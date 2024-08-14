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Üniversiteye gidecekler dikkat: 2024-2025 KYK yurt başvuruları ve burs kayıtları ne zaman yapılır?
Üniversiteye gidecekler dikkat: 2024-2025 KYK yurt başvuruları ve burs kayıtları ne zaman yapılır?
Sputnik Türkiye
2024-2025 eğitim-öğretim yılı için Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) burs ve kredi başvuruları merakla bekleniyor. Üniversite tercih sonuçlarının ÖSYM... 14.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-14T07:47+0300
2024-08-14T08:40+0300
türkiye
kyk
kredi ve yurtlar kurumu (kyk)
kuzey kıbrıs
kktc
burs
başvuru
e-devlet
e-devlet
e-devlet kapısı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak duyurunun ardından, KYK başvusu e-Devlet üzerinden başlayacak. Fakat öğrenciler geçen sene işlenen prosedürü de merak ediyor. Bu sene de aynı sürecin yaşanılacağı göz önüne alındığında işte KYK burs vaşvurularında öğrencilerin yapması gerekenler:Yıllar içinde KYK bursu ne kadar zam aldı?2013 KYK BURS ÜCRETLERİ 2014 KYK BURS ÜCRETLERİ 2015 KYK BURS ÜCRETLERİ 2016 KYK BURS ÜCRETLERİ 2017 KYK BURS ÜCRETLERİ 2018 KYK BURS ÜCRETLERİ2019 KYK BURS ÜCRETLERİ 2020 KYK BURS ÜCRETLERİ 2021 KYK BURS ÜCRETLERİ2022 KYK BURS ÜCRETLERİ 2023 KYK BURS ÜCRETLERİ 2024 KYK BURS ÜCRETLERİ KYK yurt başvuruları ne zaman olur?Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden yurt başvuruları alınmaya başlayacak. Geçtiğimiz sene tercih sonuçları 19 Ağustos 2023 tarihinde duyurulmuştu. Yurt başvuruları ise geçen yıl 29 Ağustos - 2 Eylül arasına alındı.KYK burs/kredi̇ başvurusu nasıl yapılır?Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.Kuzey Kıbrıs'ta KYK yurdu var mı?Kuzey Kıbrıs'ta yükseköğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencilerine hizmet vermek üzere beş yurt müdürlüğü bulunmaktadır.
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Üniversiteye gidecekler dikkat: 2024-2025 KYK yurt başvuruları ve burs kayıtları ne zaman yapılır?

07:47 14.08.2024 (güncellendi: 08:40 14.08.2024)
© AAKYK
KYK - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2024
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2024-2025 eğitim-öğretim yılı için Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) burs ve kredi başvuruları merakla bekleniyor. Üniversite tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasıyla, gözler KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru tarihine çevrildi. Peki, geçen sene süreç nasıl ilerlemişti? Öğrencileri neler bekliyor?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak duyurunun ardından, KYK başvusu e-Devlet üzerinden başlayacak. Fakat öğrenciler geçen sene işlenen prosedürü de merak ediyor. Bu sene de aynı sürecin yaşanılacağı göz önüne alındığında işte KYK burs vaşvurularında öğrencilerin yapması gerekenler:

Yıllar içinde KYK bursu ne kadar zam aldı?

2013 KYK BURS ÜCRETLERİ

Lisans Öğrencileri İçin 280 TL
Yüksek Lisans Öğrencileri İçin 560 TL
Doktora Öğrencileri İçin 840 TL

2014 KYK BURS ÜCRETLERİ

Lisans Öğrencileri İçin 300 TL
Yüksek Lisans Öğrencileri İçin 600 TL
Doktora Öğrencileri İçin 900 TL

2015 KYK BURS ÜCRETLERİ

Lisans Öğrencileri İçin 330 TL
Yüksek Lisans Öğrencileri İçin 660 TL
Doktora Öğrencileri İçin 990 TL

2016 KYK BURS ÜCRETLERİ

Lisans Öğrencileri İçin 400 TL
Yüksek Lisans Öğrencileri İçin 800 TL
Doktora Öğrencileri İçin 1.200 TL

2017 KYK BURS ÜCRETLERİ

Lisans Öğrencileri İçin 425 TL
Yüksek Lisans Öğrencileri İçin 850 TL
Doktora Öğrencileri İçin 1.275 TL

2018 KYK BURS ÜCRETLERİ

Lisans Öğrencileri İçin 470 TL
Yüksek Lisans Öğrencileri İçin 940 TL
Doktora Öğrencileri İçin 1.410 TL

2019 KYK BURS ÜCRETLERİ

Lisans Öğrencileri İçin 500 TL
Yüksek Lisans Öğrencileri İçin 1.000 TL
Doktora Öğrencileri İçin 1.500 TL

2020 KYK BURS ÜCRETLERİ

Lisans Öğrencileri İçin 550 TL
Yüksek Lisans Öğrencileri İçin 1.100 TL
Doktora Öğrencileri İçin 1.650 TL

2021 KYK BURS ÜCRETLERİ

Lisans Öğrencileri İçin 650 TL
Yüksek Lisans Öğrencileri İçin 1.300 TL
Doktora Öğrencileri İçin 1.950 TL

2022 KYK BURS ÜCRETLERİ

Lisans Öğrencileri İçin 850 TL
Yüksek Lisans Öğrencileri İçin 1.700 TL
Doktora Öğrencileri İçin 2.550 TL

2023 KYK BURS ÜCRETLERİ

Lisans Öğrencileri İçin 1.250 TL
Yüksek Lisans Öğrencileri İçin 2.500 TL
Doktora Öğrencileri İçin 3.750 TL

2024 KYK BURS ÜCRETLERİ

Lisans İçin Aylık 2.000 TL
Yüksek Lisans İçin Aylık 4.000 TL
Doktora İçin Aylık 6.000 TL

KYK yurt başvuruları ne zaman olur?

Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden yurt başvuruları alınmaya başlayacak. Geçtiğimiz sene tercih sonuçları 19 Ağustos 2023 tarihinde duyurulmuştu. Yurt başvuruları ise geçen yıl 29 Ağustos - 2 Eylül arasına alındı.

KYK burs/kredi̇ başvurusu nasıl yapılır?

Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

Kuzey Kıbrıs'ta KYK yurdu var mı?

Kuzey Kıbrıs'ta yükseköğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencilerine hizmet vermek üzere beş yurt müdürlüğü bulunmaktadır.
Bülent Ecevit Yurt Müdürlüğü 1281 erkek öğrenci kapasitesi ile hizmet vermektedir. Yurt Müdürlüğünden Lefke Avrupa Üniversitesi öğrencileri yararlanabilmektedir.
Necmettin Erbakan Yurt Müdürlüğü 362 kız, 357 erkek toplam 719 öğrenci kapasitesi ile hizmet vermektedir. Yurt Müdürlüğünden Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencileri yararlanabilmektedir.
Refika Öğretmen Yurt Müdürlüğü 1650 kız öğrenci kapasitesi ile hizmet vermektedir. Yurt Müdürlüğünden Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi kız öğrencileri ve ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü kız öğrencileri yararlanabilmektedir.
II.Selim Yurt Müdürlüğü 1004 erkek öğrenci kapasitesi ile hizmet vermekte olup Yurt Müdürlüğünden Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi erkek öğrencileri ve ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü erkek öğrencileri yararlanabilmektedir.
Şehit İlhanlar Yurt Müdürlüğü 1391 kız öğrenci kapasitesi ile hizmet vermekte olup Yurt Müdürlüğünden Lefke Avrupa Üniversitesi öğrencileri yararlanabilmektedir.
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi ve ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsünde öğrenim gören ve yurtlarımıza başvuran öğrencilerin yurt yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Refika Öğretmen Öğrenci Yurdu ile II.Selim Öğrenci Yurdunda boş yer olması halinde Lefkoşa ve Girne’de bulunan üniversitelerde öğrenim görmekte olan öğrenciler için açıktan müracaat açılabilmektedir.
Yurt ücreti ve Güvence Bedeli: Yurtların 2023 yılı aylık yurt ücreti 750 TL, güvence bedeli 1.620 TL’dir.
Beslenme yardımı: Sabah kahvaltısı 55 TL, akşam yemeği 110 TL olmak üzere toplam 165 TL günlük beslenme yardımı yapılmaktadır.
Üniversite adaylarının tercih heyecanı başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2024
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Gözler ÖSYM'de: YKS sonuçları ve sonrasında süreç nasıl işleyecek? Üniversiteler ne zaman açılacak?
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