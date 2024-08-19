https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/cankiri-ilgazda-orman-yangini-2-koy-tahliye-edildi-1087021865.html
Çankırı Ilgaz'da orman yangını: 2 köy tahliye edildi
Çankırı Ilgaz'da orman yangını: 2 köy tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangını çıktı. Bölgede bulunan 2 köy tedbir amacıyla tahliye edildi. 19.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-19T20:08+0300
2024-08-19T20:08+0300
2024-08-19T20:08+0300
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yangın helikopteri
köy
orman
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itfaiye
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Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangını ilerliyor. 2 köy tedbir amacıyla tahliye edildi.Yukarımeydan ve Dere köyleri tahliye edildiÇankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Meydan köyü mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyümeye devam ediyor. Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, yangının bulunduğu bölgedeki Yukarımeydan ve Dere köyleri tahliye edildi. Köy sakinleri, değerli eşyalarını yanlarına alarak uzaklaştı. Büyüyen yangın diğer yerleşim yerlerini de tehdit ederken, tedbir amaçlı boşaltılan köyler drone ile havadan görüntülendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/izmir-valisi-elban-yanginlarin-cogu-ihmalden-dolayi-cikti-7-kisi-gozaltinda--1087003000.html
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çankırı orman yangını, yangın, ilgaz yangını, orman yangını, itfaiye ekipleri, orman muhafaza memuru, köy tahliye, ilgaz dağı parkı
çankırı orman yangını, yangın, ilgaz yangını, orman yangını, itfaiye ekipleri, orman muhafaza memuru, köy tahliye, ilgaz dağı parkı
Çankırı Ilgaz'da orman yangını: 2 köy tahliye edildi
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangını çıktı. Bölgede bulunan 2 köy tedbir amacıyla tahliye edildi.
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangını ilerliyor. 2 köy tedbir amacıyla tahliye edildi.
Yukarımeydan ve Dere köyleri tahliye edildi
Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Meydan köyü mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyümeye devam ediyor. Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, yangının bulunduğu bölgedeki Yukarımeydan ve Dere köyleri tahliye edildi.
Köy sakinleri, değerli eşyalarını yanlarına alarak uzaklaştı. Büyüyen yangın diğer yerleşim yerlerini de tehdit ederken, tedbir amaçlı boşaltılan köyler drone ile havadan görüntülendi.