izleyecek.Daha sonra iki liderin genişletilmiş formatta sohbet ve müzakere gerçekleştirmesi bekleniyor.Putin ve Aliyev’in Rusya-Azerbaycan ilişkilerinin daha da geliştirilmesi, stratejik ortaklık ve ittifakın yanı sıra güncel uluslararası ve bölgesel konuları ele alacakları bu ziyarette, ayrıca ortak belgelerin imza töreni ve Putin ile Aliyev'in ortak basın açıklama yapması da planlanıyor.Bakü gezisi, Putin'in Azerbaycan'a 8'inci ziyareti olarak göze çarparken, son ziyareti Eylül 2018'de gerçekleşmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/putin-azerbaycana-gidiyor-ikili-anlasmalar-imzalanacak-1086934209.html

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