https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/chpde-tuzuk-degisikligi-icin-7-bin-422-oneri-en-cok-on-secim-istendi---1087008486.html
CHP’de tüzük değişikliği için 7 bin 422 öneri: En çok ön seçim istendi
CHP’de tüzük değişikliği için 7 bin 422 öneri: En çok ön seçim istendi
Sputnik Türkiye
Cumhuriyet Halk Partisi Eylül ayında tüzük değişikliği için kurultaya düzenleyecek. Tüzük değişikliği için teşkilattan öneriler toplandı. Yapılan öneriler... 19.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-19T14:49+0300
2024-08-19T14:49+0300
2024-08-19T14:49+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
özgür özel
kurultay
olağanüstü kurultay
chp kurultayı
kemal kılıçdaroğlu
tunç soyer
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CHP’de 6-9 Eylül tarihlerinde Ankara’da yapılacak Olağanüstü Kurultay kapsamında tüzük değişikliği gerçekleştirilecek. Tüzük değişikliğine ilişkin oluşturulan komisyon ilk toplantısını geçtiğimiz hafta gerçekleştirdi. Komisyonda Parti Meclisi’nden 3, Meclis Grubu’ndan 2, 81 ilden de birer kurultay delegesi yer aldı. Komisyonun ilk toplantısında daha önce örgütlerden ve parti üyelerinden alınan 7 bin 422 öneriye ilişkin bir sunum gerçekleştirildi. En çok talep ön seçim için Komisyonda ele alınan sunumda en çok talebin ön seçilim yapılıp yapılmamasına yönelik olduğu öğrenildi. Bazı örgütler milletvekilliği başta olmak üzere adaylıklarda ön seçimin zorunlu hale getirilmesini talep etti. Bunun yanı sıra bazı önerilerde ise ön seçimin yapılmasının parti içinde küskünlüğü artırdığı ve bazı bölgelerde sağlıklı sonuç vermemesi nedeniyle, merkezi atamanın daha doğru olacağı savunuldu. Özel ön seçim vaat etmişti CHP Genel Başkanı Özgür Özel genel başkan seçildiği kurultayda yaptığı konuşmada ön seçimi savunarak “Şimdi hepinize ekranlar önünde namus ve şeref sözü: Bundan sonra karar, güç, yetki örgütündür. Ön seçimin teminatı olan bir genel başkan olacağım, söz veriyorum” ifadelerini kullanmıştı. Renk değişimi yok CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in gündeme getirdiği CHP’nin altı okundan birisinin renlerini mor ve yeşile boyanması önerisi ise tüzük değişikliği için çalışan komisyonun gündemine gelmediği öğrenildi. CHP kaynakları önerinin fiziki değil ilkesel olarak gündeme getirildiğini iddia etti. Dijital katılım tüzüğe girecek Tüzük hazırlıkları kapsamında ‘dijital katılım uygulamaları’ başlığı da gündeme geldi. Buna göre bazı kararların alınmasında dijital yöntemlerin kullanılmasına izin verecek düzenlemeler tüzükte yer alacak. Bu düzenleme ile temayül yoklama eğilim anketi gibi yöntemler dijital ortamda yapılabilecek. Üyelik yöntemi tartışılıyor Tüzük değişikliği kapsamında tartışılan başlıklardan bir diğeri ise üyelik yöntemine ilişkin yapılıyor. Buna göre kademeli üyelik önerisi gündeme getirildi. Bu yönteme göre CHP’ye üye olmak isteyen bir kişi önce aday üye olacak. Aday üye sürecinin tamamlanması için kişinin bazı eğitimleri tamamlaması istenecek. Fakat bu duruma karşı çıkan bir grup da bulunuyor. Uygulamanın kitleselleşmenin önüne geçeceğini savunanlar kademeli üyelik önerisine karşı çıkıyor.
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chp kurultay tarihi, chp kurultay genel başkan adayları, cumhuriyet halk partisi, chp sivas kurultay, özgür özel kimdir, tunç soyer kimdir, kemal kılıçdaroğlu
chp kurultay tarihi, chp kurultay genel başkan adayları, cumhuriyet halk partisi, chp sivas kurultay, özgür özel kimdir, tunç soyer kimdir, kemal kılıçdaroğlu
CHP’de tüzük değişikliği için 7 bin 422 öneri: En çok ön seçim istendi
Özel
Cumhuriyet Halk Partisi Eylül ayında tüzük değişikliği için kurultaya düzenleyecek. Tüzük değişikliği için teşkilattan öneriler toplandı. Yapılan öneriler arasında ilk sırada ön seçime ilişkin talepler yer aldı.
CHP’de 6-9 Eylül tarihlerinde Ankara’da yapılacak Olağanüstü Kurultay kapsamında tüzük değişikliği gerçekleştirilecek. Tüzük değişikliğine ilişkin oluşturulan komisyon ilk toplantısını geçtiğimiz hafta gerçekleştirdi.
Komisyonda Parti Meclisi’nden 3, Meclis Grubu’ndan 2, 81 ilden de birer kurultay delegesi yer aldı. Komisyonun ilk toplantısında daha önce örgütlerden ve parti üyelerinden alınan 7 bin 422 öneriye ilişkin bir sunum gerçekleştirildi.
En çok talep ön seçim için
Komisyonda ele alınan sunumda en çok talebin ön seçilim yapılıp yapılmamasına yönelik olduğu öğrenildi. Bazı örgütler milletvekilliği başta olmak üzere adaylıklarda ön seçimin zorunlu hale getirilmesini talep etti. Bunun yanı sıra bazı önerilerde ise ön seçimin yapılmasının parti içinde küskünlüğü artırdığı ve bazı bölgelerde sağlıklı sonuç vermemesi nedeniyle, merkezi atamanın daha doğru olacağı savunuldu.
Özel ön seçim vaat etmişti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel genel başkan seçildiği kurultayda yaptığı konuşmada ön seçimi savunarak “Şimdi hepinize ekranlar önünde namus ve şeref sözü: Bundan sonra karar, güç, yetki örgütündür. Ön seçimin teminatı olan bir genel başkan olacağım, söz veriyorum” ifadelerini kullanmıştı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in gündeme getirdiği CHP’nin altı okundan birisinin renlerini mor ve yeşile boyanması önerisi ise tüzük değişikliği için çalışan komisyonun gündemine gelmediği öğrenildi. CHP kaynakları önerinin fiziki değil ilkesel olarak gündeme getirildiğini iddia etti. Dijital katılım tüzüğe girecek
Tüzük hazırlıkları kapsamında ‘dijital katılım uygulamaları’ başlığı da gündeme geldi. Buna göre bazı kararların alınmasında dijital yöntemlerin kullanılmasına izin verecek düzenlemeler tüzükte yer alacak. Bu düzenleme ile temayül yoklama eğilim anketi gibi yöntemler dijital ortamda yapılabilecek.
Üyelik yöntemi tartışılıyor
Tüzük değişikliği kapsamında tartışılan başlıklardan bir diğeri ise üyelik yöntemine ilişkin yapılıyor. Buna göre kademeli üyelik önerisi gündeme getirildi. Bu yönteme göre CHP’ye üye olmak isteyen bir kişi önce aday üye olacak. Aday üye sürecinin tamamlanması için kişinin bazı eğitimleri tamamlaması istenecek. Fakat bu duruma karşı çıkan bir grup da bulunuyor. Uygulamanın kitleselleşmenin önüne geçeceğini savunanlar kademeli üyelik önerisine karşı çıkıyor.