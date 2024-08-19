https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/rusya-kuzey-akim-sorusturmasiyla-ilgili-resmi-sikayetini-almanyaya-sundu-1086991803.html

Rusya, Kuzey Akım soruşturmasıyla ilgili resmi şikayetini Almanya’ya sundu

Rusya, Kuzey Akım soruşturmasıyla ilgili resmi şikayetini Almanya’ya sundu

Sputnik Türkiye

Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarının patlatılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin resmi şikayetin Almanya’ya sunulduğunu açıklamayan Rusya Dışişleri... 19.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-19T09:08+0300

2024-08-19T09:08+0300

2024-08-19T09:12+0300

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rusya dışişleri bakanlığı

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kuzey akım

baltık denizi

sabotaj

saldırı

soruşturma

zanlı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Üçüncü Avrupa Departmanı Direktörü Oleg Tyapkin, Sputnik’e açıklamasında, Almanya’nın Baltık Denizi'ndeki terör saldırılarının faillerinden biri olduğu iddia edilen Ukrayna vatandaşı bir kişiyi arama listesine aldığını anımsatarak şunu dedi:Rusya’nın bu durumu kabul etmek niyetinde olmadığının altını çizen Tyapkin, “Almanya ve diğer etkilenen ülkelerin, Birleşmiş Milletler’in terörle mücadele sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeleri konusunu gündeme getirdik. Bu bağlamda, Almanya dahil bu ülkelere iki taraflı resmi şikayetlerde bulunuldu” diye bildirdi.Moskova’nın mevcut uluslararası düzenlemelere uygun olarak bu ülkeleri müzakere masasına oturtmaya çalıştığını kaydeden Rus diplomat, bundan sonra atılacak adımların Batı'nın tepkisine bağlı olacağını söyledi.Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz ihraç ettiği Kuzey Akım'ın iki hattı, 26 Eylül 2022 tarihinde patlamalar meydana gelmişti.Batı medyası, sabotajın ‘Ukrayna yanlısı bir grup’ tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini yazmıştı. Sabotajda, Rügen Adası'ndaki Brege limanına kayıtlı Andromeda adlı yelkenli yatın sabotajda kullanıldığı iddia edilirken yatta, su altında kullanılmaya uygun oktojen patlayıcı kalıntılarının bulunduğu belirtilmişti.Yatın, 2016 yılında kurulan ve iki Ukraynalı adına kayıtlı olan Varşova merkezli Feeria Lwowa şirketi tarafından kiralandığı ifade edilirken Almanya Başsavcılığı, Ukraynalı dalış eğitmeni Volodymyr Z. hakkında tutuklama emri çıkartmıştı.Medya, tutuklama emri çıkan zanlının fotoğrafını yayınlamıştı. Fotoğraf, Kiev sakini dalgıç Vladimir Zhuravlyov’a ait. Ayrıca zanlının, evli çift olan Svetlana ve Yevgeny Uspensky adında suç ortaklarının da bulunduğu öne sürülmüştü.ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, Almanya’nın Kuzey Akım’la ilgili yürüttüğü soruşturmanın eski Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy ve yardımcıları üzerinde yoğunlaştığını bildirmişti. Haberde ayrıca CIA'in, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den sabotaj emrini iptal etmesini talep ettiği, Zelenskiy'in bunu kabul ettiği ancak Zalujnıy'ın emre itaat etmediği iddia edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/eski-alman-dis-istihbarat-teskilati-baskani-polonya-ve-ukrayna-kuzey-akim-saldirisinda-isbirligi-1086937966.html

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Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, almanya, kuzey akım, baltık denizi, sabotaj, saldırı, soruşturma, zanlı, batı, ukrayna, vladimir zelenskiy, valeriy zalujnıy, cia, abd