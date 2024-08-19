https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/-malatyada-4-buyuklugunde-deprem-1087009074.html

Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem oldu. Akçadağ ilçesinde saat 12.02'de meydana... 19.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-19T15:07+0300

2024-08-19T15:07+0300

2024-08-19T15:07+0300

türkiye

deprem

malatya

malatya valiliği

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD, Akçadağ ilçesinde meydana geldiğini açıkladı.AFAD ve Malatya Valiliği'nin yaptığı saha taramasında ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/bingol-karliovada-41-buyuklugunde-deprem-1086986086.html

türkiye

malatya

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