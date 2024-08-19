https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/izmir-valisi-elban-yanginlarin-cogu-ihmalden-dolayi-cikti-7-kisi-gozaltinda--1087003000.html
İzmir Valisi Elban: Yangınların çoğu ihmalden dolayı çıktı, 7 kişi gözaltında
İzmir Valisi Elban: Yangınların çoğu ihmalden dolayı çıktı, 7 kişi gözaltında
Sputnik Türkiye
İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir'deki yangına dair son gelişmeleri aktardı. 19.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-19T13:33+0300
2024-08-19T13:33+0300
2024-08-19T13:33+0300
türkiye
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İzmir Valisi Süleyman Elban, canlı yayında İzmir'deki yangın hakkında konuştu. Vali'nin konuşamasından öne çıkanlar:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/gittikce-yayiliyor-maymun-cicegi-virusu-filipinlerde-hic-yurt-disina-cikmamis-bir-kiside-daha-1086998972.html
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İzmir Valisi Elban: Yangınların çoğu ihmalden dolayı çıktı, 7 kişi gözaltında
İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir'deki yangına dair son gelişmeleri aktardı.
İzmir Valisi Süleyman Elban, canlı yayında İzmir'deki yangın hakkında konuştu.
Vali'nin konuşamasından öne çıkanlar:
Menderes'teki yangın iyice düştü, her an söndürüldü haberi gelebilir.
Diğer yangınların tamamı kontrol altına alındı.
Hasar tespit çalışmalarına başladık ve 45 binanın hasar gördüğünü tespit ettik. Yardım çalışmalarına başladık.
Hayvan ve tarımsal ürünlerle ilgili bazı hasarlar var, onları da inceliyoruz. Tespit ettiklerimizi AFAD'a iletip vatandaşımızın yarasını saracağız.
Yangınlar maalesef büyük ölçüde insan kaynaklı. Birçoğu ihmalden kaynaklı ve 7 kişi gözaltına alındı.
Menderes'te çıkan yangın ise elektrik tellerinin kopmasından kaynaklı.
Rüzgarın çok nemin düşük olduğu günlerde çok dikkatli olmak gerekiyor. Her şey yangına yol açabilir.
Herhangi bir can kaybımız yok.