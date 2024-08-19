https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/gece-saati-yuruyen-merdivenden-catiya-dustu-bircok-kirigi-var-1087001302.html
Gece saati yürüyen merdivenden çatıya düştü: Birçok kırığı var
Gece saati yürüyen merdivenden çatıya düştü: Birçok kırığı var
Sputnik Türkiye
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dengesini kaybeden kişi, yürüyen merdivenin korkuluklarından kafenin çatısına düşerek yaralandı. 19.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-19T13:11+0300
2024-08-19T13:11+0300
2024-08-19T13:11+0300
türkiye
merdiven
yürüyen merdiven
kaza
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Olay, gece saatlerinde Kocaeli'nde bulunan Mimar Sinan Üst Geçidi'ne çıkan yürüyen merdivenlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yürüyen merdiven korkuluklarına yaslanan Nusret K., dengesini kaybederek 3 metreden kafenin çatısına düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Düştüğü yerden itfaiye erleri tarafından indirilen Nusret K., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Nusret K'nin vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/gittikce-yayiliyor-maymun-cicegi-virusu-filipinlerde-hic-yurt-disina-cikmamis-bir-kiside-daha-1086998972.html
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merdiven, yürüyen merdiven, kaza
merdiven, yürüyen merdiven, kaza
Gece saati yürüyen merdivenden çatıya düştü: Birçok kırığı var
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dengesini kaybeden kişi, yürüyen merdivenin korkuluklarından kafenin çatısına düşerek yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Kocaeli'nde bulunan Mimar Sinan Üst Geçidi'ne çıkan yürüyen merdivenlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yürüyen merdiven korkuluklarına yaslanan Nusret K., dengesini kaybederek 3 metreden kafenin çatısına düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Düştüğü yerden itfaiye erleri tarafından indirilen Nusret K., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Nusret K'nin vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.