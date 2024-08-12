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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/putin-kievin-kursk-bolgesine-yonelik-saldirilarinin-amacini-acikladi-1086760344.html
Putin, Kiev'in Kursk Bölgesi'ne yönelik saldırılarının amacını açıkladı
Putin, Kiev'in Kursk Bölgesi'ne yönelik saldırılarının amacını açıkladı
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin, Kiev rejiminin Kursk Bölgesi'ndeki sızma girişimiyle müzakereler için elini güçlendirmeye çalıştığını belirtti. 12.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-12T15:43+0300
2024-08-12T15:43+0300
ukrayna krizi
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vladimir putin
kursk bölgesi
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ukrayna ordusu
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rus ordusu
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Kursk Bölgesi'ndeki durumla ilgili toplantıda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna yönetiminin amacını müzakereler için elini güçlendirmek olarak niteledi.Putin, "Görünenlere göre düşman, gelecekte müzakereler için elini güçlendirmeyi amaçlıyor. Ancak sivilleri, altyapı tesislerini ayrım gözetmeksizin vuran ya da nükleer güç tesisleri için tehdit oluşturmaya çalışan insanlarla hiçbir müzakere söz konusu olamaz. Onlarla ne konuşulabilir ki?" dedi.Kiev rejiminin elebaşlarının sadece Rus halkına yönelik suçlar işlemekle kalmadığını, aynı zamanda bizzat Ukraynalıları yok etme yoluna girdiğini kaydeden Putin, Kiev'in Rusya sınırlarına gönderdiği en güçlü birlikler içinde de olmak üzere Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kayıplarının dramatik şekilde arttığının altını çizdi.Putin, Kursk Bölgesi'ndeki olayların ardından sınırdaki tüm kesişme hattında Rus ordusunun taarruz temposunun 1.5 kat arttığına dikkat çeken Putin, sözleşmeli olarak orduya katılmak isteyenlerin sayısının da Kiev'in provokasyonundan sonra arttığını bildirdi.Düşmanın sınır bölgesindeki durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik çabalarını sürdüreceğinin aşikar olduğunu söyleyen Rus lider, Kiev'in Rusya'daki iç siyasi durumu çalkantılı hale getirme amacı taşıdığının altını çizdi.Bu bölgelerden birinin de Bryansk olduğunu kaydeden Putin, "Bugün Bryansk'taki durumun görece sakin olması, yarın orada aynı durumun yaşanmayacağı anlamına gelmiyor. Güvenlik güçleriyle, Rusya Ulusal Muhafızları'nın desteğiyle Federal Güvenlik Servisi (FSB) nezdinde kurulan merkezle birlikte bu konuyu en dikkatli şekilde ele almanızı rica ediyorum. İstişareler için, her türlü senaryoya hazırlık için gereken tüm konular, Acil Durumlar Bakanlığı'yla önceden hazırlanarak çözüme kavuşturulmalı" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/husiler-abd-ve-ingiltere-yemenin-en-buyuk-adasina-hava-saldirisi-duzenledi-1086759118.html
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rusya, vladimir putin, kursk bölgesi, ukrayna, kiev, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rusya ordusu, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya acil durumlar bakanlığı, rusya ulusal muhafız birlikleri
rusya, vladimir putin, kursk bölgesi, ukrayna, kiev, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rusya ordusu, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya acil durumlar bakanlığı, rusya ulusal muhafız birlikleri

Putin, Kiev'in Kursk Bölgesi'ne yönelik saldırılarının amacını açıkladı

15:43 12.08.2024
© Sputnik / Алексей НикольскийRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2024
© Sputnik / Алексей Никольский
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Rusya lideri Putin, Kiev rejiminin Kursk Bölgesi'ndeki sızma girişimiyle müzakereler için elini güçlendirmeye çalıştığını belirtti.
Kursk Bölgesi'ndeki durumla ilgili toplantıda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna yönetiminin amacını müzakereler için elini güçlendirmek olarak niteledi.

Putin, "Görünenlere göre düşman, gelecekte müzakereler için elini güçlendirmeyi amaçlıyor. Ancak sivilleri, altyapı tesislerini ayrım gözetmeksizin vuran ya da nükleer güç tesisleri için tehdit oluşturmaya çalışan insanlarla hiçbir müzakere söz konusu olamaz. Onlarla ne konuşulabilir ki?" dedi.

Kiev rejiminin elebaşlarının sadece Rus halkına yönelik suçlar işlemekle kalmadığını, aynı zamanda bizzat Ukraynalıları yok etme yoluna girdiğini kaydeden Putin, Kiev'in Rusya sınırlarına gönderdiği en güçlü birlikler içinde de olmak üzere Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kayıplarının dramatik şekilde arttığının altını çizdi.

Putin, Kursk Bölgesi'ndeki olayların ardından sınırdaki tüm kesişme hattında Rus ordusunun taarruz temposunun 1.5 kat arttığına dikkat çeken Putin, sözleşmeli olarak orduya katılmak isteyenlerin sayısının da Kiev'in provokasyonundan sonra arttığını bildirdi.

Düşmanın sınır bölgesindeki durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik çabalarını sürdüreceğinin aşikar olduğunu söyleyen Rus lider, Kiev'in Rusya'daki iç siyasi durumu çalkantılı hale getirme amacı taşıdığının altını çizdi.

Bu bölgelerden birinin de Bryansk olduğunu kaydeden Putin, "Bugün Bryansk'taki durumun görece sakin olması, yarın orada aynı durumun yaşanmayacağı anlamına gelmiyor. Güvenlik güçleriyle, Rusya Ulusal Muhafızları'nın desteğiyle Federal Güvenlik Servisi (FSB) nezdinde kurulan merkezle birlikte bu konuyu en dikkatli şekilde ele almanızı rica ediyorum. İstişareler için, her türlü senaryoya hazırlık için gereken tüm konular, Acil Durumlar Bakanlığı'yla önceden hazırlanarak çözüme kavuşturulmalı" ifadelerini kullandı.
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