https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/kariye-camiinde-turistler-icin-yeni-duzenleme-basladi--1087019926.html
Kariye Camii'nde turistler için yeni düzenleme başladı
Kariye Camii'nde turistler için yeni düzenleme başladı
Sputnik Türkiye
Uzun yıllar müze olarak kullanıldıktan sonra 6 Mayıs'ta ibadete açılan Tarihi Kariye Camii için biletli ziyaretler başladı. 19.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-19T19:05+0300
2024-08-19T19:05+0300
2024-08-19T19:05+0300
türkiye
kariye camisi
istanbul
müze
kültür ve turizm bakanlığı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapılan Kariye Camii, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden alınan kararla yabancı ziyaretçilere ücretli hale getirildi.Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Kariye Camii, cuma günleri yalnızca ibadete açılıyor. Diğer günlerde ise vakit namazlarından 15 dakika önce turistik ziyaret durdurularak ibadet için gelen misafirler camiye ücretsiz girebiliyor.Cuma günü turistlik ziyaretlere kapalıYeni düzenlemeye göre cami haftanın altı günü 09.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebiliyor ve yabancı uyruklu ziyaretçilerden 20 avro giriş ücreti alınıyor. Cuma günleri ise turistik ziyarete kapalı olan cami, yabancı ziyaretçiler dahil tüm Müslümanların ibadetine açılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/kultur-ve-turizm-bakani-ersoydan-kariye-camii-duyurusu-turistik-ziyaretler-20-euro-olacak-1086365059.html
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kariye camisi, istanbul, müze, kültür ve turizm bakanlığı
kariye camisi, istanbul, müze, kültür ve turizm bakanlığı
Kariye Camii'nde turistler için yeni düzenleme başladı
Uzun yıllar müze olarak kullanıldıktan sonra 6 Mayıs'ta ibadete açılan Tarihi Kariye Camii için biletli ziyaretler başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapılan Kariye Camii, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden alınan kararla yabancı ziyaretçilere ücretli hale getirildi.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Kariye Camii, cuma günleri yalnızca ibadete açılıyor. Diğer günlerde ise vakit namazlarından 15 dakika önce turistik ziyaret durdurularak ibadet için gelen misafirler camiye ücretsiz girebiliyor.
Cuma günü turistlik ziyaretlere kapalı
Yeni düzenlemeye göre cami haftanın altı günü 09.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebiliyor ve yabancı uyruklu ziyaretçilerden 20 avro giriş ücreti alınıyor. Cuma günleri ise turistik ziyarete kapalı olan cami, yabancı ziyaretçiler dahil tüm Müslümanların ibadetine açılıyor.