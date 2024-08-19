https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/antalyada-agustos-rekoru-hava-yolu-ile-10-milyon-turist-geldi-1087012839.html
Antalya'da ağustos rekoru: Hava yolu ile 10 milyon turist geldi
Antalya'da ağustos rekoru: Hava yolu ile 10 milyon turist geldi
Sputnik Türkiye
Turizmin başkenti Antalya'ya 1 Ocak-18 Ağustos'ta hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 10 milyon 600 bin oldu. Ağustos ayı bitmeden turizm rakamları yüzleri... 19.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-19T16:26+0300
2024-08-19T16:26+0300
2024-08-19T16:26+0300
türkiye
antalya
rusya'nın antalya başkonsolosluğu
rusya
almanya
ingiltere
turizm
kültür ve turizm bakanlığı
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Antalya'ya bu yıl hava yoluyla gelen turist sayısı 10 milyon 600 bine ulaştı.Rusya, İngiltere ve Almanya gibi yoğunlukla turist çeken Akdeniz şehri Antalya 2024 yaz sezonunda da rekor kırdı. Hava yolu ile 10 milyon 600 bin turist alan şehir sezona hızlı girdi.En çok turist gelen ülkelerYaz sezonunu Antalya'da geçirmek isteyen yabancı turistler hava yolunu tercih etti. En çok turist gönderen ülkeler ise Rusya, Almanya, İngiltere oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/bakan-uraloglu-antalya-havalimaninda-dun-2024un-yolcu-ve-ucak-trafigi-rekoru-kirildi-1086277421.html
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antalya
rusya
almanya
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antalya hava yolu rekoru, antalya alanya turist, antalya yaz tatili, antalya sahilleri, antalya otelleri, antalya turist sayısı, antalya plajları, antalya kamp yerleri
Antalya'da ağustos rekoru: Hava yolu ile 10 milyon turist geldi
Turizmin başkenti Antalya'ya 1 Ocak-18 Ağustos'ta hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 10 milyon 600 bin oldu. Ağustos ayı bitmeden turizm rakamları yüzleri güldürdü. Esnaf ve otelciler ilgiden memnun olduklarını açıkladı.
Antalya'ya bu yıl hava yoluyla gelen turist sayısı 10 milyon 600 bine ulaştı.
Rusya, İngiltere ve Almanya gibi yoğunlukla turist çeken Akdeniz şehri Antalya 2024 yaz sezonunda da rekor kırdı. Hava yolu ile 10 milyon 600 bin turist alan şehir sezona hızlı girdi.
En çok turist gelen ülkeler
Yaz sezonunu Antalya'da geçirmek isteyen yabancı turistler hava yolunu tercih etti. En çok turist gönderen ülkeler ise Rusya, Almanya, İngiltere oldu.