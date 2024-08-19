https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/demokratlarin-toplandigi-chicagoda-filistine-destek-gosterisi-1086994904.html

Demokratların toplandığı Chicago’da Filistin’e destek gösterisi

Demokratların toplandığı Chicago’da Filistin’e destek gösterisi

Sputnik Türkiye

ABD’de bugün Demokrat Parti Ulusal Kongresi’nin açılışının yapılacağı Chicago kentinde, İsrail'in saldırıları karşısında Filistinlilerle dayanışma gösterisi... 19.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-19T10:37+0300

2024-08-19T10:37+0300

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israil- filistin çatışması

abd

chicago

gösteri

protesto

israil

filistin

gazze şeridi

soykırım

benyamin netanyahu

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ABD’nin Chicago kentinde toplanan yüzlerce kişi, İsrail’e silah sevkiyatının durdurulmasını talep etti."Gazze'deki soykırıma şimdi son verin, Gazze'yi destekliyoruz" yazılı pankartlar taşıyan protestocular, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’yu Gazze Şeridi sakinlerine yönelik soykırım uygulamakla, ABD Başkanı Joe Biden’i de bu suça yardım etmekle suçladı.Protestocular, Chicago'nun ana caddelerinden biri boyunca Michigan Gölü kıyısındaki Grand Park'a kadar yürüdü. Eylemcilerin güvenliğini sağlayan polis ekipleri, Michigan Avenue yakınlarındaki birkaç sokağı kapattı.Demokrat Ulusal Kongresi bugün Chicago'da başlayacak ve Perşembe’ye kadar sürecek. Kongresi sırasında 40 bin göstericinin toplanması bekleniyor. Bu sayının 100 bine kadar çıkabileceği de tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/kolombiyadan-israile-yaptirim-1086988087.html

chicago

israil

filistin

gazze şeridi

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abd, chicago, gösteri, protesto, israil, filistin, gazze şeridi, soykırım, benyamin netanyahu, joe biden, abd demokrat parti