Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Kariye Camii duyurusu: 'Turistik ziyaretler 20 euro olacak'

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Kariye Camii, Cuma günleri sadece yerli ve yabancı ziyaretçilere ibadet amaçlı açık olacak. Cuma günleri dışında hem ziyaret hem de ibadete açık olacak. 19 Ağustos itibarıyla camiye turistik ziyaretler 20 euro olacak." dedi.