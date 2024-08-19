İngiliz polisinin skandalı ortaya çıktı: 3 binden fazla çocuğa çıplak arama uygulanmış

“Araştırmalarım, sorunların Londra ile sınırlı olmadığını bir kez daha teyit ediyor - aslında, Londra dışında sorunların daha da köklü olduğuna dair göstergeler var.

İngiltere ve Galler genelinde polis, durdurma ve aramaların bir parçası olarak çocukları çıplak aramaya devam etmekte, bu da endişe verici uygulamaları ve çocukları korumak için tasarlanan koruma prosedürlerine uyulmamasının yaygınlığını ortaya koymaktadır.”