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Çin lideri Şi: Rusya'yla birlikte küresel enerjinin gelişimine katkı sunmaya hazırız
Çin lideri Şi: Rusya'yla birlikte küresel enerjinin gelişimine katkı sunmaya hazırız
Sputnik Türkiye
Pekin, Moskova'yla karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinde kararlılığını korurken sürdürülebilir tedarik zincirlerinin korunmasını da destekleyecek. 23.07.2024, Sputnik Türkiye
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'in küresel enerji sektörünün sağlıklı gelişimini desteklemek için Rusya'yla çalışmaya hazır olduğunu belirtti.Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen 6. Rusya-Çin Enerji İş Forumu'nun katılımcılarına mesaj gönderen Çin lideri Şi, bu alandaki işbirliğinin sürdürülmesine vurgu yaptı.Moskova'yla karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini devam ettirmekte kararlı olduklarını kaydeden Şi, sürdürülebilir tedarik zincirlerinin korunmasını da destekleyeceklerini ifade etti.2024 yılında Rusya-Çin diplomatik ilişkilerinin tesisinin 75. yıldönümünün kutlandığını anımsatan Şi, "Her iki tarafın çabaları sayesinde Çin ve Rusya tam kapsamlı stratejik ortaklığı yeni bir çağa taşıyor. İki ülke arasındaki enerji işbirliği daha olgun, istikrarlı ve dayanıklı hale geliyor" dedi.Rusya'nın Avrupa'ya enerji ihracatı yaptırımlardan ötürü önemli oranda azalırken Moskova, bu açığını başta Çin olmak üzere Asya pazarlarına ihracatı artırarak telafi ediyor.
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Çin lideri Şi: Rusya'yla birlikte küresel enerjinin gelişimine katkı sunmaya hazırız

17:11 23.07.2024
© Sputnik / Александр РюминÇin Devlet Başkanı Şi Cinping
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2024
© Sputnik / Александр Рюмин
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Pekin, Moskova'yla karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinde kararlılığını korurken sürdürülebilir tedarik zincirlerinin korunmasını da destekleyecek.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'in küresel enerji sektörünün sağlıklı gelişimini desteklemek için Rusya'yla çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen 6. Rusya-Çin Enerji İş Forumu'nun katılımcılarına mesaj gönderen Çin lideri Şi, bu alandaki işbirliğinin sürdürülmesine vurgu yaptı.

Moskova'yla karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini devam ettirmekte kararlı olduklarını kaydeden Şi, sürdürülebilir tedarik zincirlerinin korunmasını da destekleyeceklerini ifade etti.

2024 yılında Rusya-Çin diplomatik ilişkilerinin tesisinin 75. yıldönümünün kutlandığını anımsatan Şi, "Her iki tarafın çabaları sayesinde Çin ve Rusya tam kapsamlı stratejik ortaklığı yeni bir çağa taşıyor. İki ülke arasındaki enerji işbirliği daha olgun, istikrarlı ve dayanıklı hale geliyor" dedi.

Rusya'nın Avrupa'ya enerji ihracatı yaptırımlardan ötürü önemli oranda azalırken Moskova, bu açığını başta Çin olmak üzere Asya pazarlarına ihracatı artırarak telafi ediyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2024
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