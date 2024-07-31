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SON DAKİKA | Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan eş zamanlı denetim: Kuyumcularda sayım yapılacak
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mehmet nuri ersoy, son dakika, kariye camisi
mehmet nuri ersoy, son dakika, kariye camisi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Kariye Camii duyurusu: 'Turistik ziyaretler 20 euro olacak'

10:42 31.07.2024
© AAKariye Camii
Kariye Camii - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2024
© AA
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Kariye Camii, Cuma günleri sadece yerli ve yabancı ziyaretçilere ibadet amaçlı açık olacak. Cuma günleri dışında hem ziyaret hem de ibadete açık olacak. 19 Ağustos itibarıyla camiye turistik ziyaretler 20 euro olacak." dedi.
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