https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/clooney-adalet-vakfi-rusya-neden-hollywood-yildizinin-sahte-yardim-kurulusunu-yasakladi-1087021629.html

Clooney Adalet Vakfı: Rusya, Hollywood yıldızının sahte yardım kuruluşunu neden yasakladı?

Clooney Adalet Vakfı: Rusya, Hollywood yıldızının sahte yardım kuruluşunu neden yasakladı?

Sputnik Türkiye

Rusya Başsavcılığı, New York merkezli Clooney Adalet Vakfı'nı 'istenmeyen örgüt' olarak ilan ederek, vakfın Rusya'daki faaliyetlerini fiilen yasakladı. Söz... 19.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-19T20:30+0300

2024-08-19T20:30+0300

2024-08-19T20:37+0300

george clooney

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amal clooney

george-amal clooney

the clooney foundation for justice (adalet için clooney vakfı)

cia

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Clooney Adalet Vakfı Rusya'da kara listeye alındı ve vakfın faaliyetleri, Rusya Başsavcılığı'nın kararıyla yasaklandı. Vakfın, Rusya'nın itibarını zedelemeye yönelik çalışmalar yürüttüğü, aynı zamanda Rusya'dan kaçan 'sahte vatansever', yasaklı dernek ve terör örgütü üyelerini aktif olarak desteklediği ortaya çıktı. Rusya Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "İnsan hakları fikirlerinin arkasında saklanan Madison Bulvarı'ndaki adalet savaşçılarının Rusya'nın üst düzey liderlerine yönelik cezai kovuşturma başlatılmasına yönelik girişimleri teşvik ettiği" belirtildi. Başsavcılığa göre vakıf, Rus mevzuatına ilişkin sahte uzmanlar tarafından yapılan yabancı ajanlar ve Sivil Toplum Kuruluşları hakkındaki olumsuz değerlendirmeleri kamuya yayıyor. İstenmeyen kuruluşlar arasında yerini aldıRusya Başsavcılığı'nın kararıyla Clooney'nin vakfı da, Soros Vakfı, Ulusal Demokrasi Vakfı, Atlantik Konseyi, Jamestown Vakfı'ndan RAND Corporation'a kadar uzanan listede Rusya'da yasaklanan diğer istenmeyen kuruluşların arasına katılmış olacak. Hollywood yıldızı ve Jeffrey Epstein bağlantılı multimilyoner fonu, 2016 yılında George Clooney ve insan hakları avukatı olan eşi Amal Clooney tarafından kuruldu. Yardım kuruluşu görünümünde küresel alanda faaliyet gösteren Clooney Adalet Vakfı'nın Bill ve Melinda Gates Vakfı'ndan büyük miktarda fon aldı ve Mayıs ayında Avrupa'da, Ukrayna krizini takip eden muhabirler de dahil olmak üzere Rus gazeteciye karşı gizli tutuklama emirleri çıkarmak için 'Docket Projesi'ni silah haline getirerek, Rus devletinin hedefi haline geldi.Hollywood ünlülerinin ABD istihbaratı ile bağıClooney ve diğer Hollywood ünlülerinin uzun süredir ABD istihbaratı ve derin devletle bağları olduğundan şüpheleniliyor. Geçen ay bağımsız gazeteci Brett Carollo, Clooney ile teşkilat arasındaki "her türlü iletişim" ile ilgili olarak Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na (CIA) Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası talebinde bulundu.Haziran ayında ise Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova Radyo Sputnik'e yaptığı bir açıklamada Hollywood'un en iyi yıldızlarının çoğunun kariyerlerini "ister Tibet olsun, ister Rus karşıtı gündem olsun, ya da başka herhangi bir şey olsun siyasi gündemin desteklenmesine borçlu göründüğünü" söyledi.

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george clooney, amal clooney, george-amal clooney, the clooney foundation for justice (adalet için clooney vakfı), cia, vakıf