https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/muge-anli-ile-tatli-sert-ne-zaman-basliyor-anli-ne-zaman-ekranlara-donuyor-1086999456.html

'Müge Anlı ile Tatlı Sert' ne zaman başlıyor? Anlı ne zaman ekranlara dönüyor?

'Müge Anlı ile Tatlı Sert' ne zaman başlıyor? Anlı ne zaman ekranlara dönüyor?

Sputnik Türkiye

Ekranların sevilen sabah programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı ne zaman başlayacak? Yeni sezon hangi tarihte ekrana gelecek? 19.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-19T12:32+0300

2024-08-19T12:32+0300

2024-08-19T12:32+0300

yaşam

müge anlı

müge anlı ile tatlı sert

yeni sezon

televizyon

rahmi özkan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/12/1042872035_0:0:1123:633_1920x0_80_0_0_a600f4f5bbee46467e770348d048653f.jpg

Sabah programları arasında en çok seyredilen yapımlardan biri olan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' Programı ne zaman ekranlara geri dönüyor?İzleyicilerinin büyük bir merakla beklediği programın yeni sezonu ne zaman başlayacak? Bu soruların yanıtı açıklandı. Ne zaman başlayacak?Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı 28 Haziran'da final yapmıştı. Yeni sezon merakla beklenirken, açıklama programın sosyal medya hesabından duyuruldu. Yapılan açıklamada, 'Yeni sezon 2 Eylül 2024'de başlıyor denilirken, program 16 sezon boyunca kesintisiz ekrana geliyor. Programda Müge Anlı'ya avukat Rahmi Özkan ve Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen eşlik ediyor.Müge Anlı Kimdir ?Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Müge Anlı, yüksek lisansını Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Anlı, magazinciliği bırakıp sunuculuğa yöneldi ve atv'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı. Anlı, programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmakta.2008'de gazeteci Burhan Akdağ'dan boşandı. Bu evlilikten 1 kızı oldu. 25 Haziran 2022 tarihinde Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/muge-anli-ile-tatli-sert-programin-unlu-avukati-rahmi-ozkan-acil-olarak-ameliyata-alindi-1085923406.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

müge anlı ne zaman başladı, müge anlı başladı mı, müge anlı programı ne zaman başladı, müge anlı canlı, müge anlı ile tatlı sert ne zaman başlıyor, müge anlı ekranlara ne zaman dönüyor, müge anlı ne zaman başlayacak, müge anlı hangi kanalda, müge anlı saat kaçta başlayacak, müge anlı ne zaman başlıyor, müge anlı ne zaman başlıyor 2024, muge anli ne zaman basliyor