https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/1-yasinda-hayatini-kaybeden-bebek-bagislanan-organlariyla-4-kisinin-hayatina-umut-oldu--1086997372.html
1 yaşında hayatını kaybeden bebek, bağışlanan organlarıyla 4 kişinin hayatına umut oldu
1 yaşında hayatını kaybeden bebek, bağışlanan organlarıyla 4 kişinin hayatına umut oldu
Sputnik Türkiye
Konya Şehir Hastanesinde uzun süredir tedavi gören ve beyin ölümü gerçekleşen 1 yaşındaki bebeğin bağışlanan organları 4 kişiye umut oldu. 19.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-19T11:28+0300
2024-08-19T11:28+0300
2024-08-19T11:28+0300
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bebek
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bağış
sağlık
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Konya'da 1 yaşındaki bebeğin yaklaşık 30 gündür tedavi gördüğü Konya Şehir Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşti. Bebeğin ailesinin onayıyla alınan kalp, karaciğer ve 2 böbreği, organ bekleyen 4 hastaya nakledilecek.Konya Şehir Hastanesi'nden Doktor Mehmet Akif Yazar, "Bugün hastanemizde 1 yaşında beyin ölümü gerçekleşen bir çocuğumuzun organ nakli gerçekleşti ve organlar Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'nde, Antalya'da Akdeniz Üniversitesi'nde organ bekleyen hastalara nakledildi. Bugünkü vaka 1 yaşında bir hastamızdı. Beyin ölümü gerçekleştikten sonra organlarını aile bağışladı. Daha sonra 4 tane organımız kalp, karaciğer ve 2 böbrek Ankara'daki ve Antalya'daki nakil merkezlerine nakledildi. Şu an organlar orada bekleyen kişilere umut oldu" dedi.Küçük yaştaki çocuklardan da nakil gerçekleşebiliyorUzman Doktor Mehmet Akif Yazar, "En çok merak edilen konulardan bir tanesi de küçük yaştaki çocuklardan da nakil gerçekleştirilebiliyor. 1 yaş gibi küçük yaşlardaki çocuklarda da beyin ölümü gerçekleşebiliyor ve ailelerinin organ naklini onaylamaları durumunda bu kişiden çıkarılan organlar yaklaşık aynı yaşta olan ve organ bekleyen hastalara nakil edilebiliyor" şeklinde konuştu.30 bin kişi organ bekliyor Uzman Doktor Yazar, "Herkesin bildiği gibi aslında ülkemizdeki en ciddi konulardan bir tanesi de organ nakli. Çünkü ülkemizde yaklaşık 30 binden fazla kişi şu an organ için bekleme listesinde. Bugünkü vakada ailemizin çocuklarının organlarını bağışlamaları aslında ülkemizde halkımızın artık bu konuya daha duyarlı olduğunu gösteriyor. Biz hekimler de bu konuda daha fazla gayret ederek organ bekleyen hastalara birer derman olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/turkiyenin-en-mutlu-10-sehri-belli-oldu--1086995030.html
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organ bağışı, bebek, bebek, konya, bağış, sağlık
organ bağışı, bebek, bebek, konya, bağış, sağlık
1 yaşında hayatını kaybeden bebek, bağışlanan organlarıyla 4 kişinin hayatına umut oldu
Konya Şehir Hastanesinde uzun süredir tedavi gören ve beyin ölümü gerçekleşen 1 yaşındaki bebeğin bağışlanan organları 4 kişiye umut oldu.
Konya'da 1 yaşındaki bebeğin yaklaşık 30 gündür tedavi gördüğü Konya Şehir Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşti. Bebeğin ailesinin onayıyla alınan kalp, karaciğer ve 2 böbreği, organ bekleyen 4 hastaya nakledilecek.
Konya Şehir Hastanesi'nden Doktor Mehmet Akif Yazar, "Bugün hastanemizde 1 yaşında beyin ölümü gerçekleşen bir çocuğumuzun organ nakli gerçekleşti ve organlar Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'nde, Antalya'da Akdeniz Üniversitesi'nde organ bekleyen hastalara nakledildi. Bugünkü vaka 1 yaşında bir hastamızdı. Beyin ölümü gerçekleştikten sonra organlarını aile bağışladı. Daha sonra 4 tane organımız kalp, karaciğer ve 2 böbrek Ankara'daki ve Antalya'daki nakil merkezlerine nakledildi. Şu an organlar orada bekleyen kişilere umut oldu" dedi.
Küçük yaştaki çocuklardan da nakil gerçekleşebiliyor
Uzman Doktor Mehmet Akif Yazar, "En çok merak edilen konulardan bir tanesi de küçük yaştaki çocuklardan da nakil gerçekleştirilebiliyor. 1 yaş gibi küçük yaşlardaki çocuklarda da beyin ölümü gerçekleşebiliyor ve ailelerinin organ naklini onaylamaları durumunda bu kişiden çıkarılan organlar yaklaşık aynı yaşta olan ve organ bekleyen hastalara nakil edilebiliyor" şeklinde konuştu.
30 bin kişi organ bekliyor
Uzman Doktor Yazar, "Herkesin bildiği gibi aslında ülkemizdeki en ciddi konulardan bir tanesi de organ nakli. Çünkü ülkemizde yaklaşık 30 binden fazla kişi şu an organ için bekleme listesinde. Bugünkü vakada ailemizin çocuklarının organlarını bağışlamaları aslında ülkemizde halkımızın artık bu konuya daha duyarlı olduğunu gösteriyor. Biz hekimler de bu konuda daha fazla gayret ederek organ bekleyen hastalara birer derman olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.