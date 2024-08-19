https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/ilkay-gundogan-milli-takimi-birakti-buyuk-bir-onurdu-1087021305.html
İlkay Gündoğan, milli takımı bıraktı: 'Büyük bir onurdu'
İlkay Gündoğan, milli takımı bıraktı: 'Büyük bir onurdu'
Sputnik Türkiye
Galatasaray ile anılan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, milli takımı bıraktığını duyurdu. En son 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kaptan olarak... 19.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-19T19:49+0300
2024-08-19T19:49+0300
2024-08-19T19:49+0300
spor
ilkay gündoğan
barcelona
galatasaray
almanya
transfer
milli takım
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Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, milli takım kariyerini bitirdiğini duyurdu.İlkay Gündoğan, milli takım kariyerini noktaladı. Galatasaray ve Manchester City ile adı anılan Gündoğan, "Avrupa Şampiyonası'nda takıma liderlik edebilmem büyük bir onurdu" dedi.Barcelona'dan ayrılacağı iddia edilen İlkay Gündoğan, "Birkaç hafta düşündükten sonra milli takım kariyerime son verme zamanının geldiğine karar verdim. Kendi ülkem için 82 uluslararası maça büyük bir gururla bakıyorum; bu sayı, 2011'de A Milli Takım için ilk maçıma çıktığımda asla hayal edemeyeceğim bir rakamdı. Benim için en önemli nokta, geçen yaz kendi evimizdeki Avrupa Şampiyonası'nda kaptan olarak takıma liderlik edebilmem büyük bir onurdu! Bunca yıldan sonra nihayet milletimizi yeniden gururlandırmayı başardık; bunda benim de bir rol oynayabilmem beni çok mutlu ediyor. Ancak turnuvadan önce bile vücudumda ve kafamda belli bir yorgunluk hissettim ve bu beni düşündürdü. Kesinlikle bu milli takımın taraftarı olmaya devam edeceğim ve yükselişin birlikte devam edeceğini çok umuyorum; bizi 2026 Dünya Kupası'nda en yakın şampiyonluk adaylarından biri olmaktan alıkoyacak hiçbir şey kalmayacak. Harika bir antrenörümüz, gerçekten güçlü bir ekibimiz ve harika bir takım ruhumuz var. Bu yolculukta bana eşlik eden tüm taraftarlara, çalışanlara, antrenörlere ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/ilkay-gundogan-gocmen-kokenli-oldugum-icin-kaptan-olmadim-1084590387.html
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ilkay gündoğan, barcelona, galatasaray, almanya, transfer, milli takım
ilkay gündoğan, barcelona, galatasaray, almanya, transfer, milli takım
İlkay Gündoğan, milli takımı bıraktı: 'Büyük bir onurdu'
Galatasaray ile anılan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, milli takımı bıraktığını duyurdu. En son 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kaptan olarak görev yapan İlkay, Almanya Milli Takımı'nda 82 kez forma giydi. Barcelona'nın yıldızı bu kararını sosyal medya hesabından paylaştı.
Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, milli takım kariyerini bitirdiğini duyurdu.
İlkay Gündoğan, milli takım kariyerini noktaladı. Galatasaray ve Manchester City ile adı anılan Gündoğan, "Avrupa Şampiyonası'nda takıma liderlik edebilmem büyük bir onurdu" dedi.
Barcelona'dan ayrılacağı iddia edilen İlkay Gündoğan, "Birkaç hafta düşündükten sonra milli takım kariyerime son verme zamanının geldiğine karar verdim. Kendi ülkem için 82 uluslararası maça büyük bir gururla bakıyorum; bu sayı, 2011'de A Milli Takım için ilk maçıma çıktığımda asla hayal edemeyeceğim bir rakamdı. Benim için en önemli nokta, geçen yaz kendi evimizdeki Avrupa Şampiyonası'nda kaptan olarak takıma liderlik edebilmem büyük bir onurdu! Bunca yıldan sonra nihayet milletimizi yeniden gururlandırmayı başardık; bunda benim de bir rol oynayabilmem beni çok mutlu ediyor. Ancak turnuvadan önce bile vücudumda ve kafamda belli bir yorgunluk hissettim ve bu beni düşündürdü. Kesinlikle bu milli takımın taraftarı olmaya devam edeceğim ve yükselişin birlikte devam edeceğini çok umuyorum; bizi 2026 Dünya Kupası'nda en yakın şampiyonluk adaylarından biri olmaktan alıkoyacak hiçbir şey kalmayacak. Harika bir antrenörümüz, gerçekten güçlü bir ekibimiz ve harika bir takım ruhumuz var. Bu yolculukta bana eşlik eden tüm taraftarlara, çalışanlara, antrenörlere ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.