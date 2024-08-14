https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/2024-2025-kyk-yurt-basvurulari-ne-zaman-kyk-bursu-ne-kadar-2024-2025-kyk-burs-basvurusu-ne-zaman-1086815854.html

Üniversiteye gidecekler dikkat: 2024-2025 KYK yurt başvuruları ve burs kayıtları ne zaman yapılır?

Üniversiteye gidecekler dikkat: 2024-2025 KYK yurt başvuruları ve burs kayıtları ne zaman yapılır?

Sputnik Türkiye

2024-2025 eğitim-öğretim yılı için Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) burs ve kredi başvuruları merakla bekleniyor. Üniversite tercih sonuçlarının ÖSYM... 14.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-14T07:47+0300

2024-08-14T07:47+0300

2024-08-14T08:40+0300

türkiye

kyk

kredi ve yurtlar kurumu (kyk)

kuzey kıbrıs

kktc

burs

başvuru

e-devlet

e-devlet

e-devlet kapısı

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Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak duyurunun ardından, KYK başvusu e-Devlet üzerinden başlayacak. Fakat öğrenciler geçen sene işlenen prosedürü de merak ediyor. Bu sene de aynı sürecin yaşanılacağı göz önüne alındığında işte KYK burs vaşvurularında öğrencilerin yapması gerekenler:Yıllar içinde KYK bursu ne kadar zam aldı?2013 KYK BURS ÜCRETLERİ 2014 KYK BURS ÜCRETLERİ 2015 KYK BURS ÜCRETLERİ 2016 KYK BURS ÜCRETLERİ 2017 KYK BURS ÜCRETLERİ 2018 KYK BURS ÜCRETLERİ2019 KYK BURS ÜCRETLERİ 2020 KYK BURS ÜCRETLERİ 2021 KYK BURS ÜCRETLERİ2022 KYK BURS ÜCRETLERİ 2023 KYK BURS ÜCRETLERİ 2024 KYK BURS ÜCRETLERİ KYK yurt başvuruları ne zaman olur?Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden yurt başvuruları alınmaya başlayacak. Geçtiğimiz sene tercih sonuçları 19 Ağustos 2023 tarihinde duyurulmuştu. Yurt başvuruları ise geçen yıl 29 Ağustos - 2 Eylül arasına alındı.KYK burs/kredi̇ başvurusu nasıl yapılır?Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.Kuzey Kıbrıs'ta KYK yurdu var mı?Kuzey Kıbrıs'ta yükseköğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencilerine hizmet vermek üzere beş yurt müdürlüğü bulunmaktadır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/universite-tercih-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak-yks-tercih-sonuclari-aciklandi-1086742725.html

türkiye

kuzey kıbrıs

kktc

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