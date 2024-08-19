https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/2024-yks-spor-bilimleri-icin-ozel-yetenek-sinavi-yarin-baslayacak-1087002534.html

2024-YKS Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı yarın başlayacak

2024-YKS Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı yarın başlayacak

Sputnik Türkiye

Bu yıl ilk defa düzenlenen 2024-YKS Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) yarın başlayacak. 19.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-19T13:32+0300

2024-08-19T13:32+0300

2024-08-19T13:33+0300

türkiye

ösym

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

sınav

sınav yerleri

yks spor bilimleri

ösym başkanı bayram ali ersoy

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2024-YKS Spor Bilimleri için özel yetenek sınavı 20-26 Ağustos'ta yapılacak.ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamındaki spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilme işlemlerinin, ilk kez ÖSYM tarafından yapılacağını belirtti.21 ilde ve 23 sınav merkezinde uygulanacakYKS Spor Bilimleri için özel yetenek sınavını eşitlik ve adalet çerçevesinde hakkıyla tamamlayacaklarını vurgulayan Ersoy, "Kağıt tabanlı ve elektronik ortamdaki sınav uygulamalarımıza bir yenisini ekliyoruz, ÖZYES'i fiziki yeterlilik testi şeklinde gerçekleştireceğiz. Yükseköğretim kurumlarının spor bilimleri alanında eğitim veren programlarında öğrenim görmek isteyen adaylar sınava katılacaklar." ifadelerini kullandı.ÖZYES'in, 21 il ve 23 sınav merkezinde uygulanacağını, sınavın toplam 14 oturumda yapılacağını bildiren Ersoy, "Oturumlar 300 dakika sürecek. Sabah oturumları saat 08.30'da başlayacak, 13.30'da sona erecek. Öğleden sonra oturumları ise 14.30'da başlayacak, 19.30'da sonra erecek." bilgisini verdi.Sınava 41 bin 935 aday başvurduErsoy, sınava 41 bin 935 adayın başvurduğunu, adaylardan 2 bin 78'inin engelli olduğunu belirterek, adaylara uygulamalı sınav için 2 hak verileceğini ve en iyi derecelerinin işleme alınacağını bildirdi."Sınavda 7 bin görevli sahada olacak. Güvenliğin sağlanması amacıyla 1500 emniyet mensubu yer alacak." bilgisini veren Ersoy, sınav süreçlerini yürütecek görevlilere kolaylıklar, sınava katılacak adaylara başarılar diledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/2024-2025-kyk-yurt-basvurulari-ne-zaman-kyk-bursu-ne-kadar-2024-2025-kyk-burs-basvurusu-ne-zaman-1086815854.html

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ösym, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), sınav, sınav yerleri, yks spor bilimleri , ösym başkanı bayram ali ersoy