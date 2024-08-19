https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/antalyada-agustos-rekoru-hava-yolu-ile-10-milyon-turist-geldi-1087012839.html

Antalya'da ağustos rekoru: Hava yolu ile 10 milyon turist geldi

Antalya'da ağustos rekoru: Hava yolu ile 10 milyon turist geldi

Sputnik Türkiye

Turizmin başkenti Antalya'ya 1 Ocak-18 Ağustos'ta hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 10 milyon 600 bin oldu. Ağustos ayı bitmeden turizm rakamları yüzleri... 19.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-19T16:26+0300

2024-08-19T16:26+0300

2024-08-19T16:26+0300

türkiye

antalya

rusya'nın antalya başkonsolosluğu

rusya

almanya

ingiltere

turizm

kültür ve turizm bakanlığı

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Antalya'ya bu yıl hava yoluyla gelen turist sayısı 10 milyon 600 bine ulaştı.Rusya, İngiltere ve Almanya gibi yoğunlukla turist çeken Akdeniz şehri Antalya 2024 yaz sezonunda da rekor kırdı. Hava yolu ile 10 milyon 600 bin turist alan şehir sezona hızlı girdi.En çok turist gelen ülkelerYaz sezonunu Antalya'da geçirmek isteyen yabancı turistler hava yolunu tercih etti. En çok turist gönderen ülkeler ise Rusya, Almanya, İngiltere oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/bakan-uraloglu-antalya-havalimaninda-dun-2024un-yolcu-ve-ucak-trafigi-rekoru-kirildi-1086277421.html

türkiye

antalya

rusya

almanya

ingiltere

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