https://anlatilaninotesi.com.tr/20240728/bakan-uraloglu-antalya-havalimaninda-dun-2024un-yolcu-ve-ucak-trafigi-rekoru-kirildi-1086277421.html

Bakan Uraloğlu: Antalya Havalimanı'nda dün 2024'ün yolcu ve uçak trafiği rekoru kırıldı

Bakan Uraloğlu: Antalya Havalimanı'nda dün 2024'ün yolcu ve uçak trafiği rekoru kırıldı

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Antalya Havalimanı'nda dün 2024'ün yolcu ve uçak trafiği rekoru kırıldı" açıklamasını yaptı. 28.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-28T14:10+0300

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antalya havalimanı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda dün 2024'ün yolcu ve uçak trafiği rekorunun kırıldığını bildirdi.Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Antalya Havalimanı'nda dün dış hatlarda 1066, iç hatlarda 120 uçuş trafiği olmak üzere toplamda 1186 uçak trafiğine hizmet verildi. Yine aynı gün dış hatlarda 197 bin 664, iç hatlarda da 19 bin 477 olmak üzere toplam 217 bin 141 yolcuya hizmet verildi. Bu rakamlar doğrultusunda hem yolcu hem de uçak trafiğinde 2024 yılının rekoru kırıldı" ifadelerini kullandı.

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