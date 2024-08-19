https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/gelir-idaresi-baskanligi-acikladi-e-devletten-yapilan-sorgulamalar-parali-mi-oluyor--1086990005.html

Gelir İdaresi Başkanlığı açıkladı: E-devlet'ten yapılan sorgulamalar paralı mı oluyor?

Gelir İdaresi Başkanlığı açıkladı: E-devlet'ten yapılan sorgulamalar paralı mı oluyor?

Sputnik Türkiye

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), mükelleflerin ve mali müşavirlerin Dijital Vergi Dairesi, e-Devlet gibi elektronik platformlar üzerinden gerçekleştirdiği vergi... 19.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-19T07:36+0300

2024-08-19T07:36+0300

2024-08-19T07:48+0300

ekonomi

e-devlet

e-devlet

e-devlet kapısı

para

giriş ücretli

ücret

işlem

gelir idaresi başkanlığı

maliye bakanlığı gelir idaresi başkanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/02/1042955662_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_2d4b91a33dfbcbabb8633b0ebfde4428.jpg

GİB, son günlerde bazı basın organları ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan, bu işlemlerin ücrete tabi olacağı iddialarının asılsız olduğunu vurguladı. Yapılan açıklamada, vergi daireleri ve ilgili elektronik uygulamalar üzerinden yapılan işlemler için ücret alınacağı yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.Açıklamada, Vergi Usul Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında, yalnızca kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları ile elektronik ortamda paylaşılacak veriler için katılma payı alınmasının öngörüldüğü hatırlatıldı. Bu düzenleme, mükelleflerin değil, bankalar, finans kuruluşları, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları gibi kurumların talep ettiği elektronik entegrasyonlar için geçerli olacak.GİB, mükelleflerin elektronik uygulamalar üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştirdiği işlemlerden herhangi bir ücret talep edilmeyeceğinin altını çizdi ve bu hizmetlerin eskiden olduğu gibi ücretsiz sunulmaya devam edeceğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/kredi-ceken-ve-kredi-karti-kullananlar-dikkat-odemeler-geri-aliniyor-1086990148.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

e-devlet, e-devlet, e-devlet kapısı, para, giriş ücretli, ücret, işlem, gelir idaresi başkanlığı, maliye bakanlığı gelir idaresi başkanlığı