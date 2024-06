https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/ilkay-gundogan-gocmen-kokenli-oldugum-icin-kaptan-olmadim-1084590387.html

İlkay Gündoğan: Göçmen kökenli olduğum için kaptan olmadım

İlkay Gündoğan: Göçmen kökenli olduğum için kaptan olmadım

Sputnik Türkiye

Alman Milli Futbol Takımı'nın Türk asıllı kaptanı İlkay Gündoğan, "Göçmen kökenli olduğum için kaptan olmadım" dedi. 07.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-07T01:09+0300

2024-06-07T01:09+0300

2024-06-07T01:09+0300

türkiye

cumhurbaşkanlığı

resmi gazete

alman

alman milli takımı

almanya

göçmen

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/07/1084590232_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_4b061279f9342c0e3d309152864c5ad7.jpg

Tecrübeli futbolcu, Spiegel dergisine verdiği röportajda, Alman bayrağının renklerinden oluşan kaptanlık bandını takmanın güzel bir duygu olduğunu belirtti.İlkay Gündoğan, eskiden milli formayı giymenin kendisi için hayal olduğunu belirterek, "Bugün evimizdeki Avrupa Şampiyonası'nda takıma liderlik yapıyorum. Bu beni çok gururlandırıyor" ifadelerini kullandı.Yıldız futbolcu, "Sağa kayan bir ülkede Türk kökenli bir kaptansınız. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? şeklindeki soruya, "Göçmen kökenli olduğum için kaptan olmadım. Birinin diğeriyle hiçbir ilgisi yok. Bu, takım arkadaşlarımın ve teknik direktörün beni nasıl gördüğüyle ilgili. Takımınız sizi açık, dürüst ve iyi biri olarak görür ve kabul ederse kaptan olursunuz. Bu kökenimle değil, insani olarak neyi temsil ettiğimle ilgili" cevabını verdi.'Belki farklı görünüyoruz ancak biz de Alman'ız'İlkay Gündoğan, Almanya'nın "yeni gerçekliğini" yansıttığı için kendisi gibi insanlara yönetim pozisyonlarında ihtiyaç duyulduğunu bildiğini belirterek, "Belki farklı görünüyoruz ancak biz de Alman'ız. Bir rol model olabileceğimi biliyorum. Ama bunu çok fazla vurgulamak istemiyorum" değerlendirmesinde bulundu.Alman Milli Takımı'yla ilgili ilk anısının sorulması üzerine İlkay Gündoğan, bunun 1996 Avrupa Şampiyonası finalinde Oliver Bierhoff'un attığı altın gol olduğunu söyledi. Tecrübeli futbolcu, "O zamanlar 5 yaşındaydım ve Türk Milli Takımı'nın olduğu gibi bir Almanya formam da vardı. Büyük turnuvalarda her zaman iki takımı da izledim. Ama beni en çok etkileyen 2006'da evimizdeki Dünya Kupası oldu" şeklinde görüş belirtti.Çocukluğunda yaşadığı bölgede Alman, Türk, Arap ve Asyalı arkadaşlarıyla futbol oynadığını anlatan İlkay Gündoğan, "Benim büyüdüğüm Almanya buydu" ifadesini kullandı.'Annem hariç tüm ailem Galatasaray taraftarıydı'İlkay Gündoğan, ailesinin Türkiye'de tuttuğu takımın sorulması üzerine "Annem hariç tüm aile Galatasaray taraftarıydı. Annem Fenerbahçe taraftarıydı ve bu nedenle evde zor zamanlar geçirdi. Galatasaray nevresimlerim de vardı" bilgisini paylaştı.Çocukluğunda daha çok Hamit ve Halil Altıntop kardeşleri idol olarak gördüğünü aktaran tecrübeli futbolcu, "Onlar da benim gibi Gelsenkirchen'den geliyordu ve Türk ebeveynleri vardı. Bana benziyorlardı ve Bundesliga'da çok başarılıydılar" şeklinde konuştu.İlkay Gündoğan, hiç Alman Milli Takımı'na ait olmadığı hissini duyup duymadığına ilişkin soruya, "Oyunuma yönelik eleştirileri, bazı insanların beni orada istemediği şeklinde algıladığım anlar oldu. Bu özellikle acı vericiydi. Ancak bir noktada durumun her zaman böyle olmadığını, sadece zaman zaman kötü bir oyun oynadığımı da fark ettim" cevabını verdi.'Irkçı' anket tepki çekmiştiAlman televizyon ağı Westdeutscher Rundfunk'ta (WDR) yayımlanan "Sport Inside" programında yapılan ankete katılan her beş kişiden biri Almanya Milli Futbol Takımı'nda daha fazla "beyaz oyuncu" görmek istediklerini ve katılımcıların yüzde 17'si de milli takım kaptanı İlkay Gündoğan'ın Türkiye kökenli olmasının "üzücü" olduğunu belirtmişti.Teknik direktör Julian Nagelsmann başta olmak üzere futbolcular, ırkçılık yapıldığı gerekçesiyle ankete tepki göstermişti.Nagelsmann, "Kamu televizyonunda böyle bir soru sorulmasının bile başlı başına delilik olduğunu düşünüyorum. Şok oldum. Ülkedeki herkes için bir Avrupa Şampiyonası oynuyoruz. Umarım bir daha asla böyle saçma anketler okumak zorunda kalmam" değerlendirmesinde bulunmuştu.Alman Milli Takımı oyuncusu Joshua Kimmich de ankete tepki göstererek bu tür şeylerin tamamen ırkçılık olduğunu kaydetmişti.İlkay Gündoğan daha önce, "Bu dönemde halen bu tür anketler yapıyor ve bunlara bu kadar çok önem veriyor olmamız üzücü" değerlendirmesinde bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231110/turkiye-a-milli-futbol-takiminin-aday-kadrosu-aciklandi-1077280272.html

türkiye

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cumhurbaşkanlığı, resmi gazete, alman, alman milli takımı, almanya, göçmen