https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/ingiliz-polisinin-skandali-ortaya-cikti-3-binden-fazla-cocuga-ciplak-arama-uygulanmis-1087001987.html
İngiliz polisinin skandalı ortaya çıktı: 3 binden fazla çocuğa çıplak arama uygulanmış
İngiliz polisinin skandalı ortaya çıktı: 3 binden fazla çocuğa çıplak arama uygulanmış
Sputnik Türkiye
İngiltere’de Çocuk Komiseri’nin bugün yayımlanan bağımsız raporuna göre polis, son 5 yılda 3 binden fazla çocuğa ‘çıplak arama’ olarak nitelendirilen soyarak... 19.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-19T13:58+0300
2024-08-19T13:58+0300
2024-08-19T13:58+0300
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İngiltere Çocuk Komiseri Rachel de Souza’nin bağımsız araştırmasının yerladığı ‘çocuklara çıplak arama’ işlemleri raporu, bulgularıyla ülke gündemine bomba gibi düştü. 2004 Çocuk Yasası’yla görevlendirilen İngiltere Çocuk Komiseri Rachel de Souza raporunun başlangıcı, 4 yıl önce siyahi bir çocuğun Hackney’deki okulunda polis tarafından çıplak aramasına dayanıyor. Çocuk Komiseri De Souza, bu olaydan sonra polis tarafından çocuklarda gerçekleştirilen çıplak arama uygulamalarını soruşturmaya başlayarak bulgularını bugün bir rapor şeklinde yayımladı.De Souza raporuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Her 20 çıplak aramadan biri kanuna uygun değilRaporda 2018-2023 yılları arasında İngiliz polisinin 3 binden fazla çocuğa çıplak arama gerçekleştirdiği istatistik bilgileri yer aldı ve bu sayının bildirilmemiş aramaları içermediği vurgulandı. Her 20 çıplak aramadan bir tanesi ise kanuna uygun değil.Siyahi çocuklar, 4 kat daha fazla çıplak aramaya maruz kalıyorKıdemli polislerin kendisine çıplak aramaların hayati tehlike olan durumlarda gerçekleştiğine dair güvence verdiğini vurgulayan De Souza, soruşturması sonucunda çıplak aramaların büyük çoğunluğunun uyuşturucu şüphesi gibi hayati tehlikesi olmayan aramalarda gerçekleştiğini tespit etti. Siyahi çocukların çıplak aramaya maruz kalma oranı ise diğer çocuklara göre 4 kat daha fazla ve bu oran, 6 kattan gerilemiş.Her 19 saatte bir çocuk çıplak aranıyor2022-2023 döneminde 457 çocuk çıplak aramaya maruz kalmış, bu da polisin her 19 saatte bir çocuğa karşı çıplak arama gerçekleştirmiş anlamına geliyor. 457 çıplak aramanın yarısında polis, daha fazla adli işlem yapma gereği görmemiş bu da, polisin aramayı haklı gösterecek bir suç tespit etmediği anlamına geliyor.
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ingiltere, ingiliz polisi, metropolitan polisi, çocuk, çıplak arama, polis şiddeti, siyahlara polis şiddeti, galler
ingiltere, ingiliz polisi, metropolitan polisi, çocuk, çıplak arama, polis şiddeti, siyahlara polis şiddeti, galler
İngiliz polisinin skandalı ortaya çıktı: 3 binden fazla çocuğa çıplak arama uygulanmış
İngiltere’de Çocuk Komiseri’nin bugün yayımlanan bağımsız raporuna göre polis, son 5 yılda 3 binden fazla çocuğa ‘çıplak arama’ olarak nitelendirilen soyarak arama gerçekleştirmiş. Şok eden rapor İngiltere'nin manşetlerde yer aldı.
İngiltere Çocuk Komiseri Rachel de Souza’nin bağımsız araştırmasının yerladığı ‘çocuklara çıplak arama’ işlemleri raporu, bulgularıyla ülke gündemine bomba gibi düştü. 2004 Çocuk Yasası’yla görevlendirilen İngiltere Çocuk Komiseri Rachel de Souza raporunun başlangıcı, 4 yıl önce siyahi bir çocuğun Hackney’deki okulunda polis tarafından çıplak aramasına dayanıyor. Çocuk Komiseri De Souza, bu olaydan sonra polis tarafından çocuklarda gerçekleştirilen çıplak arama uygulamalarını soruşturmaya başlayarak bulgularını bugün bir rapor şeklinde yayımladı.
De Souza raporuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Araştırmalarım, sorunların Londra ile sınırlı olmadığını bir kez daha teyit ediyor - aslında, Londra dışında sorunların daha da köklü olduğuna dair göstergeler var.
İngiltere ve Galler genelinde polis, durdurma ve aramaların bir parçası olarak çocukları çıplak aramaya devam etmekte, bu da endişe verici uygulamaları ve çocukları korumak için tasarlanan koruma prosedürlerine uyulmamasının yaygınlığını ortaya koymaktadır.”
Her 20 çıplak aramadan biri kanuna uygun değil
Raporda 2018-2023 yılları arasında İngiliz polisinin 3 binden fazla çocuğa çıplak arama gerçekleştirdiği istatistik bilgileri yer aldı ve bu sayının bildirilmemiş aramaları içermediği vurgulandı. Her 20 çıplak aramadan bir tanesi ise kanuna uygun değil.
Siyahi çocuklar, 4 kat daha fazla çıplak aramaya maruz kalıyor
Kıdemli polislerin kendisine çıplak aramaların hayati tehlike olan durumlarda gerçekleştiğine dair güvence verdiğini vurgulayan De Souza, soruşturması sonucunda çıplak aramaların büyük çoğunluğunun uyuşturucu şüphesi gibi hayati tehlikesi olmayan aramalarda gerçekleştiğini tespit etti. Siyahi çocukların çıplak aramaya maruz kalma oranı ise diğer çocuklara göre 4 kat daha fazla ve bu oran, 6 kattan gerilemiş.
Her 19 saatte bir çocuk çıplak aranıyor
2022-2023 döneminde 457 çocuk çıplak aramaya maruz kalmış, bu da polisin her 19 saatte bir çocuğa karşı çıplak arama gerçekleştirmiş anlamına geliyor. 457 çıplak aramanın yarısında polis, daha fazla adli işlem yapma gereği görmemiş bu da, polisin aramayı haklı gösterecek bir suç tespit etmediği anlamına geliyor.