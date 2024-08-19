https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/chp-genel-baskani-ozgur-ozelden-filistin-davetine-olumlu-yanit-1087025426.html

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Filistin davetine olumlu yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Filistin davetine olumlu yanıt

Sputnik Türkiye

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel'in açıklamasına göre, Özgür Özel, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın daveti... 19.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-19T21:33+0300

2024-08-19T21:33+0300

2024-08-19T21:44+0300

türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

israil-filistin

filistin

mahmut abbas

filistin devleti

deniz yücel

davet

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın daveti üzerine Filistin'e gideceğini açıkladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin düzenlediği basın toplantısında Yücel, "Genel Başkan'ımızın programı doğrultusunda bir planlama yapılacak. Önümüzdeki takvimde Genel Başkan'ımız Sayın Özgür Özel'in Filistin'e Sayın Mahmud Abbas'ı ziyarete gideceğini paylaşabiliriz" dedi.TBMM'de konuşma yapan Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın konuşmasına geçirdiği kaza dolayısıyla katılamayan Özgür Özel, Abbas'la özel bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede Abbas, Özel'i Filistin'e davet etmişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yücel, Özgür Özel'in Filistin Devlet Başkanı'nın yaptığı davete olumlu cevap verdiğini açıkladı. Abbas'tan Özel'e 'açık davet'Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. CHP lideri Özel, Mahmud Abbas’ın TBMM Genel Kurulu’na yaptığı konuşmada, geçirdiği kaza nedeniyle bulunamadığı için üzüntülerini dile getirmişti.CHP’nin Filistin halkının haklı davasının her zaman yanında olduğunu vurgulayan Özel, Genel Başkan seçildikten sonra, dünyadaki 119 lidere Bağımsız Filistin Devleti’ni tanımalarını isteyen bir mektup gönderdiğini ve tüm yurt dışı ziyaretlerinde Gazze’deki katliamlara dikkat çektiğini Mahmut Abbas'a aktarmıştı. “Başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırlarında bir Filistin devleti kurulmasını gerekli görüyor ve iki devletli çözümü destekliyoruz” şeklinde konuşan Özel, Türkiye’yi ziyaretinden dolayı teşekkürlerini sunduğu Abbas’ın, Gazze’ye gitme kararını da desteklediğini dile getirmişti. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise Özel’e geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Sizleri ikinci ülkeniz Filistin’e davet ediyorum. Seçtiğiniz herhangi bir tarihte gelebilirsiniz, Filistinli kardeşlerinizin durumunu yakından takip edebilirsiniz. Bu davet açık bir davettir” ifadeleriyle CHP Genel Başkanı Özel’i Filistin’e davet etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/chp-genel-baskani-ozel-filistin-devlet-baskani-abbas-ile-gorustu-1086985236.html

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