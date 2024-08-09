https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/abd-ortadogudaki-askeri-varligini-guclendiriyor-1086686817.html

ABD, Ortadoğu'daki askeri varlığını güçlendiriyor

ABD, Ortadoğu'daki askeri varlığını güçlendiriyor

Sputnik Türkiye

ABD Savunma Bakanlığı, Başkan Joe Biden'ın İran ve Hizbullah'tan gelen tehditlere yanıt olarak yeni 'savunma konuşlandırmaları' açıklamasının ardından üst... 09.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-09T18:41+0300

2024-08-09T18:41+0300

2024-08-09T18:41+0300

multimedya

infografik

abd

abd savunma bakanlığı (pentagon)

ortadoğu

sabrina singh

israil

hamas

lloyd austin

suriye

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Pentagon Basın Sözcüsü Yardımcısı Sabrina Singh, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Ortadoğu'da ABD kuvvetlerinin savunmasını güçlendirmek ve İsrail'in savunmasına daha fazla destek sağlamak üzere çok sayıda kuvvet konuşlandırma hamlesini yöneteceğini söyledi. Pentagon, 7 Ekim 2024'te Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısından kısa bir süre sonra Ortadoğu'ya çok sayıda savaş gemisi ve farklı askeri varlıklar göndermişti. ABD'nin Ortadoğu'daki askeri varlığına dair güncel bilgi, Sputnik'in infografiğinde.

abd

israil

suriye

ürdün

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Sputnik Türkiye

infografik, abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), ortadoğu, sabrina singh, israil, hamas, lloyd austin, suriye, türkiye, ürdün, инфографика