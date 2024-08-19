https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/muge-anli-ile-tatli-sert-ne-zaman-basliyor-anli-ne-zaman-ekranlara-donuyor-1086999456.html
'Müge Anlı ile Tatlı Sert' ne zaman başlıyor? Anlı ne zaman ekranlara dönüyor?
'Müge Anlı ile Tatlı Sert' ne zaman başlıyor? Anlı ne zaman ekranlara dönüyor?
Sputnik Türkiye
Ekranların sevilen sabah programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı ne zaman başlayacak? Yeni sezon hangi tarihte ekrana gelecek? 19.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-19T12:32+0300
2024-08-19T12:32+0300
2024-08-19T12:32+0300
yaşam
müge anlı
müge anlı ile tatlı sert
yeni sezon
televizyon
rahmi özkan
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Sabah programları arasında en çok seyredilen yapımlardan biri olan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' Programı ne zaman ekranlara geri dönüyor?İzleyicilerinin büyük bir merakla beklediği programın yeni sezonu ne zaman başlayacak? Bu soruların yanıtı açıklandı. Ne zaman başlayacak?Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı 28 Haziran'da final yapmıştı. Yeni sezon merakla beklenirken, açıklama programın sosyal medya hesabından duyuruldu. Yapılan açıklamada, 'Yeni sezon 2 Eylül 2024'de başlıyor denilirken, program 16 sezon boyunca kesintisiz ekrana geliyor. Programda Müge Anlı'ya avukat Rahmi Özkan ve Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen eşlik ediyor.Müge Anlı Kimdir ?Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Müge Anlı, yüksek lisansını Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Anlı, magazinciliği bırakıp sunuculuğa yöneldi ve atv'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı. Anlı, programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmakta.2008'de gazeteci Burhan Akdağ'dan boşandı. Bu evlilikten 1 kızı oldu. 25 Haziran 2022 tarihinde Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/muge-anli-ile-tatli-sert-programin-unlu-avukati-rahmi-ozkan-acil-olarak-ameliyata-alindi-1085923406.html
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'Müge Anlı ile Tatlı Sert' ne zaman başlıyor? Anlı ne zaman ekranlara dönüyor?
Ekranların sevilen sabah programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı ne zaman başlayacak? Yeni sezon hangi tarihte ekrana gelecek?
Sabah programları arasında en çok seyredilen yapımlardan biri olan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' Programı ne zaman ekranlara geri dönüyor?
İzleyicilerinin büyük bir merakla beklediği programın yeni sezonu ne zaman başlayacak? Bu soruların yanıtı açıklandı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı 28 Haziran'da final yapmıştı. Yeni sezon merakla beklenirken, açıklama programın sosyal medya hesabından duyuruldu.
Yapılan açıklamada, 'Yeni sezon 2 Eylül 2024'de başlıyor denilirken, program 16 sezon boyunca kesintisiz ekrana geliyor.
Programda Müge Anlı'ya avukat Rahmi Özkan ve Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen eşlik ediyor.
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Müge Anlı, yüksek lisansını Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı.
Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Anlı, magazinciliği bırakıp sunuculuğa yöneldi ve atv'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı.
Anlı, programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmakta.
2008'de gazeteci Burhan Akdağ'dan boşandı. Bu evlilikten 1 kızı oldu. 25 Haziran 2022 tarihinde Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlendi.