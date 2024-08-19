https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/orman-yanginlarinda-son-durumu-bakan-yumakli-anlatti-manisa-ve-usaktaki-orman-yanginlari-kontrol-1086997514.html

Orman yangınlarında son durumu Bakan Yumaklı anlattı: Manisa ve Uşak'taki orman yangınları kontrol altına alındı

Orman yangınlarında son durumu Bakan Yumaklı anlattı: Manisa ve Uşak'taki orman yangınları kontrol altına alındı

Sputnik Türkiye

Türkiye, Perşembe gününden bu yana çıkan 247 orman yangınıyla mücadele ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa Gördes ve Uşak Eşme'deki... 19.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-19T11:34+0300

2024-08-19T11:34+0300

2024-08-19T11:42+0300

türkiye

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kontrol

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yangın alarmı

ibrahim yumaklı

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Aydın Bozdoğan'daki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Menderes, Muğla Ula ve Yatağan ilçelerindeki yangınların da kısmen kontrol altına alındığını açıkladı.Yangınlarla ilgili son durumu paylaşan Bakan Yumaklı, ekiplerin müdahalelerinin aralıksız sürdüğünü ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini vurguladı. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde devam eden yangınlar, ülkenin yüreğini dağlamaya devam ediyor.İkinci haftasına girilen orman yangınlarında, yangınla mücadele ekiplerinin çalışmaları yoğun şekilde sürerken, Bakan Yumaklı, yangınların kontrol altına alınması için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

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