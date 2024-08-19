https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/chpde-tuzuk-degisikligi-icin-7-bin-422-oneri-en-cok-on-secim-istendi---1087008486.html

CHP’de tüzük değişikliği için 7 bin 422 öneri: En çok ön seçim istendi

CHP’de tüzük değişikliği için 7 bin 422 öneri: En çok ön seçim istendi

Sputnik Türkiye

Cumhuriyet Halk Partisi Eylül ayında tüzük değişikliği için kurultaya düzenleyecek. Tüzük değişikliği için teşkilattan öneriler toplandı. Yapılan öneriler... 19.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-19T14:49+0300

2024-08-19T14:49+0300

2024-08-19T14:49+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

özgür özel

kurultay

olağanüstü kurultay

chp kurultayı

kemal kılıçdaroğlu

tunç soyer

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CHP’de 6-9 Eylül tarihlerinde Ankara’da yapılacak Olağanüstü Kurultay kapsamında tüzük değişikliği gerçekleştirilecek. Tüzük değişikliğine ilişkin oluşturulan komisyon ilk toplantısını geçtiğimiz hafta gerçekleştirdi. Komisyonda Parti Meclisi’nden 3, Meclis Grubu’ndan 2, 81 ilden de birer kurultay delegesi yer aldı. Komisyonun ilk toplantısında daha önce örgütlerden ve parti üyelerinden alınan 7 bin 422 öneriye ilişkin bir sunum gerçekleştirildi. En çok talep ön seçim için Komisyonda ele alınan sunumda en çok talebin ön seçilim yapılıp yapılmamasına yönelik olduğu öğrenildi. Bazı örgütler milletvekilliği başta olmak üzere adaylıklarda ön seçimin zorunlu hale getirilmesini talep etti. Bunun yanı sıra bazı önerilerde ise ön seçimin yapılmasının parti içinde küskünlüğü artırdığı ve bazı bölgelerde sağlıklı sonuç vermemesi nedeniyle, merkezi atamanın daha doğru olacağı savunuldu. Özel ön seçim vaat etmişti CHP Genel Başkanı Özgür Özel genel başkan seçildiği kurultayda yaptığı konuşmada ön seçimi savunarak “Şimdi hepinize ekranlar önünde namus ve şeref sözü: Bundan sonra karar, güç, yetki örgütündür. Ön seçimin teminatı olan bir genel başkan olacağım, söz veriyorum” ifadelerini kullanmıştı. Renk değişimi yok CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in gündeme getirdiği CHP’nin altı okundan birisinin renlerini mor ve yeşile boyanması önerisi ise tüzük değişikliği için çalışan komisyonun gündemine gelmediği öğrenildi. CHP kaynakları önerinin fiziki değil ilkesel olarak gündeme getirildiğini iddia etti. Dijital katılım tüzüğe girecek Tüzük hazırlıkları kapsamında ‘dijital katılım uygulamaları’ başlığı da gündeme geldi. Buna göre bazı kararların alınmasında dijital yöntemlerin kullanılmasına izin verecek düzenlemeler tüzükte yer alacak. Bu düzenleme ile temayül yoklama eğilim anketi gibi yöntemler dijital ortamda yapılabilecek. Üyelik yöntemi tartışılıyor Tüzük değişikliği kapsamında tartışılan başlıklardan bir diğeri ise üyelik yöntemine ilişkin yapılıyor. Buna göre kademeli üyelik önerisi gündeme getirildi. Bu yönteme göre CHP’ye üye olmak isteyen bir kişi önce aday üye olacak. Aday üye sürecinin tamamlanması için kişinin bazı eğitimleri tamamlaması istenecek. Fakat bu duruma karşı çıkan bir grup da bulunuyor. Uygulamanın kitleselleşmenin önüne geçeceğini savunanlar kademeli üyelik önerisine karşı çıkıyor.

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