https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/israil-buyukelcisi-kolombiyayi-terk-etti-1085130849.html

İsrail Büyükelçisi Kolombiya'yı terk etti

İsrail Büyükelçisi Kolombiya'yı terk etti

Sputnik Türkiye

Kolombiya'nın Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek İsrail ile diplomatik ilişkileri kesmesinin ardından İsrail'in Bogota... 23.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-23T10:12+0300

2024-06-23T10:12+0300

2024-06-23T10:12+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

kolombiya

gustavo petro

bogota

tel aviv

diplomasi

diplomatik ilişkiler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/17/1085130692_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_0d5dc50c7540382d03843c6b16dcfd00.jpg

İsrail'in Bogota Büyükelçisi Gali Dagan, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Çok teşekkür ederim Kolombiya. Bize karşı çok naziktiniz. İki yıl boyunca kerdeş ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki dostluk için yorulmadan çalıştınız. Sizi şimdiden özlemeye başladım. Hoşçakalın" ifadesini kullandı.Yerel basında yer alan haberlere göre, Kolombiya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Margarita Manjarrez de Haziran ayının sonuna kadar İsrail'deki diplomatik misyonu sona erdirecek.Petro, diplomatik ilişkilerin kesileceğini açıklamıştıKolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 1 Mayıs'taki açıklamasında, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları nedeniyle İsrail ile diplomatik ilişkilerin kesileceğini bildirmişti.İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını vurgulayan Petro, "Bugün meydanlara inen tüm insanlık bizimle aynı fikirde; soykırım çağına geri dönemeyiz. İnsanlığın gözleri önünde bütün bir halkın yok edilmesine seyirci kalamayız, Filistin ölürse insanlık da ölür" ifadesini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/filistinden-kolombiya-lideri-petroya-devlet-nisani-1084480285.html

israil

kolombiya

bogota

tel aviv

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, israil-filistin, kolombiya, gustavo petro, bogota, tel aviv, diplomasi, diplomatik ilişkiler