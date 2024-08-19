https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/-malatyada-4-buyuklugunde-deprem-1087009074.html
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem oldu. Akçadağ ilçesinde saat 12.02'de meydana... 19.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-19T15:07+0300
2024-08-19T15:07+0300
2024-08-19T15:07+0300
türkiye
deprem
malatya
malatya valiliği
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD, Akçadağ ilçesinde meydana geldiğini açıkladı.AFAD ve Malatya Valiliği'nin yaptığı saha taramasında ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/bingol-karliovada-41-buyuklugunde-deprem-1086986086.html
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afad, deprem, malatya, deprem son dakika, deprem mi oldu, deprem nerede, deprem ne zaman, 6 şubat depremi ölü sayısı, son dakika deprem
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem oldu. Akçadağ ilçesinde saat 12.02'de meydana gelen depremin 10,31 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD, Akçadağ ilçesinde meydana geldiğini açıkladı.
AFAD ve Malatya Valiliği'nin yaptığı saha taramasında ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.