https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/abd-ortadogudaki-askeri-varligini-guclendiriyor-1086686817.html
ABD, Ortadoğu'daki askeri varlığını güçlendiriyor
ABD, Ortadoğu'daki askeri varlığını güçlendiriyor
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanlığı, Başkan Joe Biden'ın İran ve Hizbullah'tan gelen tehditlere yanıt olarak yeni 'savunma konuşlandırmaları' açıklamasının ardından üst... 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T18:41+0300
2024-08-09T18:41+0300
2024-08-09T18:41+0300
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Pentagon Basın Sözcüsü Yardımcısı Sabrina Singh, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Ortadoğu'da ABD kuvvetlerinin savunmasını güçlendirmek ve İsrail'in savunmasına daha fazla destek sağlamak üzere çok sayıda kuvvet konuşlandırma hamlesini yöneteceğini söyledi. Pentagon, 7 Ekim 2024'te Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısından kısa bir süre sonra Ortadoğu'ya çok sayıda savaş gemisi ve farklı askeri varlıklar göndermişti. ABD'nin Ortadoğu'daki askeri varlığına dair güncel bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), ortadoğu, sabrina singh, israil, hamas, lloyd austin, suriye, türkiye, ürdün, инфографика
infografik, abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), ortadoğu, sabrina singh, israil, hamas, lloyd austin, suriye, türkiye, ürdün, инфографика
ABD, Ortadoğu'daki askeri varlığını güçlendiriyor
ABD Savunma Bakanlığı, Başkan Joe Biden'ın İran ve Hizbullah'tan gelen tehditlere yanıt olarak yeni 'savunma konuşlandırmaları' açıklamasının ardından üst düzey ABD askeri ve savunma yetkililerinin Ortadoğu'ya ek varlıklar gönderme planlarına son şeklini verdiklerini açıkladı.
Pentagon Basın Sözcüsü Yardımcısı Sabrina Singh, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Ortadoğu'da ABD kuvvetlerinin savunmasını güçlendirmek ve İsrail'in savunmasına daha fazla destek sağlamak üzere çok sayıda kuvvet konuşlandırma hamlesini yöneteceğini söyledi.
Pentagon, 7 Ekim 2024'te Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısından kısa bir süre sonra Ortadoğu'ya çok sayıda savaş gemisi ve farklı askeri varlıklar göndermişti.
ABD'nin Ortadoğu'daki askeri varlığına dair güncel bilgi, Sputnik'in infografiğinde.