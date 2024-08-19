https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/kolombiyadan-israile-yaptirim-1086988087.html

Kolombiya’dan İsrail'e yaptırım kararı

Kolombiya’dan İsrail'e yaptırım kararı

Sputnik Türkiye

Bölgede ateşkese yanaşmayan İsrail Başbakanı Netanyahu’nun tarihe soykırımcı olarak geçeceğini duyuran Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail ordusunun... 19.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-19T00:06+0300

2024-08-19T00:06+0300

2024-08-19T00:06+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

ortadoğu

kolombiya

gustavo petro

soykırım

benyamin netanyahu

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İlgili belge Güney Amerika cumhuriyeti hükümetinin resmi internet sitesinde yayınlanırken, yaptırım kararıyla ilgili açıklamada, İsrail’in bu hammaddeye büyük ölçüde bağımlı olduğu ve bunu ‘askeri amaçlarla’ kullandığı vurgulandı.Kararnamede “İsrail'e taş kömürü ihracatı yasaklanmıştır” ifadesi yer alırken, Petro tarafından imzalanan yasak, belgenin yayınlandığı tarihten itibaren beş gün içinde yürürlüğe girecek.Kolombiya, Ocak ve Ağustos 2023 döneminde İsrail'e 375 milyon dolar değerinde mal ve hammadde tedarik ederken, bunun önemli bir kısmını kömür oluşturdu.Belgede, “İsrail enerji üretimi için önemli ölçüde kömüre bağımlı olmakta, ayrıca bu hammaddeyi askeri amaçlarla kullanmaktadır” ifadesine yer verildi.Haziran ayında Petro, Gazze Şeridi'ndeki ‘soykırım’ durana kadar Kolombiya'nın İsrail'e kömür ihracatını durduracağını bildirmişti.Filistin’den Kolombiya lideri Petro'ya devlet nişanıFilistin Devleti, yakın zamanda Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro’ya, Filistin davası konusunda gösterdiği liderlik nedeniyle ‘devlet nişanı’ takdim etmişti.Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı Casa de Narino'da gerçekleştirilen törende, Petro'nun yanı sıra Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki hazır bulundu.Cumhurbaşkanı Petro'ya devlet nişanını takdim eden Maliki, Filistin'in maruz kadığı haksızlıkları dünyaya duyuran Petro'ya teşekkür etti.Filistin halkı ve Dışişleri Bakanı Maliki'ye teşekkür eden Petro, konuşmasında, "Yaşamım boyunca çok sayıda madalya ve devlet nişanı aldım fakat belki de hayatımın en değerli nişanı şu anda verildi diyebilirim. Çünkü dünya tarihinde, direniş tarihinde ve şimdi yaşadığımız dehşet ne anlama geliyor? Tanık olduklarımız herhangi bir vaka değil, bunlar korkunç ama umutla dolu olması gereken yeni bir dünyanın işaretleridir" ifadelerini kullandı.X sosyal medya hesabından devlet nişanın paylaşan Petro, "Hayatımın en değerli hediyesi olarak gördüğüm bu nişanı bana layık gören Filistin halkına teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/israil-buyukelcisi-kolombiyayi-terk-etti-1085130849.html

israil

gazze

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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, kolombiya, gustavo petro, soykırım, benyamin netanyahu, kömür, yaptırım