https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/cankiri-ilgazda-orman-yangini-2-koy-tahliye-edildi-1087021865.html

Çankırı Ilgaz'da orman yangını: 2 köy tahliye edildi

Çankırı Ilgaz'da orman yangını: 2 köy tahliye edildi

Sputnik Türkiye

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangını çıktı. Bölgede bulunan 2 köy tedbir amacıyla tahliye edildi. 19.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-19T20:08+0300

2024-08-19T20:08+0300

2024-08-19T20:08+0300

türkiye

çankırı

yangın

yangın helikopteri

köy

orman

orman yangını

itfaiye

itfaiye ekipleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/15/1086078929_72:0:1290:685_1920x0_80_0_0_3883779fea9cf1513291a7b4e0ffaefb.jpg

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangını ilerliyor. 2 köy tedbir amacıyla tahliye edildi.Yukarımeydan ve Dere köyleri tahliye edildiÇankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Meydan köyü mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyümeye devam ediyor. Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, yangının bulunduğu bölgedeki Yukarımeydan ve Dere köyleri tahliye edildi. Köy sakinleri, değerli eşyalarını yanlarına alarak uzaklaştı. Büyüyen yangın diğer yerleşim yerlerini de tehdit ederken, tedbir amaçlı boşaltılan köyler drone ile havadan görüntülendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/izmir-valisi-elban-yanginlarin-cogu-ihmalden-dolayi-cikti-7-kisi-gozaltinda--1087003000.html

türkiye

çankırı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çankırı orman yangını, yangın, ilgaz yangını, orman yangını, itfaiye ekipleri, orman muhafaza memuru, köy tahliye, ilgaz dağı parkı