https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/gelir-idaresi-baskanligi-acikladi-e-devletten-yapilan-sorgulamalar-parali-mi-oluyor--1086990005.html
Gelir İdaresi Başkanlığı açıkladı: E-devlet'ten yapılan sorgulamalar paralı mı oluyor?
Gelir İdaresi Başkanlığı açıkladı: E-devlet'ten yapılan sorgulamalar paralı mı oluyor?
Sputnik Türkiye
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), mükelleflerin ve mali müşavirlerin Dijital Vergi Dairesi, e-Devlet gibi elektronik platformlar üzerinden gerçekleştirdiği vergi... 19.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-19T07:36+0300
2024-08-19T07:36+0300
2024-08-19T07:48+0300
ekonomi
e-devlet
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e-devlet kapısı
para
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işlem
gelir idaresi başkanlığı
maliye bakanlığı gelir idaresi başkanlığı
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GİB, son günlerde bazı basın organları ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan, bu işlemlerin ücrete tabi olacağı iddialarının asılsız olduğunu vurguladı. Yapılan açıklamada, vergi daireleri ve ilgili elektronik uygulamalar üzerinden yapılan işlemler için ücret alınacağı yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.Açıklamada, Vergi Usul Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında, yalnızca kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları ile elektronik ortamda paylaşılacak veriler için katılma payı alınmasının öngörüldüğü hatırlatıldı. Bu düzenleme, mükelleflerin değil, bankalar, finans kuruluşları, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları gibi kurumların talep ettiği elektronik entegrasyonlar için geçerli olacak.GİB, mükelleflerin elektronik uygulamalar üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştirdiği işlemlerden herhangi bir ücret talep edilmeyeceğinin altını çizdi ve bu hizmetlerin eskiden olduğu gibi ücretsiz sunulmaya devam edeceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/kredi-ceken-ve-kredi-karti-kullananlar-dikkat-odemeler-geri-aliniyor-1086990148.html
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e-devlet, e-devlet, e-devlet kapısı, para, giriş ücretli, ücret, işlem, gelir idaresi başkanlığı, maliye bakanlığı gelir idaresi başkanlığı
e-devlet, e-devlet, e-devlet kapısı, para, giriş ücretli, ücret, işlem, gelir idaresi başkanlığı, maliye bakanlığı gelir idaresi başkanlığı
Gelir İdaresi Başkanlığı açıkladı: E-devlet'ten yapılan sorgulamalar paralı mı oluyor?
07:36 19.08.2024 (güncellendi: 07:48 19.08.2024)
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), mükelleflerin ve mali müşavirlerin Dijital Vergi Dairesi, e-Devlet gibi elektronik platformlar üzerinden gerçekleştirdiği vergi kimlik numarası, vergi levhası sorgulama, beyanname gönderme ve "vergi borcu yoktur" yazısı talep etme gibi işlemler için bundan sonra da herhangi bir ücret ödemeyeceğini açıkladı.
GİB, son günlerde bazı basın organları ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan, bu işlemlerin ücrete tabi olacağı iddialarının asılsız olduğunu vurguladı. Yapılan açıklamada, vergi daireleri ve ilgili elektronik uygulamalar üzerinden yapılan işlemler için ücret alınacağı yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Açıklamada, Vergi Usul Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında, yalnızca kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları ile elektronik ortamda paylaşılacak veriler için katılma payı alınmasının öngörüldüğü hatırlatıldı. Bu düzenleme, mükelleflerin değil, bankalar, finans kuruluşları, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları gibi kurumların talep ettiği elektronik entegrasyonlar için geçerli olacak.
GİB, mükelleflerin elektronik uygulamalar üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştirdiği işlemlerden herhangi bir ücret talep edilmeyeceğinin altını çizdi ve bu hizmetlerin eskiden olduğu gibi ücretsiz sunulmaya devam edeceğini belirtti.