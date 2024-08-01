https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/ankara-cumhuriyet-bassavciligindan-senerin-oglunun-anneannesini-oldurmesine-iliskin-aciklama-1086406344.html

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Şener'in oğlunun anneannesini öldürmesine ilişkin açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Şener'in oğlunun anneannesini öldürmesine ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Başsavcılık, rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek... 01.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-01T14:00+0300

2024-08-01T14:00+0300

2024-08-01T14:00+0300

türkiye

abdüllatif şener

bedirhan şener

akıl hastanesi

ruh ve sinir hastalıkları hastanesi

ankara cumhuriyet başsavcılığı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, dün Çankaya ilçesi Meneviş Sokaktaki evde şüpheli Bedirhan Şener'in anneannesi Leyla Çetiner'i silahla yaraladığı ihbarı üzerine kolluk birimlerinin olay yerine gittiği ve ikna çabaları sonucunda Çetiner'in yaralı olarak evden çıkartılarak kaldırıldığı hastanede vefat ettiği hatırlatıldı.Savcılıkça olay yerine gidilerek gerekli incelemelerin yapılması sonrasında maktulün, kesin ölüm sebebinin tespiti ve gerekli diğer incelemeler için sistematik otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı morguna sevk edildiği aktarılan açıklamada, Türk Ceza Kanunu'nun 82/1-d maddesi kapsamında 'üstsoydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Bedirhan Şener'in gözaltına alınarak olayda kullandığı silah ile telefonuna el konulduğu, ileri tetkik ve incelemelere esas olmak üzere usulüne uygun olarak şüpheliden kan, kıl ve doku örneklerinin alındığı belirtildi.Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü'nün ön raporuna da yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/abdullatif-senerin-oglu-bedirhan-sener-yuksek-guvenlikli-akil-hastanesine-sevk-edildi-1086402677.html

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