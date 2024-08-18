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CHP Genel Başkanı Özel, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
CHP Genel Başkanı Özel, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü. Özgür Özel, telefon görüşmesinde, Abbas'ın TBMM Genel... 18.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-18T21:05+0300
2024-08-18T21:05+0300
2024-08-18T21:05+0300
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CHP Genel Başkanı Özel, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü.CHP Lideri Özel, Filistin halkının haklı davasının her zaman yanında olduğunu vurgulayarak dünyadaki 119 lidere Bağımsız Filistin Devleti'ni tanımalarını isteyen bir mektup gönderdiğini ve tüm yurt dışı ziyaretlerinde Gazze'deki katliamlara dikkati çektiğini söyledi."Başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırlarında bir Filistin devleti kurulmasını gerekli görüyor ve iki devletli çözümü destekliyoruz" ifadesini kullanan Genel Başkan Özel, Filistin halkının mücadelesinde yanında olduklarını iletti.Özel, Türkiye'yi ziyaretinden dolayı teşekkürlerini sunduğu Abbas'ın, Gazze'ye gitme kararını da desteklediklerini söyledi.Mahmud Abbas, Özel'i Filistin'e davet ettiFilistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise Özel'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, CHP'nin tarihini ve Filistin davasına süren desteğini çok iyi bildiklerini, bu destekleri ve yardımları hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi.Abbas, CHP Genel Başkanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı olarak Özel'in çok önemli görevlerde bulunduğunu, ve Filistin için çalışmalarına teşekkür etti. Mahmut Abbas son olarak Özgür Özel'i Filistin'e davet etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/selvi-imamoglu-ve-yavas-mucadelesinde-ozgur-ozel-aradan-siyrilip-cumhurbaskani-adayi-olur-mu-1086621954.html
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CHP Genel Başkanı Özel, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü. Özgür Özel, telefon görüşmesinde, Abbas'ın TBMM Genel Kurulu'na hitap ettiği oturumda, ayağının kırılması nedeniyle bulunamadığı için üzüntülerini dile getirdi. Filistin Lideri Abbas ise Özel'i Filistin'e davet etti.
CHP Genel Başkanı Özel, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü.
CHP Lideri Özel, Filistin halkının haklı davasının her zaman yanında olduğunu vurgulayarak dünyadaki 119 lidere Bağımsız Filistin Devleti'ni tanımalarını isteyen bir mektup gönderdiğini ve tüm yurt dışı ziyaretlerinde Gazze'deki katliamlara dikkati çektiğini söyledi.
"Başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırlarında bir Filistin devleti kurulmasını gerekli görüyor ve iki devletli çözümü destekliyoruz" ifadesini kullanan Genel Başkan Özel, Filistin halkının mücadelesinde yanında olduklarını iletti.
Özel, Türkiye'yi ziyaretinden dolayı teşekkürlerini sunduğu Abbas'ın, Gazze'ye gitme kararını da desteklediklerini söyledi.
Mahmud Abbas, Özel'i Filistin'e davet etti
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise Özel'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, CHP'nin tarihini ve Filistin davasına süren desteğini çok iyi bildiklerini, bu destekleri ve yardımları hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi.
Abbas, CHP Genel Başkanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı olarak Özel'in çok önemli görevlerde bulunduğunu, ve Filistin için çalışmalarına teşekkür etti. Mahmut Abbas son olarak Özgür Özel'i Filistin'e davet etti.