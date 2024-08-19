https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/gece-saati-yuruyen-merdivenden-catiya-dustu-bircok-kirigi-var-1087001302.html

Gece saati yürüyen merdivenden çatıya düştü: Birçok kırığı var

Gece saati yürüyen merdivenden çatıya düştü: Birçok kırığı var

Sputnik Türkiye

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dengesini kaybeden kişi, yürüyen merdivenin korkuluklarından kafenin çatısına düşerek yaralandı. 19.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-19T13:11+0300

2024-08-19T13:11+0300

2024-08-19T13:11+0300

türkiye

merdiven

yürüyen merdiven

kaza

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Olay, gece saatlerinde Kocaeli'nde bulunan Mimar Sinan Üst Geçidi'ne çıkan yürüyen merdivenlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yürüyen merdiven korkuluklarına yaslanan Nusret K., dengesini kaybederek 3 metreden kafenin çatısına düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Düştüğü yerden itfaiye erleri tarafından indirilen Nusret K., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Nusret K'nin vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/gittikce-yayiliyor-maymun-cicegi-virusu-filipinlerde-hic-yurt-disina-cikmamis-bir-kiside-daha-1086998972.html

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merdiven, yürüyen merdiven, kaza