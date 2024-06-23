https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/israil-buyukelcisi-kolombiyayi-terk-etti-1085130849.html
İsrail Büyükelçisi Kolombiya'yı terk etti
İsrail Büyükelçisi Kolombiya'yı terk etti
Sputnik Türkiye
Kolombiya'nın Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek İsrail ile diplomatik ilişkileri kesmesinin ardından İsrail'in Bogota... 23.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-23T10:12+0300
2024-06-23T10:12+0300
2024-06-23T10:12+0300
israil- filistin çatışması
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İsrail'in Bogota Büyükelçisi Gali Dagan, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Çok teşekkür ederim Kolombiya. Bize karşı çok naziktiniz. İki yıl boyunca kerdeş ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki dostluk için yorulmadan çalıştınız. Sizi şimdiden özlemeye başladım. Hoşçakalın" ifadesini kullandı.Yerel basında yer alan haberlere göre, Kolombiya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Margarita Manjarrez de Haziran ayının sonuna kadar İsrail'deki diplomatik misyonu sona erdirecek.Petro, diplomatik ilişkilerin kesileceğini açıklamıştıKolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 1 Mayıs'taki açıklamasında, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları nedeniyle İsrail ile diplomatik ilişkilerin kesileceğini bildirmişti.İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını vurgulayan Petro, "Bugün meydanlara inen tüm insanlık bizimle aynı fikirde; soykırım çağına geri dönemeyiz. İnsanlığın gözleri önünde bütün bir halkın yok edilmesine seyirci kalamayız, Filistin ölürse insanlık da ölür" ifadesini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/filistinden-kolombiya-lideri-petroya-devlet-nisani-1084480285.html
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israil, israil-filistin, kolombiya, gustavo petro, bogota, tel aviv, diplomasi, diplomatik ilişkiler
israil, israil-filistin, kolombiya, gustavo petro, bogota, tel aviv, diplomasi, diplomatik ilişkiler
İsrail Büyükelçisi Kolombiya'yı terk etti
Kolombiya'nın Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek İsrail ile diplomatik ilişkileri kesmesinin ardından İsrail'in Bogota Büyükelçisi ülkeden ayrıldı.
İsrail'in Bogota Büyükelçisi Gali Dagan, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Çok teşekkür ederim Kolombiya. Bize karşı çok naziktiniz. İki yıl boyunca kerdeş ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki dostluk için yorulmadan çalıştınız. Sizi şimdiden özlemeye başladım. Hoşçakalın" ifadesini kullandı.
Yerel basında yer alan haberlere göre, Kolombiya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Margarita Manjarrez de Haziran ayının sonuna kadar İsrail'deki diplomatik misyonu sona erdirecek.
Petro, diplomatik ilişkilerin kesileceğini açıklamıştı
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 1 Mayıs'taki açıklamasında, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları nedeniyle İsrail ile diplomatik ilişkilerin kesileceğini bildirmişti.
İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını vurgulayan Petro, "Bugün meydanlara inen tüm insanlık bizimle aynı fikirde; soykırım çağına geri dönemeyiz. İnsanlığın gözleri önünde bütün bir halkın yok edilmesine seyirci kalamayız, Filistin ölürse insanlık da ölür" ifadesini kullanmıştı.