https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/demokratlarin-toplandigi-chicagoda-filistine-destek-gosterisi-1086994904.html
Demokratların toplandığı Chicago’da Filistin’e destek gösterisi
Demokratların toplandığı Chicago’da Filistin’e destek gösterisi
Sputnik Türkiye
ABD’de bugün Demokrat Parti Ulusal Kongresi’nin açılışının yapılacağı Chicago kentinde, İsrail'in saldırıları karşısında Filistinlilerle dayanışma gösterisi... 19.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-19T10:37+0300
2024-08-19T10:37+0300
2024-08-19T10:50+0300
israil- filistin çatışması
abd
chicago
gösteri
protesto
israil
filistin
gazze şeridi
soykırım
benyamin netanyahu
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ABD’nin Chicago kentinde toplanan yüzlerce kişi, İsrail’e silah sevkiyatının durdurulmasını talep etti."Gazze'deki soykırıma şimdi son verin, Gazze'yi destekliyoruz" yazılı pankartlar taşıyan protestocular, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’yu Gazze Şeridi sakinlerine yönelik soykırım uygulamakla, ABD Başkanı Joe Biden’i de bu suça yardım etmekle suçladı.Protestocular, Chicago'nun ana caddelerinden biri boyunca Michigan Gölü kıyısındaki Grand Park'a kadar yürüdü. Eylemcilerin güvenliğini sağlayan polis ekipleri, Michigan Avenue yakınlarındaki birkaç sokağı kapattı.Demokrat Ulusal Kongresi bugün Chicago'da başlayacak ve Perşembe’ye kadar sürecek. Kongresi sırasında 40 bin göstericinin toplanması bekleniyor. Bu sayının 100 bine kadar çıkabileceği de tahmin ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/kolombiyadan-israile-yaptirim-1086988087.html
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abd, chicago, gösteri, protesto, israil, filistin, gazze şeridi, soykırım, benyamin netanyahu, joe biden, abd demokrat parti
abd, chicago, gösteri, protesto, israil, filistin, gazze şeridi, soykırım, benyamin netanyahu, joe biden, abd demokrat parti
Demokratların toplandığı Chicago’da Filistin’e destek gösterisi
10:37 19.08.2024 (güncellendi: 10:50 19.08.2024)
ABD’de bugün Demokrat Parti Ulusal Kongresi’nin açılışının yapılacağı Chicago kentinde, İsrail'in saldırıları karşısında Filistinlilerle dayanışma gösterisi düzenlendi.
ABD’nin Chicago kentinde toplanan yüzlerce kişi, İsrail’e silah sevkiyatının durdurulmasını talep etti.
"Gazze'deki soykırıma şimdi son verin, Gazze'yi destekliyoruz" yazılı pankartlar taşıyan protestocular, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’yu Gazze Şeridi sakinlerine yönelik soykırım uygulamakla, ABD Başkanı Joe Biden’i de bu suça yardım etmekle suçladı.
Protestocular, Chicago'nun ana caddelerinden biri boyunca Michigan Gölü kıyısındaki Grand Park'a kadar yürüdü. Eylemcilerin güvenliğini sağlayan polis ekipleri, Michigan Avenue yakınlarındaki birkaç sokağı kapattı.
Demokrat Ulusal Kongresi bugün Chicago'da başlayacak ve Perşembe’ye kadar sürecek. Kongresi sırasında 40 bin göstericinin toplanması bekleniyor. Bu sayının 100 bine kadar çıkabileceği de tahmin ediliyor.