https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/kultur-ve-turizm-bakani-ersoydan-kariye-camii-duyurusu-turistik-ziyaretler-20-euro-olacak-1086365059.html
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Kariye Camii duyurusu: 'Turistik ziyaretler 20 euro olacak'
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Kariye Camii duyurusu: 'Turistik ziyaretler 20 euro olacak'
Sputnik Türkiye
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Kariye Camii, Cuma günleri sadece yerli ve yabancı ziyaretçilere ibadet amaçlı açık olacak. Cuma günleri dışında hem... 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T10:42+0300
2024-07-31T10:42+0300
2024-07-31T10:42+0300
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mehmet nuri ersoy, son dakika, kariye camisi
mehmet nuri ersoy, son dakika, kariye camisi
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Kariye Camii duyurusu: 'Turistik ziyaretler 20 euro olacak'
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Kariye Camii, Cuma günleri sadece yerli ve yabancı ziyaretçilere ibadet amaçlı açık olacak. Cuma günleri dışında hem ziyaret hem de ibadete açık olacak. 19 Ağustos itibarıyla camiye turistik ziyaretler 20 euro olacak." dedi.