https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/orman-yanginlarinda-son-durumu-bakan-yumakli-anlatti-manisa-ve-usaktaki-orman-yanginlari-kontrol-1086997514.html
Orman yangınlarında son durumu Bakan Yumaklı anlattı: Manisa ve Uşak'taki orman yangınları kontrol altına alındı
Orman yangınlarında son durumu Bakan Yumaklı anlattı: Manisa ve Uşak'taki orman yangınları kontrol altına alındı
Sputnik Türkiye
Türkiye, Perşembe gününden bu yana çıkan 247 orman yangınıyla mücadele ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa Gördes ve Uşak Eşme'deki... 19.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-19T11:34+0300
2024-08-19T11:34+0300
2024-08-19T11:42+0300
türkiye
orman yangını
kontrol
yangın
yangın söndürme
yangın helikopteri
yangın alarmı
ibrahim yumaklı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/12/1086969883_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f167b5053d74febc898ca132818bf48c.jpg
Aydın Bozdoğan'daki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Menderes, Muğla Ula ve Yatağan ilçelerindeki yangınların da kısmen kontrol altına alındığını açıkladı.Yangınlarla ilgili son durumu paylaşan Bakan Yumaklı, ekiplerin müdahalelerinin aralıksız sürdüğünü ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini vurguladı. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde devam eden yangınlar, ülkenin yüreğini dağlamaya devam ediyor.İkinci haftasına girilen orman yangınlarında, yangınla mücadele ekiplerinin çalışmaları yoğun şekilde sürerken, Bakan Yumaklı, yangınların kontrol altına alınması için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/hazine-ve-maliye-bakani-mehmet-simsek-acikladi-vergide-yeni-uygulamaya-geciliyor-1086995653.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/12/1086969883_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_439b7e89a41fc249e1a7e3fef4ed2ad8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
orman yangınları, orman yangınları son durum, orman yangınları canlı, izmir orman yangını, izmir yangın, bakan yumaklı son dakika, orman yangını son dakika
orman yangınları, orman yangınları son durum, orman yangınları canlı, izmir orman yangını, izmir yangın, bakan yumaklı son dakika, orman yangını son dakika
Orman yangınlarında son durumu Bakan Yumaklı anlattı: Manisa ve Uşak'taki orman yangınları kontrol altına alındı
11:34 19.08.2024 (güncellendi: 11:42 19.08.2024)
Türkiye, Perşembe gününden bu yana çıkan 247 orman yangınıyla mücadele ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa Gördes ve Uşak Eşme'deki yangınların havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındığını duyurdu. Peki, orman yangınlarında son durum ne?
Aydın Bozdoğan'daki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Menderes, Muğla Ula ve Yatağan ilçelerindeki yangınların da kısmen kontrol altına alındığını açıkladı.
Yangınlarla ilgili son durumu paylaşan Bakan Yumaklı, ekiplerin müdahalelerinin aralıksız sürdüğünü ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini vurguladı. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde devam eden yangınlar, ülkenin yüreğini dağlamaya devam ediyor.
İkinci haftasına girilen orman yangınlarında, yangınla mücadele ekiplerinin çalışmaları yoğun şekilde sürerken, Bakan Yumaklı, yangınların kontrol altına alınması için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.