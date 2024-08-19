https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/orman-yanginlari-gecen-yila-gore-yuzde-78-artti-1087006087.html

Orman yangınları geçen yıla göre yüzde 78 arttı

Orman yangınları geçen yıla göre yüzde 78 arttı

Sputnik Türkiye

Türkiye son günlerde orman yangınlarıyla boğuşurken, Orman Genel Müdürlüğü'nün verileri, geçen yıla göre yangınlarda yüzde 78 artış yaşandığını gözler önüne... 19.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-19T14:00+0300

2024-08-19T14:00+0300

2024-08-19T14:00+0300

türkiye

türkiye

orman yangını

tarım ve orman bakanlığı

orman genel müdürlüğü

izmir

küresel ısınma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/12/1086969883_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f167b5053d74febc898ca132818bf48c.jpg

Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de geçen yıl 1 Ocak-19 Ağustos döneminde bin 419 orman yangını çıkarken, bu yılın aynı döneminde 2 bin 529 yangın kayıtlara geçti. Yine aynı dönem mukayese edildiğinde yanan orman alanı 8 bin 865 hektardan 17 bin 456 hektara yükseldi.1 Ocak-19 Ağustos tarihlerinde geçen yıl 2 bin 12, bu sene ise 2 bin 793 orman dışı yerde yangın çıktı.Bu sene ağustos ayında bugüne kadar 439 orman yangını çıktı. Ekipler, 4 günde (15-18 Ağustos arası) 109'u orman yangını olmak 247 yangına müdahale etti.Doğu Akdeniz en hızlı ısınan bölgelerden biriKüresel ısınmanın orman yangınlarını tetiklediğini ve yıkıcı etkilerini artırdığını söyleyen İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Başkanı ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Uzmanı Prof. Dr. Şermin Tağıl, Türkiye'nin iklim değişikliğinin etkilerini en ağır hisseden bölgelerden biri olduğunu vurguladı.Bitki örtüsünün yanıcılığı arttıProf. Dr. Tağıl, bu yaz yangınların artmasında sıcaklık, rüzgar ve zemin neminin başlıca etkenler olduğuna işaret etti.Son 13-14 aydır sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde seyrettiğini dile getiren Tağıl, "Yaz mevsimi, erken gelen sıcak hava dalgasıyla başladı ve bu durum, yüzeyin kurumasını hızlandırarak bitki örtüsünün yanıcılığını artırdı. Haziran ve temmuz, ülkemizin en sıcak ayları olarak kaydedildi. Ağustos ortasında ise yeni bir sıcak hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına aldı. Özellikle Batı Anadolu'daki yüzey örtüsü sürekli sıcaklık dalgaları nedeniyle hızla kurudu, yangın riski ciddi şekilde arttı ve endişe verici bir boyuta ulaştı. Yangınların oluşumunda ve yayılmasında bitki örtüsü kritik bir yakıt kaynağıdır. Kızılçam, yanıcılık açısından en yüksek değere sahip ağaç türlerinden biri."Son iki ayda etkili olan kuru güney sektörlü rüzgarlarının bitki örtüsünü kurutarak yangınlara elverişli bir ortam oluşturduğunu ifade eden Tağıl, ağustosta kuzeyden esen güçlü rüzgarların ise yangın riskini daha da artırdığını sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/orman-yanginlarinda-son-durumu-bakan-yumakli-anlatti-manisa-ve-usaktaki-orman-yanginlari-kontrol-1086997514.html

türkiye

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, orman yangını, tarım ve orman bakanlığı, orman genel müdürlüğü, izmir, küresel ısınma